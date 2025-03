Startseite MIND GAMES FRAGRANCE: Meisterhafte Duftkerzen im Schachbrett-Design Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-03-25 10:37. Mind Games Fragrance lanciert sechs kunstvoll designte Duftkerzen, deren Gefäße das Schachbrettmuster aufgreifen. Nach seinem fulguranten Start in Deutschland stellt nun Mind Games Fragrance ein neues Kerzen Konzept vor: Deko-Objekt und olfaktorisches Vergnügen zugleich! Die kunstvoll handgefertigten Duftkerzen der MIND GAMES Home Collection vereinen Eleganz und die Liebe zum Spiel und sind mehr als nur Dekoration: Die Form der Glasgefäße greift das Schachbrettmuster auf, indem sie sich perfekt ineinanderfügen und immer wieder neu arrangiert werden können. Mit ihrer eleganten Verschlusskappe, die das eingravierte Mind Games Logo trägt, lassen sie sich mühelos öffnen und schließen - und werden dabei stets vor Schmutzpartikeln geschützt. Nicht ein, sondern zwei Dochte sorgen dafür, dass die Kerze gleichmäßig brennt, ohne den Docht zu ertränken. Ob ambriert, fruchtig, floral oder holzig - sechs große Kerzen mit einer breitgefächerten Palette an Duftkompositionen leisten eine Brenndauer von bis zu 52 Stunden und verleihen jedem Heim neues Flair. Black Team: A4 "Schwarze Königin" Cassis & Amber - blumig

Leuchtend blumige Noten, Cassis und exotischer rosa Pfeffer sind wunderbar ausbalanciert mit warmen Noten von Amber und Moschus. B4 "Schwarzer Springer" Grapefruit & Vetiver - fruchtig/holzig

Kräftige Zitrusfrüchte treffen auf ausgeprägte holzige Noten, mit reichhaltigen Anklängen an Cassis und Erdbeere und einem warmen Abgang aus Amber. G8 "Schwarzer König" Kardamom & Oud - holzig

Labdanum und Oud vereinen sich gekonnt mit erdigen Noten von Eichenholz und Vetiver, die durch den erfrischenden Duft von Grapefruit und zarten rosa Rosen noch verstärkt werden. White Team: B1 "Weißer König" Kirsche & Sandelholz - fruchtig

Süchtig machende Kirsche kontrastiert mit zarten Rosen- und Jasminblüten, harmonisch begleitet von cremigem Sandelholz und Noten der Tonkabohne G5 "Weißer Springer" Jasmin & Milch - ambriert/blumig

Die Kerze entfaltet ein blumiges Bouquet mit kräftigen Noten von Iris und Freesie, die sich mit der cremigen Essenz von Jasmin verbinden und mit beruhigenden Noten von Vanille und Milch angereichert sind. H5 "Weiße Königin" Tabaknote & Tonkabohne - ambriert

Der Duft öffnet sich mit lebendiger Bergamotte und einem Hauch von Safran und geht dann nahtlos über in ein reiches Herz aus Tabaknoten. Der cremige Duft der Tonkabohne umhüllt die eröffnenden Elemente und unterstreicht die süßen und intimen Facetten der Tabaknoten. _Alle Duftkerzen (283 g / 10 oz) sind UVP ab 135€ erhältlich (106,3mm x 106,3mm)_ M I N D G A M E S verbindet jene komplexe Kunstfertigkeit, die am besten durch die Strategie und Brillanz des Schachspiels symbolisiert wird, mit der innovativen, hypnotischen Wirkung der Parfümerie. Das Ergebnis ist eine neue Duftkollektion mit einer Auswahl unterschiedlichster olfaktorischer Signaturen.

Frau Laurence Balshüsemann

Am Deich 19

40547 Düsseldorf

Deutschland fon ..: + 49 (211) 20 98 48 28

web ..: http://www.question-de-style.com/

