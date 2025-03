Revolution im Vertragsmanagement: Das französische KI-Startup Tomorro sammelt 25 Millionen Euro ein und expandiert nach Deutschl

Jährlich verlieren Unternehmen weltweit zwei Billionen US-Dollar durch ineffizientes Vertragsmanagement und veraltete Prozesse. Das französische Legal-Tech-Startup Tomorro schafft Abhilfe: Mit seiner KI-gestützten Business-Software vereinfacht das Unternehmen den gesamten Vertragslebenszyklus – von der Erstellung bis zur Analyse. Nach dem erfolgreichen Aufbau in Frankreich expandiert Tomorro jetzt nach Deutschland und hat dafür eine 25 Millionen Euro-Finanzierungsrunde abgeschlossen.

KI-Lösung für mehr Effizienz und Umsatzpotenziale

Vertragsmanagement kostet Unternehmen nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Im Durchschnitt sind 4,6 Mitarbeiter an einem Vertrag beteiligt, davon 1,8 externe Fachkräfte. Tomorro bietet für alle Mitarbeiter endlich eine zentrale Plattform, die alle Unternehmensbereiche, die an einer Vertragserstellung beteiligt sind, verbindet, Arbeitsabläufe automatisiert und so Vertragsprozesse um ein Vielfaches effizienter macht. Die Software ermöglicht es Unternehmen, durch aktives Vertragsmanagement neue Umsatzpotenziale zu erschließen.??„Tomorro ist eine Brücke zwischen den unterschiedlichen Tools, die unsere Sales, Legal-, Finance- und Procurement-Teams nutzen und erzeugt endlich eine zentrale Vertragsablage,“ sagt Senay Gurel, Group General Counsel vom Payment-Service Ingenico.

Prominente Investoren und mehr als 300 Kunden

Die Expansion wird von einem renommierten Investorenkonsortium getragen, angeführt von XAnge und Acton Capital – einem deutschen Investor mit großer juristischer Expertise. Auch Adelie und Founders Future unterstützen die Mission von Tomorro. Die bisherigen Investoren HenQ, Resonance, Financière Saint-James und Motier Venture haben durch ihre erneute Teilnahme an dieser Runde ihr Vertrauen in das Unternehmen unterstrichen.

Tomorro hat bereits mehr als 300 namhafte Kunden, darunter Nestlé, WWF, Ingenico und Sneakergigant Veja. In Deutschland sind unter anderem der Payroll-Automatisierungsanbieter Lano und das Social Commerce Unternehmen Atolls (u.a. Betreiber von mydealz) an Bord. Das Unternehmen plant, sein Team in Deutschland kurzfristig um vier neue Mitarbeiter zu erweitern und in Köln ein zentrales Office zu etablieren.

?„In Frankreich zählen wir über 300 zufriedene Kunden. Unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren genauso viele Unternehmen in Deutschland mit unserem Contract Lifecycle Management Tool zu supporten. Die Nachfrage ist schon jetzt riesig“, sagt Fabre.

Expansion in ganz Europa geplant

Geht es nach den Gründern, ist die Expansion nach Deutschland erst der Anfang. Denn der globale Markt für Vertragsmanagement-Software wird laut Emergen Research bis 2032 eine Größe von 9,23 Milliarden US-Dollar im Jahr erreichen. „Wir wollen so schnell wie möglich unsere Produkte noch weiter verbessern und in ganz Europa expandieren, Spanien und Italien sind ebenfalls auf der Roadmap für die nächsten 24 Monate”, sagt Fabre.??Ein Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung des KI-gestützten Assistenten, den bereits 77 Prozent der Kunden nutzen, um Workflows zwischen Rechtsabteilungen und operativen Teams zu optimieren.

Tomorro ist die Zukunft des Vertragsmanagements

„Die Software verkürzt den Prozess der Vertragserstellung von Wochen auf Tage durch Kollaborations-Features und Automatisierung. KI schafft nicht nur Effizienz, sondern ermöglicht aktives Vertragsmanagement und liefert dadurch auch neue Umsatzpotenziale – genau an diesen Punkten stößt traditionelle Vertragsmanagement-Software oft an ihre Grenzen,“ erklärt Dr. Sophie Ahrens-Gruber von Acton Capital. Seit 2019 organisiert Tomorro das Vertragsmanagement von Unternehmen neu, verschafft Mitarbeitern vollständige Transparenz, Kontrolle und Steuerung mit Hilfe von KI in nur einem Tool.

„Wir haben ein monatliches Unternehmenswachstum von 30 Prozent, erst Tomorro ermöglicht uns jetzt das Vertragsvolumen, das wir haben, effizient zu managen”, sagt Bhagyashree Pancholy, General Counsel bei Lano. ??Und für Investor Alexis de Peloux, Partner von XAnge ist klar: „Das Team von Tomorro hat die Vision, die Technologie und das Marktverständnis, um jetzt schnell Marktführer in ganz Europa werden.“

Über Tomorro

Gegründet 2020 von Antoine Fabre, Sébastien Decrême und Thibaut Caoudal, hat sich Tomorro innerhalb von nur fünf Jahren als führende Lösung im Bereich Contract Lifecycle Management (CLM) etabliert. Über 300 Unternehmen, darunter Veja, Nestlé und Ingenico vertrauen bereits auf die Plattform. Durch den Einsatz modernster KI-Technologie hilft Tomorro Unternehmen, ihre Vertragsprozesse zu automatisieren, Risiken zu minimieren und wirtschaftliche Potenziale zu maximieren.

Mehr Informationen unter www.tomorro.com und auf LinkedIn.