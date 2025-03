Startseite Moderne Kommunikation und Sicherheit aus einer Hand Pressetext verfasst von prmaximus am Fr, 2025-03-14 11:25. Die digitale Transformation und steigende Sicherheitsanforderungen stellen Unternehmen vor komplexe Herausforderungen. Die TFA Fernmeldebau Kron GmbH aus Essen bietet seit über 50 Jahren umfassende Lösungen in den Bereichen Kommunikations- und Sicherheitstechnik. Mit modernen ITK-Anlagen, fortschrittlichen Sicherheitssystemen und intelligenten Telefonanlagen sorgt das Unternehmen für reibungslose Geschäftsprozesse und optimalen Schutz bei seinen Kunden. "In der heutigen vernetzten Welt sind zuverlässige Kommunikation und effektive Sicherheitslösungen für Unternehmen unverzichtbar geworden. Wir verstehen die individuellen Anforderungen unserer Kunden und entwickeln maßgeschneiderte Konzepte, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind - besonders in Zeiten flexibler Arbeitsmodelle ist eine durchdachte ITK-Infrastruktur entscheidend", erklärt Tim Rolef, Geschäftsführer der TFA Fernmeldebau Kron GmbH. Das mittelständische Unternehmen aus Essen hat sich auf die Planung, Installation und Wartung moderner ITK-Anlagen spezialisiert. Diese vereinen Informationstechnologie und Telekommunikation und ermöglichen die Verknüpfung verschiedener Endgeräte wie Telefone, Faxgeräte und Smartphones. Moderne Systeme bieten dabei weit mehr als nur Internettelefonie: HD-Videotelefonie, Online-Konferenzen mit Bildschirmteilung, File-Sharing sowie die Integration von CRM-Systemen gehören zum Leistungsspektrum. Neben der Kommunikationstechnik entwickelt die TFA Fernmeldebau Kron GmbH seit 1974 auch umfassende Sicherheitskonzepte für Unternehmen verschiedener Branchen. Von Brandmeldetechnik über Einbruchschutz bis hin zu Videoüberwachung und Alarmservern bietet das Unternehmen ganzheitliche Sicherheitslösungen. Dabei steht immer eine individuelle Bedarfs- und Risikoanalyse am Anfang, gefolgt von einer präzisen Planung und sorgfältigen Installation. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf Kundennähe und persönlichen Service. Als mittelständisches Unternehmen, in dem der Chef auch selbst noch zu sprechen ist, liegt dem Team die persönliche Nähe zu den Kunden besonders am Herzen. Die flachen Hierarchien ermöglichen schnelle Entscheidungen und flexible Lösungen.

Die TFA Fernmeldebau Kron GmbH bietet einen ganzheitlichen Service von der ersten Beratung über die maßgeschneiderte Konzeption bis hin zur Installation und Wartung. Zahlreiche Zertifizierungen, wie die Empfehlung des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen als Errichter von Überfall- und Einbruchmeldeanlagen, bestätigen die hohe Qualität der Leistungen. Interessierte Unternehmen können sich telefonisch unter 0201 84008-0 kostenlos und unverbindlich beraten lassen, um die passende Lösung für ihre individuellen Anforderungen zu finden. Mehr Wissenswertes zum Thema sowie zu ITK-Anlagen, Sicherheitstechnik Essen und Telefonanlage Essen gibt es auf https://www.tfa-kron.de/. TFA Fernmeldebau Kron GmbH

