Startseite "Hoch hinaus mit Stil - HIGHBRO bringt modische Streetwear für Große in den Onlineshop!" Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2025-03-29 06:09. Nie wieder Kleidung die am Bauchnabel oder an den Knöcheln endet. Endlich modische Kleidung für große Teenager und jung gebliebene bis 2,20 m. Ort, aktuelles Datum - Hochgewachsene Teenager, junge Männer und jung gebliebene bis 2,20 m haben ab sofort einen neuen Anlaufpunkt, wenn es um modische Streetwear geht. Das Unternehmen HIGHBRO , unter der Führung von Daniela Müller, bringt qualitativ hochwertige, trendige und passgenaue Kleidung für großgewachsene Menschen auf den Markt. Unter www.high-bro.de steht das Sortiment ab sofort bereit und bietet endlich modische Lösungen für jene, die bisher oft zu kurz kamen. Müller hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrem Unternehmen HIGHBRO eine lange bestehende Marktlücke zu schließen. Sie sieht die Notwendigkeit, Menschen jenseits der Standardgrößen ein Angebot zu machen, das sowohl durch Qualität als auch Stil überzeugt. Mit dem frisch gelaunchten Onlineshop unter www.high-bro.de wird ab sofort jeder fündig, der Wert auf passgenaue, stilvolle Bekleidung legt und dabei nicht auf aktuelle Mode verzichten möchte. Der Bedarf an hochwertiger Mode für großgewachsene Menschen ist zweifellos vorhanden, eine Tatsache, die Daniela Müller aus eigener Erfahrung kennt. Mit einem Sohn, der eine beachtliche Körpergröße von 2,03 m vorweisen kann, ist die Suche nach cooler, gut sitzender Kleidung oft eine Herausforderung gewesen. Mit HIGHBRO bietet sie nun eine Lösung für all jene, die bisher den kurzen Ärmeln und zu kurzen Hosen zum Opfer gefallen sind. Die Passion von Daniela Müller ist es, Vielfalt und Selbstbewusstsein in die Mode zu bringen. Modische Kleidung sollte kein Privileg bestimmter Größen sein. Mit der Einführung von HIGHBRO kommt nun auch jener Teil der Bevölkerung in den Genuss, eine passende und attraktive Garderobe zu haben, die mit Liebe zum Detail und einem Bewusstsein für aktuelle Trends designt wurde. Eine treue Kundengemeinde und durchweg positive Bewertungen sind ein klares Indiz dafür, dass HIGHBRO eine Marke ist, die es zu beachten gilt. Erste Erwähnungen in namhaften Medien wie Pro7, Sat.1 und die Bildzeitung sprechen für den hohen Stellenwert, den HIGHBRO inzwischen erreicht hat. Die positive Resonanz und das nachweisliche Interesse an dem Angebot bestätigen Daniela Müller in ihrem Bemühen, modischer Individualität und Vielfalt ein Podium zu bieten. "Punkten Sie mit Ihren Kleidungsstücken nicht nur in der Länge, sondern auch in Stil und Komfort. Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst bei einem Besuch im Onlineshop www.high-bro.de. Ich versichere Ihnen, dass Sie nicht enttäuscht werden", lädt Daniela Müller ein. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Highbro

