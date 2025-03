Startseite Tibor Bauer revolutioniert Finanzbildung mit Tiktok-Live Marathon Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-03-06 08:09. "1000 Fragen für Mr. Schufa": Tibor Bauer bringt in einem innovativen Tiktok-Live Marathon sein Expertenwissen direkt zu den Menschen und macht Finanzthemen für ein breites Publikum zugänglich. Berlin, 01.03.2025 - Tibor Bauer, bekannt als "Mr. Schufa" , setzt neue Maßstäbe in der Finanzbildung. Am 1. März 2025 startete er um 9:00 Uhr in Berlin einen bahnbrechenden Tiktok-Live Marathon unter dem Titel "1000 Fragen für Mr. Schufa". Diese innovative Veranstaltung zielt darauf ab, komplexe Themen rund um Schufa, Schulden und Insolvenz einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Der Live-Marathon, der über 12 Stunden dauerte, bot eine einzigartige Plattform für direkte Interaktion zwischen dem Experten und den Zuschauern, wobei Fragen in Echtzeit beantwortet wurden. Tibor Bauer , der mit seinem Tiktok-Kanal bereits über 177.000 Follower erreicht, hat sich als DER Schufa-Experte in den sozialen Medien etabliert. Seine direkte und verständliche Art, Finanzthemen zu erklären, kommt in allen Bevölkerungsschichten gut an. Mit über 2000 Videos hat er bereits eine beeindruckende Aufklärungskampagne gestartet, die besonders die untere und mittlere Einkommensschicht anspricht. Sein Ansatz, komplexe Finanzthemen in leicht verständliche, kurze Videoclips zu verpacken, hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen und trägt maßgeblich zur finanziellen Bildung in Deutschland bei. Der Live-Marathon übertraf alle Erwartungen: Innerhalb von nur 12 Stunden und 40 Minuten wurden die anvisierten 1000 Fragen gestellt. Über 17.000 Zuschauer schalteten im Laufe des Tages ein und honorierten Bauers Engagement mit mehr als 114.000 Likes. Die Themen reichten von grundlegenden Fragen zur Funktionsweise der Schufa bis hin zu komplexen Szenarien bei Kreditaufnahme und Schuldenregulierung. Besonders beeindruckend war die Vielfalt der Fragen, die die breite Palette an Finanzthemen widerspiegelte, mit denen sich die Zuschauer auseinandersetzen. "Mein Ziel ist es, Finanzwissen für jeden verständlich und zugänglich zu machen", erklärt Tibor Bauer. "Mit diesem Tiktok-Live Marathon haben ich gezeigt, dass es einen enormen Bedarf an klaren, einfachen Erklärungen zu Schufa-Themen gibt. Ich bin überwältigt von der positiven Resonanz und dem Engagement meiner Community. Diese Veranstaltung hat einmal mehr bewiesen, wie wichtig es ist, Finanzbildung auf innovative und interaktive Weise zu vermitteln. Ich sehe dies als einen wichtigen Schritt in Richtung einer finanziell gebildeteren und selbstbewussteren Gesellschaft. "Die Veranstaltung markiert einen Meilenstein in der Demokratisierung von Finanzwissen. Bauer plant, die besten Fragen und Antworten aus der Sendung in Kürze als Buch zu veröffentlichen und sucht dafür noch einen Verleger. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Affiliate Consulting

Tibor Bauer ist ein renommierter Affiliate Marketing Experte mit 20 Jahren Berufserfahrung. Er berät und betreut KMU und Konzerne national und interational. Er gehört zu den 5 bekanntesten Köpfen seiner Branche und genießt einen hervorragenden Ruf. Seit Oktober 2023 arbeitet er mit seinem Tiktok-Kanal als Mr. Schufa an der Aufklärung und Beratung der Bevölkerung zu den Themen Schufa und Schulden. Er nutzt seine Reichweiter um die Menschen für ihre finanziellen Probleme zu sensibilisieren und zu lehren, wie man mit Überschuldung umgeht.

