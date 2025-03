Startseite Die Eis-Saison kann kommen: Carte D´Or Professional präsentiert fünf neue Sorten für die Gastronomie Pressetext verfasst von pamend am Di, 2025-03-25 16:39. Pünktlich zum Start der Eis-Saison stellt Carte D´Or Professional fünf Neuheiten für den Außer-Haus-Markt vor: Mit den Sorten Dunkle Schokolade, Weiße Schokolade, Solero, Tiramisu und Spekulatius können Gastronominnen und Gastronomen ihren Gästen ab sofort nicht nur geschmacklich eine noch breitere Palette bieten, sondern auch mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten in der Küche punkten. Die Neuheiten zeichnen sich durch hochwertige Zutaten wie belgische Schokolade des Herstellers Barry Callebaut aus und bieten Einsatzmöglichkeiten sowohl für die Eisdiele als auch für die Dessertküche. Hamburg, März 2025. Carte D’Or Professional steht seit jeher für Qualität und Innovation. Die Produkte überzeugen durch erstklassige Zutaten und eine perfekte Balance zwischen Geschmack, Textur und Handhabung. „Wir wissen, wie wichtig es für unsere Kundinnen und Kunden ist, ihre Gäste mit hochwertigen und abwechslungsreichen Desserts zu begeistern. Aus diesem Grund ergänzen wir unser Angebot ständig durch spannende Innovationen“, sagt Rainer Kurz, Eisfachberater bei Carte D´Or Professional. Zwei perfekte Allrounder Die neuen Sorten Dunkle Schokolade und Weiße Schokolade sind perfekte Allrounder, ob für den puren Genuss an der Eis-Theke, als Basis in der Profiküche oder zum Verfeinern von Desserts. Die dunkle Schokoladeneiscreme hat einen Kakaoanteil von 70 Prozent. Sie verleiht Desserts ein raffiniertes, intensives Schoko-Aroma. „Unsere neue Sorte bietet zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten – ob mit roten Früchten oder Sorbets, als Aufwertung von Schokoladen-Drinks oder Eis-Kaffee, als Geschmacksgeber für Desserts oder einfach nur zum puren Genuss als gesündere Alternative zur klassischen Milchschokolade“, sagt Kurz. Die zartschmelzende weiße Schokoladeneiscreme mit 8,5 Prozent weißen Schokostückchen rundet das Trio im Schokoladenangebot von Carte D’Or Professional ab. Besonders spannend sind Kombinationen mit fruchtigen Eis-Typen wie Mango-Sorbet oder als Black-and-White-Varianten gemeinsam mit dunkler Schokolade. Beide Eissorten, hergestellt aus Schokolade von Barry Callebaut, gibt es in der praktischen 2,4-Liter-Wanne. Vanille-Eis trifft fruchtige Exotic-Soße Inspiriert vom beliebten Solero am Stiel bringt Carte D’Or Professional mit der Solero-Gelateria-Edition eine erfrischende Kombination aus Vanille-Eis und fruchtiger Exotic-Soße in der 5,5-Liter-Abfüllung auf den Markt. Die neue Sorte schmeckt sowohl pur, lässt sich aber auch hervorragend in sommerliche Drinks mit und ohne Alkohol integrieren. Eine Hommage an das italienische Original Der italienische Dessertklassiker Tiramisu ist ab sofort als cremiges Eis mit Kakaosoße und feinen Biskuitstückchen verfügbar. Die Neuheit ist nicht nur eine Hommage an das italienische Original, sondern auch eine moderne Interpretation, die sich perfekt in das Ganzjahresangebot von Gastronomien integriert und im Gegensatz zum Klassiker eine schnelle und einfache Zubereitung erlaubt. Sie kann als klassisches Dessert serviert werden und eignet sich gleichzeitig als Grundlage für kreative Kaffeespezialitäten wie das moderne Tiramisu Affogato. Die Sorte ist in der 5,5-Liter-Packung erhältlich. Das ganze Jahr ein Genuss Spekulatius verbindet den beliebten Geschmack traditioneller Winter-Gewürze mit der cremigen Textur eines hochwertigen Eises. Damit zeigt Carte D´Or Professional einmal mehr, dass Eis über alle zwölf Monate hinweg ein Hit ist. „Unsere neue Sorte trifft genau den Nerv der Zeit. Immer häufiger sind Desserts mit intensiven Aromen gefragt, die nicht nur an heißen Sommertagen ein Genuss sind, sondern das ganze Jahr über als aromatische Geschmackskomponente verschiedener Desserts dienen“, sagt Kurz. Weitere Informationen und Rezeptideen gibt es unter diesem Link. Pressekontakt:

