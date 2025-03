Startseite Asbestentfernung: Kosten und Ablauf Pressetext verfasst von Schrott-Metall am Di, 2025-03-11 18:35. Die Sanierung von Asbest ist eine komplexe und kostspielige Aufgabe, die sorgfältige Planung und strenge Sicherheitsmaßnahmen erfordert. Hier erfährst du, welche Kosten auf dich zukommen und wie der Ablauf einer Asbestentfernung aussieht. 1. Was ist Asbest und warum ist die Sanierung wichtig?

Asbest wurde früher häufig in Bauwerken verwendet, da es hitzebeständig, langlebig und isolierend ist. Heute weiß man jedoch, dass Asbestfasern gesundheitsschädlich sind und schwere Lungenkrankheiten wie Asbestose oder Lungenkrebs verursachen können. Deshalb ist eine fachgerechte Sanierung oder Entfernung in vielen Fällen notwendig. 2. Ablauf einer Asbestentfernung

Die Sanierung erfolgt in mehreren Schritten: a) Asbestanalyse und Gutachten

Bevor Maßnahmen ergriffen werden, muss ein Gutachter oder ein spezialisiertes Labor Proben entnehmen und analysieren.

Bei positivem Befund wird eine Gefahrenbewertung durchgeführt.

b) Planung der Sanierung

Ein Fachunternehmen entwickelt ein Sanierungskonzept.

Die Art der Sanierung (Entfernung, Kapselung oder Versiegelung) wird festgelegt.

Behörden müssen in vielen Fällen informiert oder Genehmigungen eingeholt werden.

c) Sicherheitsmaßnahmen und Durchführung

Der betroffene Bereich wird abgeriegelt, um eine Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.

Fachkräfte in Schutzanzügen führen die Sanierung durch.

Spezielle Staubsauger (HEPA-Filter) und Absaugvorrichtungen minimieren die Freisetzung von Asbest.

Das Material wird in speziellen Säcken luftdicht verpackt und entsorgt.

d) Endreinigung und Kontrolle

Nach Abschluss erfolgt eine gründliche Reinigung der Räume.

Eine abschließende Luftmessung stellt sicher, dass keine Asbestfasern mehr vorhanden sind.

Erst nach Freigabe durch einen Gutachter kann der Bereich wieder genutzt werden.

3. Kosten einer Asbestentfernung

Die Kosten hängen von mehreren Faktoren ab: Art der Sanierung (Entfernung, Kapselung oder Versiegelung)

Größe der Fläche (z. B. Dach, Fassade, Bodenbelag)

Schwierigkeitsgrad der Arbeiten (z. B. schwer zugängliche Bereiche)

Entsorgungskosten für asbesthaltige Materialien

Durchschnittliche Kosten

Sanierungsmaßnahme Preis pro m² (ca.)

Asbestanalyse & Gutachten 200 – 600 € (einmalig)

Entfernung von Asbestplatten (Dach/Wand) 30 – 80 €

Entfernung von asbesthaltigen Bodenbelägen 40 – 100 €

Spezialentsorgung von Asbestmaterial 200 – 500 € pro Tonne

Luftmessung nach Sanierung 300 – 800 €

Für ein Einfamilienhaus können sich die Gesamtkosten schnell auf 5.000 bis 25.000 € belaufen. 4. Wer darf eine Asbestentfernung durchführen?

Nur zertifizierte Fachfirmen mit entsprechender Genehmigung dürfen Asbest entfernen.

Arbeiten in Eigenregie sind gesetzlich verboten und können hohe Strafen nach sich ziehen.

5. Fazit

Die Sanierung von Asbest ist aufwendig, aber notwendig, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Eine professionelle Durchführung sorgt für Sicherheit und verhindert langfristige Schäden. Wer eine Asbestentfernung plant, sollte sich frühzeitig informieren und Angebote von Fachfirmen einholen. Möchtest du eine genauere Kostenschätzung oder hast du Fragen zu einem spezifischen Fall? ??

