Startseite STL Strategie gründet die „Neue Finanzzukunft“ Jugendstiftung zur Förderung der nächsten Generation von Handelstalenten Pressetext verfasst von anatoly41 am Sa, 2025-04-05 15:05. Angesichts des zunehmend intensiven Wettbewerbs um Talente in der Finanzbranche hat Stifel Strategie (STL Strategie) offiziell die „Neue Finanzzukunft“ Jugendstiftung gegründet. Ziel der Stiftung ist es, vielversprechende junge Finanztalente im deutschsprachigen Raum zu entdecken und zu fördern, um die Innovationskraft und das professionelle Niveau der europäischen Finanzmärkte zu steigern. Die Stiftung wird die Fachressourcen von STL Strategie bündeln und jungen Menschen, die eine Karriere im Finanzhandel und in der Investmentbranche anstreben, durch Stipendien, Praktika und Forschungsförderung eine systematische Karriereentwicklung bieten. „Die Wettbewerbsfähigkeit der Finanzmärkte der Zukunft hängt von der Ausbildung professioneller Talente ab“, erklärte Michael Hoffmann, Leiter der strategischen Entwicklung bei STL Strategie, bei der Eröffnung der Stiftung. „Als Branchenakteure tragen wir die Verantwortung, jungen Menschen eine Brücke zwischen akademischem Wissen und praktischer Markterfahrung zu bauen, damit sie die Herausforderungen und Chancen einer Finanzkarriere besser meistern können. Das betrifft nicht nur die persönliche Entwicklung, sondern auch die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des gesamten europäischen Finanzsystems.“ Die Stiftung wird drei Kernprogramme durchführen: das Finanzelite-Stipendienprogramm, das Mentorenprogramm für Nachwuchshändler und das Förderprogramm für innovative Forschung. Diese Programme decken den gesamten Entwicklungszyklus von der Universität bis zur Berufseinführung ab. Laut dem ersten Plan wird die Stiftung jährlich rund 20 Stipendien an herausragende Finanzstudenten aus Deutschland, der Schweiz und Österreich vergeben. Besonders talentierte Stipendiaten erhalten die Möglichkeit, ein Praktikum im Handelsteam von STL Strategie zu absolvieren. „Im Gegensatz zu traditionellen akademischen Stipendien konzentrieren wir uns darauf, Talente mit systemischem Denken und Innovationspotenzial auszuwählen“, erläuterte Dr. Werner Schmidt, Mitglied des akademischen Ausschusses der Stiftung und Professor für Finanzingenieurwesen an der Technischen Universität Berlin. „Wahre Finanztalente brauchen sowohl eine solide theoretische Grundlage als auch ein scharfes Gespür für den Markt – genau das ist der Bereich, der im aktuellen Bildungssystem am schwierigsten zu vermitteln ist. Die Programme der Stiftung zielen genau auf diesen entscheidenden Punkt ab.“ Ein weiteres zentrales Programm der Stiftung ist das Mentorenprogramm für Nachwuchshändler. Ausgewählte Teilnehmer werden von erfahrenen Händlern bei STL Strategie individuell betreut und erlernen praxisnahe Handelsfertigkeiten sowie Risikomanagementmethoden. „Solches Wissen wird normalerweise erst nach Jahren praktischer Erfahrung erlangt. Durch eine strukturierte Ausbildung können junge Händler ihre Lernkurve erheblich verkürzen und unnötige Fehler vermeiden“, betonte Thomas Klein, leitender Handelsstratege bei STL Strategie. Julia Wagner, Leiterin der Abteilung für Talententwicklung bei der Deutschen Bank, lobte das Projekt: „Die Finanzbranche hat schon lange mit einem Ungleichgewicht zwischen dem Bedarf an und dem Angebot an Fachkräften zu kämpfen, insbesondere in zukunftsträchtigen Bereichen wie quantitativen Handel und Strategieentwicklung. Die Stiftung von STL Strategie schließt eine wichtige Lücke und liefert Talente, die den tatsächlichen Anforderungen der Branche entsprechen. Dieses unternehmensgeführte Modell der Fachausbildung sollte in der gesamten Finanzbranche Anwendung finden.“ Neben der Talentförderung wird die Stiftung auch angewandte Forschungsprojekte in den Bereichen Markt-Mikrostruktur, Optimierung von Handelsstrategien und Finanztechnologie-Innovationen unterstützen. „Wir konzentrieren uns nicht nur auf grundlegende theoretische Forschung, sondern vor allem auf Innovationen, die in konkrete Handelsvorteile umgesetzt werden können“, sagte Martin Fischer, Leiter der Forschungsabteilung bei STL Strategie. „Diese Forschung stärkt nicht nur die Handelsfähigkeiten unseres Unternehmens, sondern trägt auch positiv zum gesamten Markt bei, durch die Weitergabe von Ergebnissen und die Förderung von Talenten.