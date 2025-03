Startseite Mit „Dunkle Tiefen“ zu weiteren Höhen Pressetext verfasst von SmartNett am Mi, 2025-03-12 22:20. Die legendäre Punkband EIS aus Gerolzhofen geht neue Wege: Nach ihrer Wiedervereinigung im Jahr 2023 und erfolgreichen Live-Auftritten legt die Band ihr bereits erschienenes Album „Dunkle Tiefen“ in die Hände des Münchner Unternehmens Smart & Nett. Gegründet 1990 und bereits 1994 wieder aufgelöst, hat EIS mit ihrer Rückkehr auf die Bühne bewiesen, dass ihre Musik und Botschaften nichts von ihrer Kraft verloren haben. Mit kritischen, politischen Texten, eingängigen Melodien und verzerrten Gitarren entführt die Band ihr Publikum in die Abgründe der menschlichen Seele und reflektiert die großen Themen unserer Zeit. Ob Kriege, Rechtsdruck, der Mensch im Hamsterrad oder die Suche nach Bewegungsfreiheit in einer begrenzten Welt – EIS trifft den Nerv einer Gesellschaft, die sich täglich mit Ambivalenzen auseinandersetzen muss. Tracks wie „Wir sind die Maschinen“ oder die Zeilen „Freude, schöner Götterfunken – Flüchtende im Meer ertrunken“ zeigen, dass EIS nicht nur gesellschaftliche Missstände anprangert, sondern auch klare Statements für Toleranz und Wertschätzung setzt – gegen Hass und Hetze.

„Dunkle Tiefen“ ist ein Album, das niemanden kalt lässt. Es vereint Ohrwürmer mit tiefgründigen Texten, die zum Nachdenken anregen. Wer die Songs hört, wird nicht nur von den Melodien gepackt, sondern auch mit der Erkenntnis konfrontiert: „Dank Regelung der süßen Norm bleibst Du pflichtbewusst konform“. Dass das Politische bei EIS nicht nur in den Texten, sondern auch im Leben verankert ist, beweist Frontmann Thorsten Wozniak, der seit Jahren als Bürgermeister von Gerolzhofen aktiv ist. Diese Verbindung von Kunst und Realität verleiht der Band eine besondere Authentizität und Glaubwürdigkeit. Mit dem Re-Release von „Dunkle Tiefen“ bei Smart & Nett markiert EIS den Beginn einer neuen Ära. Die Band plant unter diesem Dach weitere Veröffentlichungen und kann über die Smart & Nett Künstlervermittlung für Konzerte gebucht werden.

EIS bleibt sich treu: kritisch, politisch, laut und unvergesslich. UPC 4099885756214

Re-Release 3.3.2025 Smart & Nett – Ein Label mit Vision und Vielfalt

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt. Anhang Größe cover dunkle tiefen by A. Seufert_Foto S. Chernoisikow.jpg 21.11 KB Über SmartNett Komplettes Benutzerprofil betrachten