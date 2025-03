Startseite Encuentros Flamencos – Ein leidenschaftlicher Dialog zwischen Musik, Tanz und Kulturen Pressetext verfasst von SmartNett am Sa, 2025-03-29 17:32. Am 31. Mai verwandelt sich das Schloss Kempfenhausen am Starnberger See in eine Bühne voller Leidenschaft, Virtuosität und feuriger Rhythmen. Encuentros Flamencos ist ein mitreißendes Flamenco-Programm, das Künstler aus Deutschland, Uruguay und Großbritannien vereint. Gemeinsam erschaffen sie ein unvergessliches Erlebnis aus Musik, Tanz und purer Emotion. Zu Gast auf der Bühne

Das Ensemble wurde von Sabine Maria Leitner zusammengestellt – Tänzerin, Choreografin und Leiterin der renommierten Flamenco-Schule „Semblanza Tanzstudios“ in München. Ihr Tanz besticht durch Virtuosität, Ausdrucksstärke und Eleganz. Sie teilt die Bühne mit Fabiana Domínguez, einer ausdrucksstarken Tänzerin aus Uruguay, die einer der bekanntesten Fla-menco-Gruppen des Landes, „Las Manolas“, angehört und eine eigene Flamenco-Schule leitet.

Musikalisch begleitet werden die beiden von Gonzalo Franco, einem virtuosen und hochgeschätzten Flamenco-Gitarristen, Sänger und Komponisten aus Uruguay. Er eröffnete bereits zwei Konzerte von Tomatito und spielte mit Größen wie Jorge Pardo. Ergänzt wird das Ensem-ble durch die facettenreiche Nicola Siebert, deren gefühlvolle und ausdrucksstarke Soulstimme die Faszination des Flamencos seit über 30 Jahren begleitet. Ebenfalls dabei ist Lupo Danz, ein Musiker, Gitarrist und Komponist aus München mit einer tiefen Leidenschaft für spanische Musik. Er pendelt zwischen Deutschland und Uruguay und verbindet beide Kulturen in seinen Konzerten. Eine Reise durch die Welt des Flamencos

Das Publikum darf sich auf eine faszinierende Reise durch die Welt des Flamencos freuen – von traditionellen Tänzen bis hin zu emotionalen musikalischen Interpretationen. Encuentros Flamencos ist mehr als eine Show – es ist ein Fest der Begegnung, ein Dialog zwischen Kultu-ren, getragen von der universellen Sprache des Flamencos.

Lassen Sie sich verzaubern von der Magie spanischer Rhythmen in dem einzigartigen Ambiente des Schlosses Kempfenhausen! Ein besonderer Ort

Das charmante Schloss Kempfenhausen liegt in Berg am Starnberger See. Im 16. Jahrhundert erbaut, blickt es auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Heute ist es liebevoll (und barriere-frei!) restauriert und nur bei Veranstaltungen zugänglich. Der Rittersaal mit 90 Plätzen ist ein absolutes Schmuckstück und bietet zusammen mit dem großzügigen Foyer ein ideales Event-Ambiente. Es versteht sich von selbst, dass dieses Juwel bereits ein kulturbegeistertes Stamm-publikum gewonnen hat. Die Initiatoren

Smart & Nett, ein Münchner Unternehmen aus der Kreativwirtschaft, freut sich darauf, Kultur-, Tanz- und Musikliebhaber an diesem besonderen Abend zu begrüßen.

Encuentros Flamencos genießt die finanzielle Unterstützung von Kultursponsoren wie Mirco Maurer Immobilien. Kontakt und weitere Informationen

Tickets sind bei München Ticket erhältlich, an der Abendkasse sowie direkt unter info@smart-und-nett.de.

Encuentros Flamencos

Samstag, 31. Mai 2025

Schloss Kempfenhausen, Milchberg 11 · 82335 Berg am Starnberger See

Beginn 19:00 Uhr

Einlass ab 18.00

Tickets: 28,00 €

Vor Ort gibt es eine kleine Getränkeauswahl zu kaufen.

Parken: Parkmöglichkeiten finden Sie westlich an der Münchner Straße oder östlich Richtung Manthal. Die Feuerwehranfahrtszonen auf dem Gelände sind unbedingt freizuhalten!

Bushaltestelle Milchberg (Berg), Linie 961 (Münsing-Starnberg Nord)