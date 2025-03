Startseite 114. Geburtstag von Scientology-Gründer L. Ron Hubbard Pressetext verfasst von Frank Busch am Fr, 2025-03-14 17:17. Hunderte von Auszeichnungen, Proklamationen und Ehrungen würdigen das Vermächtnis von L. Ron Hubbard – Gründer der jüngsten großen Weltreligion sowie einer einflussreichen kulturellen und sozialen Bewegung. Jedes Jahr am 13. März feiern Scientology-Kirchen, Missionen und Gruppen weltweit den Geburtstag von L. Ron Hubbard. Auf sechs Kontinenten versammeln sich Scientologen gemeinsam mit lokalen Amtsträgern, religiösen Führern und Gemeinschaftsvertretern, um sein Vermächtnis zu würdigen. Gleichzeitig erhält die Kirche zahlreiche Botschaften der Wertschätzung und Anerkennung von US-Kongressabgeordneten, Bürgermeistern, Ministerien sowie religiösen und gesellschaftlichen Würdenträgern. Diese Ehrungen würdigen Hubbards nachhaltigen Einfluss und seine Beiträge in verschiedenen Bereichen: • "Für seine herausragenden Beiträge zum Schutz und zur Achtung der Menschenrechte." • "Für die Entwicklung einer Technologie zur Drogenrehabilitation." • "Für seine selbstlose Hingabe und seinen unermüdlichen Dienst an der Menschheit. Dank ihm leisteten die ehrenamtlichen Scientology-Geistlichen während der COVID-19-Pandemie unerschütterliche Hilfe und machten den Menschen Gerechtigkeit als grundlegendes verfassungsmäßiges Menschenrecht zugänglich." Eine weltweite Feier – inspiriert von Hubbards Philosophie Die jährliche Geburtstagsveranstaltung zu Ehren von L. Ron Hubbard wird von David Miscavige, dem kirchlichen Oberhaupt der Scientology-Religion, geleitet. Sie bietet einen umfassenden Rückblick auf die Errungenschaften des vergangenen Jahres und hebt die weltweiten Initiativen der Scientology-Gemeinschaft hervor. Diese Feierlichkeiten spiegeln die zentralen Überzeugungen Hubbards wider, die er in seinem Essay "Meine Philosophie" formulierte: "Ich liebe es, Menschen zu helfen. Es zählt für mich zu den größten Freuden meines Lebens, wenn ich sehe, wie sich eine Person von den Schatten befreit, die seine Tage verdunkeln. Diese Schatten erscheinen ihm so dicht und lasten so schwer auf ihm, dass er in höchstem Maße erleichtert ist, wenn er feststellt, dass er durch sie hindurchsehen und -gehen, und damit wieder das Licht der Sonne genießen kann. Und ich bin dabei ebenso erfreut wie er." Religiöse Anerkennung in Europa Das Jahr 2025 hat für Scientology in Schweden eine besondere historische Bedeutung. Genau am 13. März 2000, dem Geburtstag von L. Ron Hubbard, wurde Scientology in Schweden gemäß dem schwedischen Religionsgemeinschaftsgesetz (SFS 1998:1593) als religiöse Gemeinschaft offiziell anerkannt. Die Anerkennung von Scientology als Religion reicht jedoch weit über Schweden hinaus. In mehreren Ländern weltweit, darunter die USA, Neuseeland, Australien und Mexiko, ist Scientology offiziell als Religion anerkannt. Auch in Europa erfährt die Scientology-Kirche zunehmend Anerkennung, unter anderem in Spanien, Portugal, Großbritannien, den Niederlanden und Italien. Auch in Deutschland haben Gerichte mehrfach entschieden, dass die Vereine der Scientology-Kirche und ihre Mitglieder unter den Schutz von Artikel 4 des Grundgesetzes (Religionsfreiheit) fallen. Weitere Informationen über die weltweite Anerkennung der Scientology-Religion finden Sie unter scientologyreligion.de. Bedeutende Meilensteine im Jahr 2025 In diesem Jahr werden zwei zentrale Ereignisse für die Scientology-Gemeinschaft gewürdigt: • 52 Jahre ehrenamtliche Scientology-Geistliche: 1973 entwickelte L. Ron Hubbard das Programm der ehrenamtlichen Geistlichen, das bis heute von kommunalen und staatlichen Behörden als wichtige humanitäre Initiative anerkannt wird. Diese Geistlichen haben mit ihrer Hilfe weltweit Millionen von Menschen erreicht. • 102 Jahre seit L. Ron Hubbards Eintritt in die Pfadfinderbewegung: L. Ron Hubbard trat 1923 den Pfadfindern bei – ein Meilenstein, der heute in Dutzenden von Pfadfinderorganisationen weltweit gewürdigt wird. In zehn Ländern wurden ihm offizielle Proklamationen ausgestellt, die seine Werte als Beispiel für die Prinzipien der Pfadfinderbewegung hervorheben. Besonders sein Werk "Der Weg zum Glücklichsein" – ein nichtreligiöser Moralkodex auf Basis gesunden Menschenverstands – wird in vielen Pfadfinderprogrammen genutzt. Er dient als Orientierungshilfe für ein erfolgreiches Leben und die Entwicklung grundlegender Charaktereigenschaften. L. Ron Hubbard im Scientology Network erleben Erfahren Sie mehr über L. Ron Hubbard in den Filmen "Meine Philosophie" oder in der Reihe "L. Ron Hubbard In His Own Voice". Diese exklusiven Einblicke in sein Leben und seine Arbeit sind verfügbar auf dem Scientology Network über DIRECTV Channel 320, DIRECTV STREAM, AT&T U-verse und Streaming auf Scientology.tv, auf mobilen Apps und über die Plattformen Roku, Amazon Fire und Apple TV. Über Frank Busch Vorname