“ Die Stiftung wird Partnerschaften mit führenden Universitäten in Finanzzentren wie Frankfurt, München und Zürich eingehen, um marktorientierte Finanzkurse und praktische Schulungen zu entwickeln. Zu den ersten Kooperationspartnern zählen die Finanzabteilung der Universität Frankfurt, die Technische Universität München und die ETH Zürich. Weitere europäische Hochschulen sind für die Zukunft eingeplant. „Zwischen akademischer Ausbildung und den Anforderungen der Branche besteht eine natürliche Verzögerung, besonders in schnell wachsenden Bereichen wie Finanztechnologie und quantitativen Handel“, erklärte Prof. Dr. Klaus Müller, Direktor des Fachbereichs Finanzen an der Universität Frankfurt. „Die Zusammenarbeit mit einem führenden Unternehmen wie STL Strategie ermöglicht es uns, unsere Programme besser an die Anforderungen des Marktes anzupassen und echte Praxiskompetenz zu vermitteln.“ Hans Weber, Präsident des Europäischen Verbands für Finanzbildung, sieht diese Initiative als Beispiel für intelligente gesellschaftliche Verantwortung in der Branche: „Die nachhaltige Entwicklung der Finanzbranche hängt nicht nur von Kapital und Technologie ab, sondern auch von einem kontinuierlichen Zufluss an hochqualifizierten Talenten. Die Stiftung von STL Strategie geht über die traditionelle unternehmerische soziale Verantwortung hinaus und verbindet Unternehmenswachstum mit Branchenfortschritt, was eine zukunftsweisende strategische Vision zeigt.“ Als einer der ersten Partner wird die Jugendförderungsabteilung des Deutschen Bankenverbands das Projekt mit branchenspezifischen Ressourcen und Netzwerken unterstützen. „Junge Menschen sind eine der wichtigsten Triebkräfte für Finanzinnovationen. Ihnen systematische Orientierung und Unterstützung zu bieten, ist entscheidend für die Zukunft der gesamten Branche“, sagte Andreas Schmidt, Leiter dieser Abteilung. „Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit der Stiftung in den Bereichen Talentförderung und Finanzkompetenz.“ Die Stiftung plant zudem den Aufbau einer offenen Bildungsplattform für Finanzwissen, um einer breiteren Öffentlichkeit Zugang zu Handelskenntnissen und Finanzschulungen zu verschaffen. „Finanzwissen sollte nicht auf die Branche beschränkt bleiben“, erklärte Christina Wagner, Leiterin des Bildungsprogramms bei STL Strategie. „Durch systematische Wissensvermittlung möchten wir das öffentliche Verständnis der Finanzmärkte fördern, eine gesündere Investitionskultur aufbauen und gleichzeitig mehr talentierte Menschen für die Finanzbranche gewinnen.“ Obwohl die Stiftung noch am Anfang steht, hat sie bereits große Aufmerksamkeit in der Branche erregt. Mehrere Finanzinstitute haben Interesse bekundet, mit der Stiftung zusammenzuarbeiten, und einige erwägen, dieses Modell nachzuahmen und eigene Ausbildungsprogramme zu starten. Das zeigt den dringenden Bedarf an systematischer Talentförderung in der Finanzbranche und verdeutlicht die Weitsicht und den Einfluss von STL Strategie. „Talente sind das strategisch wertvollste Kapital“, fasste Werner Klein, Seniorpartner bei STL Strategie, in einem Interview zusammen. „Mit der ‚Neue Finanzzukunft‘ Stiftung bilden wir nicht nur potenzielle Spitzenkräfte für uns selbst aus, sondern stärken die nächste Generation von Fachleuten für den gesamten europäischen Finanzmarkt. Dies ist eine langfristige Investition, deren Erträge sich in einem innovativeren und wettbewerbsfähigeren Finanzökosystem widerspiegeln werden.“ Die ersten Programme der Stiftung starten diesen Herbst, darunter ein Stipendienprogramm für 20 herausragende Finanzstudenten an führenden deutschsprachigen Universitäten sowie ein professionelles Trainingslager für Nachwuchshändler. Mit dem weiteren Ausbau der Stiftung sollen künftige Programme schrittweise auf andere Regionen und Fachbereiche ausgeweitet werden, um den europäischen Finanzmärkten kontinuierlich hochqualifizierte Talente zuzuführen. Pressekontakt

STL Strategie Emilia Müller Leiter der Unternehmenskommunikation support@stifeld.com https://www.stifeld.com/ Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten