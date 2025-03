FALL SAFE Airbag-Weste für Menschen mit erhöhtem Sturzrisiko

Die innovative FALL SAFE Airbag-Weste erkennt einen Sturz innerhalb von Millisekunden und entfaltet einen schützenden Airbag, der Kopf, Rumpf, Schulter und Hüfte vor schweren Verletzungen bewahrt.

Jährlich kommt es allein in Deutschland zu etwa 10 Millionen Stürzen von Menschen über 65 Jahren - oft mit dramatischen gesundheitlichen Folgen. So führen zum Beispiel rund 130.000 Hüftfrakturen pro Jahr in vielen Fällen zu dauerhafter Pflegebedürftigkeit oder sogar zum Tod. Auch Menschen mit bestimmten Erkrankungen, etwa starken Sehstörungen, Parkinson oder Multipler Sklerose haben ein erhöhtes Sturzrisiko. Die innovative FALL SAFE Airbag-Weste setzt genau hier an: Sie erkennt einen drohenden Sturz innerhalb von Millisekunden und entfaltet einen schützenden Airbag, der Kopf, Rumpf, Schulter und Hüfte vor schweren Verletzungen bewahrt.

Wie schwerwiegend die Folgen eines Sturzes sein können, hat sich sinnbildlich in unserer Sprache verankert, etwa wenn jemand "abstürzt" oder "tief gestürzt ist". In der Praxis nimmt das Risiko zu stürzen mit zunehmendem Alter oder durch Krankheiten zu. Bei den Betroffenen führt das häufig zu Angst und Vermeidungsverhalten - und damit zu einem erheblichen Verlust an Selbstständigkeit und Lebensqualität. Zwar gibt es Präventionsmaßnahmen und Hilfsmittel, diese bieten jedoch meist keinen Schutz, wenn es dennoch zu einem Sturz kommt. So bleibt bei den Betroffenen immer eine Restangst bestehen.

Die FALL SAFE Airbag-Weste gibt Menschen mit erhöhtem Sturzrisiko Sicherheit und Selbstvertrauen zurück. Dank intelligenter und mikroprozessorgesteuerter, sehr präziser Sensorik analysiert die Weste kontinuierlich Bewegungsmuster, erkennt einen Sturz und löst dann den Airbag in weniger als 0,8 Sekunden aus. Er schützt Kopf, Schultern, Rumpf und Hüfte. So werden potenziell schwere Verletzungen vermieden, wie die Untersuchungen eines unabhängigen Testinstituts bestätigt haben. Die Aufprallwucht wird durch die FALL SAFE-Weste um 88 Prozent verringert, das Verletzungsrisiko am Kopf sogar um 97 Prozent.

Technologie für Sicherheit - für den individuellen und institutionellen Einsatz

Nach einem Einsatz kann die Weste durch den Austausch der beiden CO?-Kartuschen sofort wiederverwendet werden. Dazu muss sie neu zusammengefaltet werden, was keine besonderen Kenntnisse oder Fertigkeiten erfordert und mit ein wenig Übung etwa 15 Minuten dauert. Auf Wunsch kann die FALL SAFE-Weste auch vom Generalimporteur Help-24 in Wien gegen eine Gebühr wieder aufgearbeitet und einsatzbereit gemacht werden. Insgesamt kann die FALL SAFE-Weste bis zu 20 Mal ausgelöst werden, bevor sie aus Sicherheitsgründen ersetzt werden sollte. Die Weste eignet sich damit sowohl für den privaten Gebrauch als auch für den institutionellen Einsatz in Pflegeheimen, Reha-Zentren und Kliniken.

Die Weste ist unauffällig, da ihr Zweck und ihre Funktionalität von außen nicht erkennbar sind. Dadurch lässt sich die Weste diskret und würdevoll tragen. Die Bedienung ist intuitiv, die Stromversorgung erfolgt über einen integrierten Akku mit langer Laufzeit. Sie ist in drei Farben und mehreren Größen erhältlich. Aufgrund der eingebauten Elektronik ist sie nicht waschmaschinengeeignet, kann aber dank ihres pflegeleichten Stoffs einfach gereinigt werden.

Eingebunden in moderne Sturzpräventionskonzepte

Für Pflegeeinrichtungen ist die FALL SAFE-Weste auch im Rahmen der Sturzprävention interessant, weil sie die Kriterien der Pflichtmaßnahmen erfüllt, die bei Patienten mit Sturzrisiko beziehungsweise -geschichte durchgeführt werden müssen. So kann die Weste in verschiedenen Größen vorrätig gehalten und bei Bedarf an Bewohner oder Patienten verliehen werden - ein flexibles und kosteneffizientes Konzept für die Sturzprävention. Ein zusätzlicher Vorteil: Praxisbeobachtungen zeigen, dass bereits das Tragen der Weste das Sicherheitsgefühl der Nutzer stärkt und es dadurch zu weniger Stürzen kommt.

Die Kosten der FALL SAFE-Weste können im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für Menschen mit einer entsprechenden Behinderung oder Erkrankung schon jetzt von der Krankenkasse übernommen werden. Um das Verfahren zu vereinfachen, ist die Beantragung einer Hilfsmittelnummer in Vorbereitung. Da rein altersbedingte Einschränkungen in der Regel nicht als Krankheit oder Behinderung anerkannt werden, müssen die Kosten für die FALL SAFE-Weste in diesen Fällen individuell getragen werden.

Ausprobieren - Leben retten

Ein Sturz kann schwerwiegende Folgen haben - doch mit der FALL SAFE Airbag-Weste lassen sich Verletzungen effektiv verhindern. Die Weste ist ab sofort über Help-24 sowie ausgewählte Sanitätshäuser in Deutschland und Österreich erhältlich. Sie kostet 1.790 € (inkl. MwSt.) und ist sofort lieferbar. Weitere Informationen zur FALL SAFE Airbag-Weste mit Anwendungsvideos finden Sie auf www.sturzschutz.com , dort können Sie auch einen Präsentationstermin vereinbaren. Eine persönliche Beratung erhalten Sie unter der Telefonnummer +43(0)12706108 oder per E-Mail an info@help-24.at.

