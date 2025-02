900.000 € Spenden für das "Krankenhaus des Friedens" bei der 19. Benefiz-Gala des Sheba Medical Centers

Bei der 19. Benefiz-Gala des Sheba Medical Centers im Carlton Hotel wurde Borussia Dortmund für seine Antisemitismus Kampagne mit dem "Hope without boundaries" Preis ausgezeichnet.

Zum 19. Mal trafen sich Freunde und Unterstützer des Sheba Medical Centers im eleganten Carlton Hotel in St. Moritz, um für die karitativen Zwecke des legendären "Krankenhaus des Friedens" zu sammeln. Bei der Auktion von Sotheby's Starauktionator Lord Dalmeny und durch Spenden kamen über 800.000 € für die großartigen Benefizeinsätze des größten und umfassendsten medizinischen Zentrums in Israel und dem gesamten Nahen Osten zusammen. Ursula Bechtolsheimer-Kipp, Unternehmerin und Besitzerin der vier Hotels der Tschuggen Collection, lud zu dieser grandiosen Benefiz-Gala wieder in ihr Carlton Hotel ein.

Prof. Yitshak Kreiss, Generaldirektor Sheba Medical Center, Dr. Evelyne Bischof, Medical Director Sheba Longevity Centers und Gala Co-Chairperson Renate Gräfin von Rehbinder, Verleger Michael Ringier sowie Dr. Yonat Floersheim, Präsidentin Swiss Sheba Friends und Sohn Alexander, freuten sich rund 150 illustre Gäste willkommen zu heißen, darunter u. a., Designer Rolf Sachs, Künstler Alexander Höller, Anja Bucher, Ehefrau des Schweizer Botschafters in Israel, Star-Modedesignerin Lana Müller, die Unternehmer Sabine und Ralph Piller, Medienunternehmerin Maria Theresia von Seidlein und Markgräfin Roberta Gilardi Sestito und Dr. Donato Sestito. Vom illustren Galakomitee dabei Stardesigner Carlo Rampazzi, TV-Ärztin Dr. Antje-Katrin Kühnemann, Dame und Kommerzialrätin Ljuba Manz-Lurje, Unternehmerin, Margarita Cittadini-Leinfelder, Asprey-Chefin Bella Haas, und Annette Zierer, ziererCommunications, die die Gala seit Anbeginn organisiert.

Den renommierten "Hope Without Boundaries"-Award des Sheba Medical Center für außergewöhnliche humanitäre Leistungen, nahm Daniel Lörcher, der Antidiskriminierungsbeauftragte von Borussia- Dortmund, der mit einer Delegation erst kürzlich im Sheba Medical Center war, entgegen: Der Preis würdigt den Einsatz von Borussia Dortmund-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und von Borussia Dortmund für die Erinnerungskultur in Europa und den Kampf gegen Antisemitismus und Diskriminierung insbesondere nach dem Anschlag vom 07. Oktober 2023. Prof. Yitshak Kreiss, Generaldirektor des Sheba Medical Center, erklärte: "In Momenten, die unseren kollektiven Geist auf die Probe stellen, werden wahre Champions nicht durch Siege auf dem Spielfeld, sondern durch ihren unerschütterlichen moralischen Mut definiert. Borussia Dortmund hat diesen Mut sowie Solidarität und Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten gezeigt. Wie die Gesundheitsfürsorge kann Sport Herzen verbinden, Unterschiede überbrücken und eine Botschaft der Hoffnung, Solidarität und Einheit vermitteln - etwas, das die Welt mehr denn je braucht. "

Hans-Joachim Watzke erklärte: "Ich nehme den ‚Hope Without Boundaries'-Preis im Namen aller Mitarbeiter, Mitglieder und Aktionäre von Borussia Dortmund entgegen, die sich seit vielen Jahren tiefgreifend für unseren Kampf gegen Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus einsetzen. Dies ist ein Kampf, der von der gesamten Gesellschaft geführt werden muss, und auch der Fußball - mit seiner immensen Reichweite - muss eine klare Haltung einnehmen. Wir brauchen Mut und bürgerliche Verantwortung, um rassistischen und antisemitischen Ideologien auf der ganzen Welt aktiv entgegenzutreten." Watzke dankte dem Sheba Medical Center außerdem "für seine lebenswichtige und selbstlose medizinische Arbeit, die ohne Rücksicht auf Ideologie oder religiöse Zugehörigkeit geleistet wird", insbesondere während des jüngsten Krieges im Nahen Osten nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Vor der Verleihung des "Hope Without Boundaries"-Preises war Hans-Joachim Watzke bereits mit der höchsten Auszeichnung des Zentralrats der Juden in Deutschland, dem Leo-Baeck-Preis, für sein anhaltendes Engagement im Kampf gegen Antisemitismus geehrt worden.

