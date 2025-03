Startseite Sporthotel Freiburg - ideal für Fans der Breisgau Metropole und des SC Freiburg Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-03-13 09:43. Das Heuboden Sporthotel Freiburg - wenige Minuten vom Europapark Stadion entfernt - präsentiert sich als perfektes Ziel für Fußballfans und alle, die entspannte Tage in der Stadt verbringen möchten. Umkirch, 13.03.2025 - Heuboden Sporthotel Freiburg - ideal für Kurzaufenthalte von Fans des SC Freiburg Die schöne Stadt Freiburg im Breisgau nahe am Schwarzwald an der Grenze zur Schweiz ist immer eine Reise wert und für Fußballfans und besonders für Fans des erfolgreichen SC Freiburg noch einmal mehr. Die positive Entwicklung des Fußballclubs unter dem Erfolgstrainer Christian Streich und nun mit dem beliebten Trainer Julian Schuster hat dem im Jahr 1904 gegründeten Verein landesweit zahlreiche Fans eingebracht. Bei einer Reise nach Freiburg lassen sich viele Interessen miteinander verbinden. Die wunderschöne alte und doch so moderne Stadt und ihre herrliche Umgebung können ebenso genossen werden wie der Besuch des Stadions bei einem faszinierenden Spiel des Erstligisten. Das Europa-Park Stadion mit seiner modernen Architektur und den steilen Bühnen ist bestens an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen und bietet fast 35.000 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz. Freiburg im Breisgau hat jedem etwas zu bieten Freiburg am Austritt der Dreisam aus dem Südschwarzwald hat sowohl Sportfans als auch Kultur- und Naturliebhabern etwas zu bieten. Auf die regionale Küche und die regionaltypischen Weine können sich alle einigen. Das Freiburger Münster lässt auch keinen Fußballfan kalt. Die offenen Bächle, zahlreichen Brunnen sowie hübschen und stets belebten Gassen und Plätze mit vielen historischen Gebäuden, Cafés, Bistros und originellen Geschäften ziehen jährlich tausende Besucher aus dem In- und Ausland an und begeistern die Gäste ebenso wie die Einheimischen, die Bobbele genannt werden. Hinzu kommt das ausgesprochen milde Klima der Weinbauregion Kaiserstuhl, das in Deutschland seinesgleichen sucht. Hotel Freiburg - mit allen Sinnen genießen Für einen gelungenen Kurzurlaub oder einen lohnenswerten längeren Aufenthalt spielt das Quartier eine entscheidende Rolle. Als Hotel in Freiburg bietet sich sowohl das Hotel Heu-Loft als auch das Hotel Landhaus Blum an. Beide Häuser in der unmittelbaren Umgebung von Freiburg haben einen ausgezeichneten Ruf und sind vor allem bei Sportfans beliebt. Die Hotels Landhaus Blum und Heu-Loft liegen malerisch und verkehrstechnisch günstig zwischen Freiburg und Kaiserstuhl, sind modern und komfortabel ausgestattet und bieten als Sporthotel viele Sport- und Freizeitangebote sowie eine Eventgastronomie. Der Gast kann sich auf ein gesundes und vielseitiges Frühstücksbuffet freuen und Deutschlands größter Freizeitpark mit dem Stadion des SC Freiburg ist nicht weit. Besonders beliebt sind beide Hotels bei deutschen und Schweizer Gästen, die das ausgewogene Preis-Leistungsverhältnis zu schätzen wissen. Wer einen Aufenthalt in der südwestlichen Metropole plant, sollte sich möglichst frühzeitig mit einem der beiden Heuboden Hotels in unmittelbarer Nähe zu Freiburg in Verbindung setzen. https://www.heuboden.de/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de Der Heuboden - wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs. Pressekontakt: Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten