Startseite Thüringer Waldquell Mineralwasser wird zum Sammlerstück Pressetext verfasst von Weissbach am Mo, 2025-04-07 08:30. Mit der limitierten Design Edition „Wald“ rückt Thüringer Waldquell seine erfolgreiche Mineralwasser-Range in den Fokus der Konsumenten. Die Sonderetiketten befinden sich auf gleich zwei absatzstarken Gebinden. Eine eigens gestaltete Landingpage lässt die Konsumenten in die Welt des Thüringer Waldes eintauchen. Schmalkalden, 07. April 2025: Thüringer Waldquell steigert die Attraktivität für Thüringens beliebtestes Mineralwasser. Von April bis September sind die vier Sorten Thüringer Waldquell Klassik, Medium, Sanft und Still im 12 x 1.0 L PET-Mehrweg- sowie im 6 x 1.5 L PET-Einweg-Gebinde exklusiv mit Sonderetiketten erhältlich. Vier individuell gestaltete Etiketten

„Mineralwasser ist der Durstlöscher Nr. 1 von Thüringer Waldquell. Ein guter Grund, das beliebte Naturprodukt mit einer limitierten Design Edition auf emotionale Art und Weise ganz besonders in Szene zu setzen“, sagt Saskia Huneke, Marketingleiterin bei Thüringer Waldquell. „Auf den handgezeichneten Etiketten im Aquarellstil bilden wir den Wald als Ursprungsort unseres Mineralwassers ab.“ Jede der vier Mineralwassersorten zeigt auf einem individuell gestalteten Etikett jeweils einen Waldbewohner: Eichhörnchen, Reh, Bäume und Gesteine. Diese Waldbewohner sind bereits seit Längerem Teil der Thüringer Waldquell Markenkampagne. Darüber hinaus führen QR-Codes auf den Etiketten zu einer eigens für die Kampagne gestalteten Landingpage, die darüber informiert, wie die einzelnen Waldbewohner dazu beitragen, das Ökosystem Thüringer Wald und damit auch das Mineralwasser aus den Tiefen des Thüringer Waldes zu schützen und zu erhalten. Generierung von Probierkontakten

„Mit der limitierten Design Edition „Wald“ werden unsere Thüringer Waldquell Mineralwasserflaschen zu Sammlerstücken. Wir animieren die Menschen in der Region, neben ihrer Lieblingssorte auch andere Mineralwassersorten zu probieren“, erläutert Saskia Huneke. Um einen hohen Wiedererkennungswert zu gewährleisten, wurden alle vier Etiketten in den für die jeweiligen Mineralwassersorten angestammten Farben gestaltet. Umfassende Marketingunterstützung

Thüringer Waldquell begleitet die Limitierte Design Edition „Wald“ durch eine reichweitenstarke multimediale Kampagne mit Großflächenplakaten im Umfeld von Supermärkten und Getränkefachmärkten, Roadside Screens sowie Social Media Aktionen. Am POS wird die Kommunikation mit aufmerksamkeitsstarken Erlebnisplatzierungen und Zweitplatzierungsdisplays fortgeführt. ?

Über Thüringer Waldquell:

Die Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH mit Sitz in Schmalkalden ist ein Tochterunternehmen der HassiaGruppe. Die HassiaGruppe ist ein Familienunternehmen mit einer rund 160-jährigen Firmengeschichte. Der leistungsstärkste Brunnen Thüringens beschäftigt 150 Mitarbeiter inklusive 6 Azubis. Unter den drei Marken Thüringer Waldquell, Rennsteig und VITA COLA werden aktuell insgesamt 54 verschiedene Getränke abgefüllt.