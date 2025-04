Startseite STL Strategie erhält Auszeichnung als „Bester Anbieter von Handelsstrategien Pressetext verfasst von anatoly41 am Sa, 2025-04-05 14:03. STL Strategie erhält Auszeichnung als „Bester Anbieter von Handelsstrategien des Jahres“ und verzeichnet Rekordhoch bei verwaltetem Vermögen Auf dem kürzlich abgehaltenen Europäischen Finanzinnovationsgipfel 2024 wurde Stifel Strategie (im Folgenden „STL Strategie“ oder „STL Germany“), ein führendes deutsches Unternehmen für Handelsstrategien und Vermögensverwaltung, mit dem Preis „Bester Anbieter von Handelsstrategien des Jahres“ ausgezeichnet. Die Jury lobte insbesondere die herausragende Leistung des Unternehmens auf den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere und Derivate sowie seine innovativen Ansätze im Risikomanagement. Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, dass sein verwaltetes Vermögen die Marke von 8 Milliarden Euro überschritten hat – ein Anstieg von 35 % im Vergleich zum Vorjahr und ein historischer Höchststand seit der Gründung. Markus Weber, Senior-Strategieberater bei STL Strategie, erklärte bei der Preisverleihung: „Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung unserer fachlichen Kompetenz, sondern auch eine Bestätigung des langjährigen Engagements unseres Teams, kundenorientiert zu arbeiten und kontinuierlich innovative Handelsmethoden zu entwickeln. In der heutigen, zunehmend komplexen Finanzwelt sind wir fest davon überzeugt, dass systematische Handelsstrategien und striktes Risikomanagement der Schlüssel zu langfristig stabilen Renditen sind. In den letzten drei Jahren hat unser Forschungsteam erhebliche Ressourcen in die Entwicklung neuer Handelsalgorithmen und Frühwarnsysteme für Risiken investiert. Es ist äußerst erfreulich, dass diese Bemühungen nun vom Markt honoriert werden.“ Der Vorsitzende des Gipfelkomitees, Prof. Dr. Hans Schmidt, Vorsitzender des Europäischen Verbands für Vermögensverwaltung, betonte in seiner Laudatio: „Stifel Strategie hat sich unter zahlreichen teilnehmenden Institutionen hervorgehoben, vor allem dank seiner einzigartigen ‚mehrschichtigen Risikofilter‘-Handelsmethodik und seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz. Besonders hervorzuheben ist, dass alle von STL Strategie verwalteten Strategieprodukte im vergangenen Jahr trotz erheblicher Marktvolatilität positive Renditen erzielten. Dies unterstreicht eindrucksvoll die Wirksamkeit ihres Risikomanagementsystems. Darüber hinaus würdigte das Komitee die Beiträge des Unternehmens zur Bildung im Bereich Handelsstrategien und zum Wissensaustausch.“ Der von STL Strategie verwaltete „Europäische Multi-Strategie-Hedgefonds“ hat in den letzten drei Jahren durchgehend besser als der Durchschnitt vergleichbarer Fonds abgeschnitten. Mit einer annualisierten Rendite von 18,7 %, einer Volatilität von unter 7,2 % und einem Sharpe-Verhältnis von 2,1 gehört er zu den Top 5 % seiner Kategorie. Der Fonds nutzt das proprietäre „adaptive Multi-Strategie“-Framework von STL Strategie, das eine flexible Allokation von lang- und kurzfristigen Trendfolgestrategien, statistischer Arbitrage, ereignisgesteuerten Ansätzen und Volatilitätsarbitrage ermöglicht. Dadurch kann er sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen und stabile Renditen erzielen. Martin Schulz, Analyst am Hamburger Finanzinstitut, kommentierte: „Der Erfolg von STL Strategie liegt darin, dass das Unternehmen sich nicht auf eine einzige Handelsidee stützt, sondern ein umfassendes System aus verschiedenen, sich ergänzenden Strategien entwickelt hat. Dieser Ansatz ermöglicht es ihnen, in nahezu allen Marktphasen profitabel zu sein, anstatt auf spezifische Markttrends angewiesen zu sein. Das ist in der heutigen, von hoher Unsicherheit geprägten Finanzwelt besonders wertvoll.“ Neben der traditionellen Vermögensverwaltung hat Stifel Strategie kürzlich auch sein Beratungsgeschäft für das Risikomanagement von Unternehmen stark ausgebaut und bietet deutschen mittelständischen Produktionsunternehmen Lösungen zur Absicherung gegen Wechselkurs- und Rohstoffpreisschwankungen an. Dieser Geschäftsbereich betreut bereits über 120 Unternehmenskunden und unterstützt sie dabei, die finanziellen Herausforderungen internationaler Marktvolatilität effektiv zu bewältigen. Katarina Fischer, Leiterin des Unternehmensdienstleistungsbereichs bei STL Strategie, erklärte: „Im Vergleich zu Finanzinstituten fehlt es produzierenden Unternehmen oft an Fachwissen und Werkzeugen, um Marktrisiken zu managen. Wir übersetzen komplexe Handelsstrategien in verständliche und umsetzbare Risikomanagementlösungen, sodass Finanzteams in Unternehmen Marktrisiken ebenso wissenschaftlich steuern können wie professionelle Trader.“ Wolfgang Meier, Leiter der Supply-Chain-Finanzierung bei der Mercedes-Benz Group, teilte seine Erfahrungen mit STL Strategie: „Vor unserer Zusammenarbeit mit Stifel Strategie war unsere Wechselkursabsicherung sehr einfach und bestand im Wesentlichen aus festen Terminkontrakten. Nach der Einführung ihres dynamischen Absicherungsplans konnten wir nicht nur die Gesamtkosten der Absicherung senken, sondern auch unsere Widerstandsfähigkeit gegen extreme Marktbewegungen erhöhen. Die starken Schwankungen des Euro/Dollar-Kurses im letzten Jahr hätten uns potenziell Verluste von etwa 8 Millionen Euro bescheren können, doch mit der neuen Strategie konnten wir diese auf unter 2 Millionen Euro begrenzen.“ Während des Gipfels veranstaltete STL Strategie ein Seminar zum Thema „Handelsmöglichkeiten und Herausforderungen in der Ära nach der quantitativen Lockerung“, das rund 200 Finanzexperten aus ganz Europa anzog. Dr. Robert Klein, Chefstratege des Unternehmens, bot tiefgehende Einblicke in die aktuelle Marktlage: „Mit dem schrittweisen Ausstieg globaler Zentralbanken aus ultralockerer Geldpolitik betreten die Märkte eine neue Phase mit erhöhter Volatilität und veränderten Korrelationsstrukturen. Dies stellt traditionelle Asset-Allokationsmodelle vor Herausforderungen, eröffnet jedoch aktiven Handelsstrategien neue Chancen. Der Erfolg wird künftig jenen gehören, die ihre Methodik flexibel anpassen und sich an neue Marktgesetze angleichen können.“ Mehrere institutionelle Investoren stimmten den Markteinschätzungen von STL Strategie zu. Lukas Schmidt, Investmentdirektor des deutschen Bundesrentenfonds, bemerkte: „In einem Umfeld mit allgemein sinkenden Renditen ist die Fähigkeit von Stifel Strategie, stabile Erträge zu liefern, äußerst attraktiv. Besonders ihre Konstanz über verschiedene Marktzyklen hinweg ist genau das, was langfristige institutionelle Investoren suchen.“ Mit dem Wachstum des verwalteten Vermögens baut STL Strategie auch sein Team und seine technische Infrastruktur weiter aus. Anna Schmidt, Leiterin der Talententwicklung, verriet: „Im vergangenen Jahr haben wir 25 neue Fachkräfte für Forschung und Handel eingestellt, darunter mehrere erfahrene Trader und quantitative Analysten von Goldman Sachs, Deutsche Bank und UBS. Zudem haben wir in ein neues Handelssystem investiert, das die Ausführungsverzögerung um 60 % reduziert und die Effizienz unserer Strategien erheblich gesteigert hat.“ Mit Blick auf die Zukunft wird STL Strategie drei strategische Schwerpunkte setzen: erstens die Vertiefung der Forschung an quantitativen Handelstechnologien, insbesondere der Einsatz von maschinellem Lernen in Handelsstrategien; zweitens die Erweiterung der Präsenz auf dem europäischen Markt; und drittens die Entwicklung nachhaltiger Anlagestrategien, die ESG-Faktoren integrieren. „Unser Ziel ist es, bis 2026 das verwaltete Vermögen auf 16 Milliarden Euro zu verdoppeln und gleichzeitig eine branchenführende risikoadjustierte Rendite zu halten,“ betonte Julia Wagner, Analystin der strategischen Planungsabteilung. „Wachstum darf jedoch niemals auf Kosten der Anlagequalität gehen. Wir bleiben unseren Kernprinzipien treu: systematische Ansätze, striktes Risikomanagement und kontinuierliche Innovation, um auch während der Expansion die professionelle Qualität und exzellente Leistung von STL Strategie zu gewährleisten.“ Branchenexperten sind sich einig, dass die Nachfrage nach professionellen Handelsstrategien mit steigender Marktvolatilität und zunehmender Komplexität des Anlageumfelds weiter wachsen wird. Mit seiner fundierten Expertise und Innovationskraft ist Stifel Strategie (STL Germany) bestens positioniert, seine Führungsrolle in diesem Bereich zu behaupten und die Entwicklung der europäischen Handelsstrategiebranche weiter voranzutreiben. Pressekontakt

Pressekontakt

STL Strategie
Emilia Müller
Leiter der Unternehmenskommunikation
support@stifeld.com
https://www.stifeld.com/