Die Spenden und der Erlös der Benefizauktion unter der Leitung von Lord Dalmeny, Senior Auctioneer, Senior Director and UK ChairmanUK-Chairman of Sotheby's in London, kommen zu 100% dem "Returning to Life"-Trauma-Kinder-Rehabilitationszentrum und den Kindern im Sheba Medical Center zugute. Neben dringend benötigten medizinischen Geräten für das Krankenhaus, die symbolisch ersteigert werden konnten, kamen bei der Auktion heiß begehrte Events wie ein VIP-Package vom BVB unter den Hammer. Auch Kunst wie eine Designsessel von Carlo Rampazzi und ein Kunstwerk von Alexander Höller, sowie funkelnde Schmuckstücke von Tornaghi, Sabbadini und Asprey konnten ersteigert werden. Heiß begehrt waren auch die Reisen wie ins Glamm by Avenida in Hinterglemm und ins Hotel Valldemossa auf Mallorca.

Sängerin Oxana Voytenko sorgte für musikalische Highlights. ZDF-Fernsehgarten Moderatorin Andrea Kiewel, die teils in Tel Aviv lebt, führte bravourös durch das Programm. Stephanie und Michael Lehnort, General Managerin und General Manager des Carlton Hotel St. Moritz arrangierten perfekt die grandiose Gala in "ihrem" 5-Sterne Hotel.

Seit dem 07. Oktober 2023 werden unzählige Opfer des Angriffs im Sheba Medical Center versorgt und das Krankenhaus des Friedens steht seither vor enormen Herausforderungen. Denn das Sheba bleibt seinem Credo treu, niemanden abzuweisen, der in Not ist. Darum wird bis heute jedem geholfen, der sich an das Sheba wendet, egal ob Jude oder Muslim, Israeli oder Palästinenser. Das Motto "Hoffnung ohne Grenzen" definiert tagtäglich das Handeln im Sheba Medical Center. Mit der Gründung des "Returning to Life" Rehabilitationszentrums hat sich das Sheba Medical Center schnell auf die Anforderungen des neuen Konflikts eingestellt. Dort findet sich die beste Hilfe für alle Opfer von Gewalt, gleich ihres Status als Zivilist oder Soldat.

Informationen: sheba-swiss.org

Über das Sheba Medical Center

In diesen herausfordernden Zeiten ist die Mission des Sheba Medical Center, dem legendären "Krankenhauses des Friedens", bedürftigen Patienten unabhängig von Hautfarbe, Glaubensrichtung, Religion, oder Nationalität, eine hochwertige und umfassende Versorgung zu bieten - ganz gemäß des "Hoffnung ohne Grenzen" Missionsstatements des Krankhauses.

Etwa 40 % der jungen Patienten im Edmond and Lily Safra Children's Hospital in Sheba stammen aus Gaza, der Palästinensischen Autonomiebehörde und den Nachbarländern. Für viele von ihnen gibt es keine Finanzierung - aber das Sheba Medical Center schickt niemanden weg, der vor der Haustür ankommt und dringend medizinische Behandlung benötigt. Das Krankenhaus nimmt sie alle auf und tut das Beste, um ihnen zu helfen und sie zu heilen. Es ist ein friedlicher Ort, an den keine regionalen, religiösen oder nationalen Bindungen geknüpft sind. Seine Türen stehen jedem Patienten in Not offen - Zivilisten, Soldaten und Touristen gleichermaßen - sowie Patienten aus vielen Krisenherden, die Hilfe benötigen: Von der Palästinensischen Autonomiebehörde, dem Libanon, dem Irak, der Türkei, verwundeten Flüchtlingen aus Syrien und vielen anderen. Seit Jahren unterstützt und organisiert das Krankenhaus Hilfseinsätze in Katastrophenregionen auf der ganzen Welt.

Sheba, "Israels Stadt der Gesundheit", ist das größte und modernste Krankenhaus in Israel und im gesamten Nahen Osten. 10.000 Gesundheitsfachkräfte kümmern sich jährlich um mehr als zwei Millionen Patienten. Es kombiniert fortschrittliche medizinische Behandlung mit Innovationszentren für medizinische Start-ups und einem akademischen Forschungszentrum für Mediziner und Forscher. Das Krankenhaus ist international bekannt und weltweit führend in seinen Forschungsprojekten und medizinischen Leistungen.

Das US-Magazin Newsweek hat das Sheba Medical Center zum fünften Mal in Folge zu den zehn besten Krankenhäusern der Welt gewählt. Mit unserem ARC Innovation Center bieten wir einen perfekten Hub für Innovationen. Mit dem Zieldatum 2030 arbeitet das Sheba Medical Center daran, viele Probleme im Gesundheitswesen zu lösen und die "Zukunft der Gesundheit" aufzubauen.

Das Krankenhaus war außerdem die erste israelische Einrichtung, die eine historische Vereinbarung unterzeichnet hat, die eine Reihe von Gesundheitslösungen durch Innovation in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Golfregion fördern wird.

