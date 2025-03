Angeln mit gebrauchsfertigem Grundfutter – Angelfutter für erfolgreiche Fänge

Der Frühling naht - für Angler immer eine besondere Zeit, denn mit den steigenden Temperaturen erwachen auch die Fische langsam aus ihrer Winterstarre. Der Stoffwechsel der Fische kommt allmählich in Schwung, aber sie sind noch nicht so aktiv wie in den Sommermonaten. Gerade in dieser Übergangszeit kann das richtige Grundfutter den Unterschied ausmachen. Während zu viel Futter schnell satt macht und die Fische vom Futterplatz vertreibt, sorgt eine gut abgestimmte Mischung dafür, dass die Fische länger am Angelplatz bleiben und gezielt nach Nahrung suchen. Ein besonders wichtiger Faktor ist die Beschaffenheit des Futters, denn im kühlen Wasser lösen sich manche Inhaltsstoffe langsamer auf und entfalten ihre Lockwirkung verzögert. Daher sind Futtermischungen gefragt, die schnell wirken und gleichzeitig leicht verdaulich sind, um die noch zurückhaltend fressenden Fische nicht zu überfordern. Süßliche Aromen und fruchtige Varianten wie Tutti Frutti haben sich im Frühjahr besonders bewährt, da sie im kühlen Wasser eine starke Lockwirkung entfalten. Im Online-Angelshop angel-berger.de finden Angler eine große Auswahl an verschiedenen Angelfuttern. Für Angler, die sich voll und ganz auf das Angeln konzentrieren möchten, anstatt Zeit mit dem Anmischen des Futters zu verbringen, sind fertige Grundfutter die ideale Lösung.

Ready2Fish Futter - fertiges Angelfutter: auspacken, füttern, fangen und freuen

Gebrauchsfertiges Grundfutter ist bereits optimal befeuchtet und direkt einsatzbereit. Es kann ohne weitere Vorbereitung aus der Verpackung entnommen und an der gewünschten Stelle im Gewässer ausgebracht werden. Gutes Fertigfutter sollte aus fein aufeinander abgestimmten Komponenten bestehen, die gezielt bestimmte Fischarten anlocken. Hochwertige Zutaten wie Gewürze, Biskuitmehle, Ölsaaten oder gemahlene Nüsse sollten enthalten sein, da diese Komponenten für eine hohe Lockwirkung sorgen. Je nach Zusammensetzung kann das Futter unterschiedlich stark binden, sich schnell oder langsam auflösen und so entweder sofort eine Lockwolke bilden oder über längere Zeit am Platz wirken. Gerade beim Feederangeln ist es wichtig, dass sich das Futter schnell aus dem Futterkorb löst, während beim klassischen Grundangeln eine langsamere Freisetzung der Inhaltsstoffe oft von Vorteil ist. Magic Baits Ready 2 Fish Groundbait ist ein gebrauchsfertiges Angelfutter, das speziell für den schnellen Einsatz entwickelt wurde. Es enthält eine ausgewogene Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe, die eine starke Lockwirkung entfalten und Fische zuverlässig an den Futterplatz locken. Da das Futter bereits angefeuchtet ist, entfällt das Anrühren mit Wasser und der Angler kann sofort mit dem Füttern beginnen. Das Futter besteht unter anderem aus Gewürzen, Erdnüssen, Biskuitmehl und Hanf und bietet eine hohe Attraktivität für verschiedene Zielfische. Besonders im Frühjahr kann es helfen, die Fische effektiv anzulocken, ohne sie zu schnell satt zu machen. Während sich die Sorte Tutti Frutti besonders für das gezielte Angeln auf Karpfen eignet, ist die Variante Garlic Robin Red mit ihrer würzigen Note ideal für Brassen und Schleien. Die Varianten Squid & Liver oder Sweet Corn eignen sich dagegen hervorragend für ein breites Spektrum an Friedfischen.

Fertiges Angelfutter in vielen Geschmacksrichtungen für viele Zielfische

Das Magic Baits Ready 2 Fish Grundfutter ist in verschiedenen Sorten erhältlich, so dass es an unterschiedliche Bedingungen und Zielfische angepasst werden kann. Sorten wie Squid & Liver, Tutti Frutti, Sweet Corn, Scopex Cream oder Garlic Robin Red bieten eine große Auswahl an Geschmacksrichtungen, die besonders Weißfischen, Karpfen oder Schleien schmecken. Durch die hochwertigen Inhaltsstoffe und die sofortige Einsatzbereitschaft ist dieses Fertigfutter eine zeitsparende und effektive Lösung für den Angler, der sich auf den Fang konzentrieren möchte. Besonders in der Übergangszeit zwischen Winter und Sommer, wenn sich das Fressverhalten der Fische noch ändert, ermöglicht es eine flexible Anpassung an die jeweiligen Bedingungen. Damit ist es ideal für Angler, die mit möglichst wenig Aufwand das bestmögliche Fangergebnis erzielen wollen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung bietet Angelsport Berger ein umfassendes Angebot für Angler. Der Fachhändler präsentiert in seinem Onlineshop angel-berger.de ein breites Sortiment an Angelausrüstung, darunter Angelruten, Angelrollen und Angelschnüre. Ergänzt wird das Angebot durch Futtermittel, Angelköder und diverses Angelzubehör namhafter Hersteller sowie eigener Marken.

