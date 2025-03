Startseite Ein 17-Jähriger mischt den Online-Handel auf – KeyOne & IDAN starten durch! Pressetext verfasst von keyone_jp am Fr, 2025-03-14 16:11. Bad Homburg, 14. März 2025 – Mit einer IDAN schneller einkaufen, mehr sparen sowie besser verkaufen und so von der nächsten großen E-Commerce-Revolution profitieren. KeyOne verändert den Markt – und jetzt ist die Chance, Teil davon zu sein. Der 17-jährige Gründer und CEO Julian Pfeiffer aus Bad Homburg, der bereits im Alter von 13 Jahren Wirtschaftsinformatik schulbegleitend im Eigenstudium absolviert hat, sagt: "Die Zukunft des E-Commerce beginnt jetzt."

Für Online-Shopper heißt das: Schluss mit nervigen Registrierungen, umständlichen Dateneingaben, falsch zugestellten Paketen und überhöhten Preisen. Mit der IDAN (International Delivery Address Number) – einem zentralen, sicheren Datenspeicher in Deutschland, ähnlich der IBAN im Bankwesen – reicht eine einzige Kennung für blitzschnelle Checkouts, präzise Lieferungen und exklusive Rabatte, die es nirgendwo sonst gibt. Doch nicht nur Shopper profitieren. Online-Shops, die KeyOne integrieren, steigern sofort ihre Umsätze. Schnellere Checkouts, weniger Kaufabbrüche, mehr Neukunden – und das mit minimalem Aufwand. Dank einzigartiger Gutschein- und Rabattaktionen verbessern Händler ihre Conversion-Rates nachhaltig und maximieren ihren Umsatz.

Kein Wunder, dass Investoren hellhörig werden. KeyOne wächst mit rasanter Geschwindigkeit und setzt neue Maßstäbe im digitalen Handel. Wer in die Zukunft des E-Commerce investieren will, hat jetzt die Chance, von diesem Boom zu profitieren.

Mehr erfahren, registrieren oder direkt loslegen:

www.keyone.me Über KeyOne:

KeyOne ist ein Unternehmen aus Bad Homburg, das mit der IDAN (International Delivery Address Number) eine revolutionäre Lösung für den Online-Handel bietet. Shopper speichern ihre persönlichen Daten sicher unter einem einzigen Schlüssel und profitieren von blitzschnellen Checkouts, exklusiven Rabatten sowie vorteilhaften Gutscheinen. Händler steigern mit der Integration von KeyOne ihre Sichtbarkeit, die Conversion-Rates sowie dadurch auch deutlich die Verkaufszahlen – und das mit minimalem Aufwand. Pressekontakt:

KeyOne Verwaltungs GmbH

Schaberweg 28a

D-61348 Bad Homburg v. d. Höhe

www.KeyOne.me Über keyone_jp Komplettes Benutzerprofil betrachten