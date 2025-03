Startseite "Jedes Kapitel das Du sprichst" - Christian Gera veröffentlicht ersten eigenen Song als Hommage an die Stimme Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-03-27 19:13. Christian Gera, langjähriger Schriftsteller, Hörbuchsprecher und Gründer der Community Hörbuchsprecher Titan, veröffentlicht mit "Jedes Kapitel das Du sprichst" seinen ersten eigenen Song Mit diesem Song schlägt Gera eine künstlerische Brücke zwischen gesprochener Sprache, Literatur und Musik, und erinnert uns daran, wie stark Worte wirken können - wenn sie mit echter Leidenschaft gesprochen oder gesungen werden. ?? Zum Song auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BHdi8XaGc88 Wenn Worte Herzen erreichen "Jedes Kapitel das Du sprichst" erzählt eine Geschichte, die viele bewegt - aber selten ausgesprochen wird: Wie Hörbücher Menschen verbinden, motivieren, aufrichten und berühren können. Ob beim Einschlafen, in schwierigen Lebensphasen oder mitten im Alltag - die menschliche Stimme schafft Nähe und Vertrautheit. Die Entstehungsgeschichte - vom Kellerklavier zum Charts-Anwärter Vor gerade einmal drei Monaten hatte Christian Gera eine Melodie im Kopf, die ihn nicht mehr losließ. Er holte sein verstaubtes Yamaha PSR-510 Keyboard aus dem Keller, setzte sich hin - und komponierte die Grundmelodie. Daraus entstand der Refrain, dann seine eigenen Rap-Parts, gefüllt mit Emotion, autobiografischen Elementen und einer klaren Botschaft: Deine Stimme zählt. Für die professionelle Umsetzung holte er sich Schützenhilfe im Tonstudio: Abygail, eine US-amerikanische Sängerin, die dem Song Gänsehaut verleiht, sowie Max de Hair, ein renommierter Mix- & Mastering-Profi, der bereits mit Künstlern wie Bausa, Jamule und Farid Bang gearbeitet hat. Auch das Musikvideo wurde mit Liebe zum Detail produziert - in Eigenregie, gemeinsam mit Luise von Weizsäcker, stilecht im Römer-Look am historischen Ort Xanten, ganz im Sinne des Titanen-Themas. Das Ergebnis: ein kraftvoller Song mit Ohrwurm-Potenzial und künstlerischer Tiefe. Christian Gera hat Großes vor: Mit "Jedes Kapitel das Du sprichst" will er die Spotify-Charts und langfristig auch die deutschen Charts erobern. Und das Potenzial dafür ist da - ein emotionaler Text, ein moderner Sound und eine Message, die bleibt.

Wir werden berichten, wenn es soweit ist. Ein Song, der auch die eigene Reise erzählt Christian Gera ist seit über 20 Jahren als Schriftsteller und Hörbuchsprecher tätig. Seine Karriere begann mit einer Stimme, die anfangs kaum jemand in der eigenen Familie wahrnahm - doch Außenstehende hörten schnell das Besondere. Aus dieser Stimme wurden Bestseller. Heute hat er über 120 Hörbücher eingesprochen und ist siebenfacher Autor. Mit seinem Onlinekurs und Fachbuch "Hörbuchsprecher Titan" motiviert er andere, sich mit ihrer eigenen Stimme zu entfalten, Hürden zu überwinden und professionelle Sprecher:innen zu werden - auch wenn der Weg von Selbstzweifeln, Technikproblemen und Unsicherheit geprägt ist. ?? Mehr über den Kurs & das Fachbuch auf: www.freizeitcafe.info Fazit: Die Stimme als Schlüssel zu Herzen - und zur Kunst

Mit "Jedes Kapitel das Du sprichst" zeigt Christian Gera, dass wahre Sprecher:innen nicht nur Worte lesen - sondern Emotionen übertragen, Mut machen und Nähe schaffen. Der Song ist ein musikalisches Denkmal für das gesprochene Wort, für alle, die zuhören, sprechen, träumen - und ihre Stimme erheben. Ob als Hörbuchsprecher:in, als Autor:in oder einfach als Mensch mit einer Botschaft: Dieser Song ist für dich. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Hörbuchsprecher Titan Christian Gera

Herr Christian Gera

Weifeldweg 16

44795 Bochum

Deutschland fon ..: 02346230386

web ..: https://www.freizeitcafe.info

email : christian@xn--hrbuchsprechertitan-q6b.de Christian Gera hat 20 Jahre Expertise auf dem Buch sowie Hörbuchsprecher Markt. Er hat das bekannteste Fachbuch der Hörbuch Branche namens Hörbuchsprecher Titan geschrieben mit Triple 1 Platzierung und bietet mit dem gleichnamigen Onlinekurs Hörbuchsprechertitan plus Blog Fachwissen. Christian Gera ist gelernter Buchhändler, erfolgreicher Schriftsteller mit 7 eigenen Büchern plus vieler bekannter Werke als Ghostwriter & Hörbuchsprecher. Er hat auf Skool die erste Hörbuchsprecher Community Deutschlands gegründet für Hörbuchsprecher Quereinsteiger, Anfänger und Profis zur Vernetzung. Christian Gera hilft seit Jahren Menschen dabei Hörbuchsprecher zu werden, mit der Stimme Geld zu verdienen und Bücher nachhaltig zum Leben zu erwecken. Pressekontakt: Hörbuchsprecher Titan

Christian Gera

Weifeldweg 16

44795 Bochum fon ..: 02346230386

web ..: https://www.freizeitcafe.info

email : christian@xn--hrbuchsprechertitan-q6b.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten