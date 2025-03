Startseite Atlantis Energy Storage Petrol A.?., Türkei – Tanklager für Diesel- und Flugkraftstoffe – Beteiligungsmöglichk- für Investoren Pressetext verfasst von HorstWerner am Mi, 2025-03-12 17:14. Die Atlantis Energy Storage Petrol A.?., ansässig in der Türkei, entwickelt ein hochmodernes Tanklager für Diesel- und Flugkraftstoffe und bietet interessierten Investoren attraktive Beteiligungsmöglichkeiten.

Das Tanklager entsteht am Marmara-Meer, etwa 87 Kilometer von Istanbul entfernt. Es befindet sich aktuell in der Planungsphase und wird nach seiner Fertigstellung höchsten internationalen Standards entsprechen. Der beauftragte Generalunternehmer garantiert die Planung und den Bau durch eine Fertigstellungsbürgschaft mit einer Laufzeit von 24 Monaten.

Die Gesellschaftsform A.?. (Anonim ?irket) entspricht einer türkischen Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftung für die Aktionäre. Die Aktien sind – ähnlich wie in Deutschland – frei handelbar und börsenfähig. Die Atlantis Energy Storage Petrol A.?. ( www.atlantis-energystorage.com ) wird bis Ende April ein eingezahltes Grundkapital in Höhe von 50 Millionen USD vorweisen. Derzeit befinden sich die Anteile zu jeweils 50 % im Besitz zweier Gesellschafter.

Beteiligungsmöglichkeiten für Investoren:

Unternehmen und institutionelle Investoren können sich ab einer Beteiligungssumme von 20 Millionen USD engagieren. Die Beteiligung kann in unterschiedlichen Rechtsformen erfolgen. Bestandteil des Unternehmens ist das gesamte Werksgelände, dessen Wert in der späteren Gesamtkalkulation berücksichtigt ist. Der aktuelle Gesamtwert der Gesellschaft beträgt 250 Millionen USD. Ab einer Beteiligung von 50 Millionen USD besteht zudem die Möglichkeit, eine Grundschuldbesicherung im Grundbuch eintragen zu lassen.

Das Grundstück verfügt über eine Lagerkapazität von 400.000 Kubikmetern. Mit mehreren potenziellen Mietern des Tanklagers wurden bereits Verhandlungen geführt. Ein langfristiger Mietvertrag mit der niederländischen VOPAK oder KINDER MORGAN gilt als wahrscheinlich. Geplant ist eine Mindestvertragslaufzeit von vier Jahren mit Verlängerungsoptionen.

Auch operativ tätige Unternehmen können sich ab einer Investitionssumme von 20 Millionen USD beteiligen. Es stehen sowohl stimmberechtigte Beteiligungsformen als auch Vorzugsaktien ohne Stimmrechte zur Verfügung.

Beteiligungsinteressenten können umfangreiche Unterlagen und einen Businessplan über den CEO erhalten. CEO ist Herr Dipl.-Ing. Erwin Schulze, der auch gleichzeitig 50% der Anteile an der Atlantis Energy Storage Petrol A.?. hält. Kontakt über die Mailadresse

contact@atlantis-energystorage.com.

Tel. Türkei :+ 90 282 613 19 90 ; Fax +90 282 613 28 76 Mobil +90 541 8080188 Erwin Schulze