Startseite Ein neues Online-Marketingzeitalter ist da Pressetext verfasst von prmaximus am So, 2025-02-23 22:36. 98% der Webpräsenzen haben eine unzureichende Link- und Contentstruktur. Als Senior SEO ist es meine Kernaufgabe, Webpräsenzen (Webseiten, Online-Shops etc.) zu Top-Datenquellen für bestimmte Themen zu machen, da die KI-Suche und Suchagenten an Primärquellen nicht vorbeikommen werden. Ich habe einen eigenständigen KI-SEO-Ansatz entwickelt, der alles Wesentliche abdeckt. Mein USP: 15+ Jahre Projekterfahrung und implizites Spezialknowhow. Das lernt man nirgendwo. Ich bin noch 100% oldschool unterwegs: Ich mache alles selbst und konzentriere mich dabei aufs Wesentliche: Onpage, Content, Technical SEO und Offpage (über 200 eigene Linkquellen). Generell ist es von zentraler Bedeutung einen versierten Fachmann an seiner Seite zu wissen, denn die KI braucht valide, vollständige und aktuelle Daten. Die KI ist nur ein Tool, der fachkundige Mensch dahinter ist der Schlüssel zu Erfolg. Jedes zukunftsortientierte Unternehmen wird also langfristig seinen eigenen KI SEO-Spezialisten für Content Marketing benötigen, der systematisch Stück für Stück die notwendigen KI SEO Maßnahmen umsetzt. SENIOR SEO Spezialist & Texter Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd. Tel.: +43 650 46 46 498 www.seo-textagentur.at jagsch@seo-textagentur.at Website, Blog, Landingpage und Online Shop für generative KI optimieren Fullservice SEO: Onpage, Content, Offpage & Technical SEO TEXTER & SEO Österreich

