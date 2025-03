Startseite Frische Ideen für Mitarbeitendengesundheit: EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen investiert in die Zukunft Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-03-04 16:55. EUPD Research zeichnet Regionalgesellschaft des EDEKA-Verbundes mit Sitz in Rottendorf als "Gesunden Arbeitgeber" aus Die EDEKA Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen setzt auf eine nachhaltige Unternehmensführung, bei der das Wohlbefinden der Belegschaft im Mittelpunkt steht. Mit rund 47.500 Mitarbeitenden ist das Unternehmen der größte Lebensmittel-Nahversorger der Region und erkennt das Potenzial, das in jeder einzelnen Person steckt. Für passgenaue Maßnahmen zur Förderung der Mitarbeitendengesundheit hat die Organisation nun die Auszeichnung als "Gesunder Arbeitgeber" erhalten. Die Auszeichnung honoriert das außergewöhnliche Engagement von EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen in der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) sowie im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM). Das anerkannte Gütesiegel von EUPD Research hebt die Bemühungen des Unternehmens hervor, das aktiv das Wohlbefinden seiner Mitarbeitenden am Arbeitsplatz fördert und gleichzeitig seine Attraktivität als Arbeitgeber steigert. EDEKA setzt bewusst auf Maßnahmen, die sowohl die fachliche als auch die persönliche Entwicklung seiner Mitarbeitenden fördern und deren körperliches sowie mentales Wohlbefinden stärken. "Bei uns in der EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen verstehen wir betriebliches Gesundheitsmanagement nicht als einzelne Maßnahme, sondern als integralen Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Unser Ziel ist es, die Gesundheit, Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeitenden nachhaltig zu fördern. Durch ein ganzheitliches Konzept, das Bewegung, mentale Gesundheit, Ernährung und Prävention umfasst, schaffen wir ein Arbeitsumfeld, in dem sich unsere Beschäftigten wohlfühlen und langfristig gesund bleiben. Mit gezielten Maßnahmen und innovativen Programmen setzen wir Impulse für eine gesundheitsbewusste Lebensweise und stärken die Eigenverantwortung unserer Mitarbeitenden. Denn wir sind überzeugt: Gesunde Mitarbeitende sind der Schlüssel zu einem starken Unternehmen", erklärt Manuela Markart, verantwortliche Abteilungsleiterin für das Betriebliche Gesundheitsmanagement. Joshua Baaken, Head of Project Management & Expert Committees, gratuliert: "EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen setzt mit seinem umfassenden Ansatz im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements bemerkenswerte Akzente. Das Unternehmen zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, Gesundheitsmaßnahmen nachhaltig in die Arbeitswelt zu integrieren und dabei die Bedürfnisse der Mitarbeitenden stets im Blick zu behalten. Die gezielte Förderung von Prävention und das Engagement auf allen Ebenen - von der Geschäftsführung bis hin zu den Mitarbeitenden - tragen entscheidend zu einer gesunden und motivierten Belegschaft bei. EDEKA schafft damit einen positiven Rahmen für die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeitenden und setzt damit wichtige Impulse für eine zukunftsorientierte Unternehmenskultur." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: EUPD Research Sustainable Management GmbH

Nicole Baaken

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Deutschland fon ..: +492285043626

web ..: https://eupd-group.com/

email : n.baaken@eupd-research.com Über die EDEKA Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen

Die EDEKA Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen mit Sitz in Rottendorf ist eine von sieben regionalen Unternehmensgruppen des EDEKA-Verbundes. Sie beliefert rund 860 Einzelhandelsmärkte in Franken, der Oberpfalz, Sachsen, Thüringen und dem nördlichen Baden-Württemberg und ist damit der größte Lebensmittel-Nahversorger der Region. Insgesamt rund 47.500 Mitarbeiternde aus dem Großhandel, Regie-Einzelhandel und dem selbstständigen Einzelhandel, tragen mit ihrem unermüdlichen Einsatz zum Erfolg der EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen bei, 1.204 junge Frauen und Männer machen hier derzeit eine Ausbildung. Über EUPD Research

EUPD Research ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 24 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert. Pressekontakt: EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Nicole Baaken

Adenauerallee 134

53113 Bonn fon ..: +492285043626

email : n.baaken@eupd-research.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten