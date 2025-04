Startseite Risk-BOT: Die erste unabhängige Versicherungs-KI, die Verbraucher schützt statt Verträge verkauft Pressetext verfasst von RiskBOT am Fr, 2025-04-04 13:52. Die Versicherungsbranche steht vor einem Umbruch: Mit Risk-BOT erhalten Verbraucher erstmals eine digitale Lösung, die ihre Versicherungsfragen beantwortet – ohne Verkaufsinteressen, ohne versteckte Kosten, ohne komplizierte Vergleiche. Die smarte KI analysiert bestehende Verträge, optimiert Absicherungen und zeigt Sparpotenziale auf – provisionsfrei, anonym und unabhängig. Versicherungen verstehen – ganz ohne Fachchinesisch

Obwohl Versicherungen essenziell für die finanzielle Sicherheit sind, bleiben sie für viele Menschen ein Buch mit sieben Siegeln. Unverständliche Klauseln, komplizierte Verträge und intransparente Kosten sorgen für Unsicherheiten. Genau hier setzt Risk-BOT an: Die Plattform bietet Verbrauchern eine einfache Möglichkeit, ihre Versicherungen zu verstehen, zu optimieren und Geld zu sparen – ohne Makler, ohne unnötige Kosten und ohne Haken. Unabhängig, transparent, verbraucherfreundlich – und kinderleicht zu bedienen

Während klassische Makler und Vergleichsportale oft von Provisionen leben, setzt Risk-BOT auf 100 % Neutralität. „Unser Ziel ist nicht der Vertragsabschluss, sondern die beste Absicherung für den Nutzer“, erklärt Roland Richert, Gründer von Risk-BOT. Statt Provisionen gibt es ehrliche Empfehlungen – und das völlig anonym.

Und das Beste: Risk-BOT ist so intuitiv, dass wirklich jeder damit zurechtkommt – auch ohne Technikkenntnisse. Nutzer müssen keine komplizierten Menüs durchforsten oder Fachbegriffe verstehen. Die KI führt Schritt für Schritt durch die Analyse, stellt gezielte Fragen und liefert verständliche, praxisnahe Empfehlungen. Ob Digital Native oder Technikmuffel – jeder kann von Risk-BOT profitieren. Mehr Finanzbildung, weniger Unsicherheit

Besonders junge Menschen haben oft wenig Wissen über Versicherungen – und genau hier setzt Risk-BOT an. Neben der KI-gestützten Analyse stellt die Plattform kostenlose Checklisten, Anleitungen und Erklärvideos zur Verfügung, um Nutzern ein besseres Verständnis für wichtige Absicherungen zu ermöglichen. So können Studierende, Azubis und Berufseinsteiger ihre Versicherungen erstmals selbst in die Hand nehmen – ohne auf provisionsgetriebene Berater angewiesen zu sein. Innovativer Service: KI prüft Versicherungsangebote auf Herz und Nieren

Ab sofort können Verbraucher nicht nur ihre bestehenden Verträge, sondern auch Angebote von Maklern oder Versicherungen durch die KI prüfen lassen. Innerhalb weniger Sekunden erhalten sie eine Einschätzung, ob das Angebot wirklich gut ist oder ob es bessere Alternativen gibt – ohne mühsame Vergleiche, ohne versteckte Kosten, ohne Unsicherheit.

„Viele Menschen schließen Versicherungen ab, ohne genau zu wissen, ob sie wirklich das beste Angebot bekommen“, sagt Roland Richert. „Mit Risk-BOT kann jeder innerhalb von Sekunden herausfinden, ob sein Angebot fair und sinnvoll ist – ohne Verkaufsdruck, ohne langwierige Beratungsgespräche.“ Kooperationen für die Zukunft: Exklusive Partnerschaften für innovative Anbieter

Nicht nur Verbraucher profitieren von Risk-BOT. Auch für Versicherungsunternehmen und Makler eröffnet die Plattform neue Chancen. Über exklusive Partnerschaften können innovative Anbieter ihre Lösungen einer digital-affinen Zielgruppe präsentieren – allerdings nur in begrenzter Anzahl.

Über RiskBOT

Roland Nachname

Richert Adresse

Im Wullen 19

58453 Witten Homepage

https://risk-bot.de/ Branche

Komplettes Benutzerprofil betrachten