just me & beauty eröffnet neuen Web-Magazinkiosk

_Eine digitale All-in-One-Lösung für Leser-Community und Fachkooperationspartner - just me & beauty - Das Beauty Magazin eröffnet eine neue Get-together-Plattform in farbenfroher Kiosk-Performance._

_Hamburg, im April 2025: Seit 2016 präsentiert das Hamburger Magazinportal just me & beauty - Das Beauty Magazin unter der Leitung von Frontfrau und Managing Editor Claudia Rakow akribisch handwerklich aufbereiteten Beauty- und Medizinjournalismus und anspruchsvollen, stimmungsvoll visualisierten sowie ISSN-zertifizierten Unique Content, entwickelt von und für Fachexperten und Beauty Addicts. Deutschlands erstes und führendes Profi-Blogazine umfasst heute ein Archivmedium von mehr als 950 Special-Interest-Publikationen. Mit der im März 2025 vollzogenen Eröffnung des digitalen Webkiosks startet ein neues spannendes Redaktionskapitel, eine zeitgemäße crossmediale Bereicherung der interaktiven Schönheitslandschaft. _

Mit Halali zum Magazin-Pavillon-Showdown

Der gerade veröffentlichte just me & beauty E-Magazin Kiosk unter dem Dach der 2016 gelaunchten Markenfamilie just me & beauty - Das Beauty Magazin etabliert sich als konsequente qualitätsbewusste Erweiterung des praxisfundierten Hamburger Redaktionsportfolios und eigenständige digitale Treffpunktadresse für genderless Beauty & Health-Infotainment aus aller Welt. Zur einladenden Frühlingspremiere barrierearm und schrankenfrei ohne Login-Funktion und Paywalls zugänglich, bietet der zentralisierte Beauty-Meetingpoint einen vereinfachten Schnittstellen-Workflow und übersichtlich geordnete Angebotsvielfalt für monatlich pressefrisches, werbefreies Lesevergnügen mit blätterbarem Print-Feeling. Die wachstumsfähige Geschäftsidee dahinter: Business meets Media von der Blogfachpublikation zur kompakt formatierten Magazinedition, ein hyperfunktional vernetztes Get-together von kosmetik- und gesundheitsaffinen Konsumenten und Kooperationspartnern ohne Streuverlust.

Magazinherausgeberin und Kosmetikspezialistin Claudia Rakow erklärt im Opening-Interview: "Auch wenn es auf den ersten Eindruck nicht so scheint, stecken hinter dem Kiosk-Portal viel Aufbauarbeit im Detail, jahrelange Vorbereitung und natürlich liebevoll redaktionell editierter Unique Content. Umso mehr freue ich mich, dass das sorgsam gereifte Herzensprojekt mit knappen personellen Ressourcen endlich als autarker All-in-One-Hotspot realisiert werden konnte. Die neue Marktplatz-Visitenkarte setzt ein signalstarkes Zeichen für wettbewerbsfähige Traffic-Impulse, regen Kommunikationsaustausch und Besucherengagement. Und, wer weiß, vielleicht eröffnen sich auch absehbar neue Wege für ein zukünftige regionale Printvermarktung."

Über just me & beauty - Das Beauty Magazin:

just me & beauty, das 2019 neu ausgerichtete Beauty-Portal der Hamburger Textagentur art of BEAUTY CONCEPT & CONSULTING, ist ein unabhängiges branchenvernetztes Onlinemagazin, vertreten in zwei digitalen Formaten und kreiert von erfahrenen Schönheitsspezialisten. Die seit 2001 für nationale und internationale Beauty-Medien tätige Fachjournalistin und Kosmetikexpertin Claudia Rakow steht als Herausgeberin im engen Dialog mit führenden Dermatologen, Schönheitskliniken, Wellness-Spezialisten, Marketing- und Presseagenturen und der Kosmetikindustrie.

