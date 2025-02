Neue Unternehmensführung bei Event- und Vermarktungsagentur PRO EVENTS München.

Bernd Roos und Marcel Beilhack neue Geschäftsführer und Gesellschafter

München, 7. Februar 2025 – Die PRO EVENTS Veranstaltungs GmbH München hat zu Beginn des Jahres ihre Geschäftsleitung und Gesellschaftsverhältnisse geändert. Neue Geschäftsführer sind Bernd Roos und Marcel Beilhack, die nun jeweils 50 Prozent der Gesellschaft halten. Die Agentur wurde 1997 von Gottfried Zuleger gegründet und hat sich insbesondere in der Eventdurchführung und Vermarktung von Veranstaltungen im öffentlichen Raum wie z.B. Klassik am Odeonsplatz einen Namen gemacht. Slogan der Agentur ist „Events für die Öffentlichkeit“.

Bernd Roos und Marcel Beilhack sind seit 2002 in der Agentur, zuletzt bereits als Partner und Minderheitsgesellschafter. Gottfried Zuleger verlässt die Agentur als geschäftsführender Gesellschafter, bleibt PRO EVENTS aber als externer Berater treu und betreut weiterhin Projekte. Die Geschäftsleitung wird zukünftig von beiden Partnern gleichermaßen verantwortet. Bernd Roos hat seinen Schwerpunkt im Neugeschäft und Vermarktung, Marcel Beilhack in der Event-Projektleitung.

Bernd Roos freut sich auf die neue Zeitrechnung bei PRO EVENTS: „Wir möchten das Profil mit unseren zwei Geschäftsfeldern schärfen. Zum einen das klassische Eventgeschäft – zum anderen aber die Vermarktung von Veranstaltungen und Veranstaltungsstätten – also die Akquise von Sponsoren. Dieser Bereich gewinnt zunehmend an Bedeutung und übertraf zeitweise die Umsätze aus dem Eventgeschäft. Die Kombination aus Eventagentur und Vermarktungsagentur in München hat eine starke Positionierung – es gibt nur wenige Mitbewerber. Wir sind in der Lage Events zu veranstalten und diese ganz oder teilweise zu refinanzieren, was in der aktuellen Wirtschaftslage sicher ein überzeugendes Argument ist.“

Marcel Beilhack: „Wir möchten neue Ideen verwirklichen – ein neues und eigenständiges Eventformat beispielsweise. Wir verfügen über ein großes Netzwerk aus Experten und namhaften Dienstleistern im Eventbereich. Hier möchten wir weiterkommen – etwa im Kongressbereich. Hier können wir unsere Schwerpunkte wie Produktion und Vermarktung entsprechend gut einsetzen.“

PRO EVENTS betreut Deutschlands hochkarätigstes Klassik-Open-Air „Klassik am Odeonsplatz“ mit 16.000 Besuchern jährlich und über 2 Mio. TV Zuschauern. Auftraggeber ist die Landeshautstadt München und der Bayerische Rundfunk. Zu den von PRO EVENTS betreuten Partnern zählen neben Hauptsponsor Mercedes-Benz München auch American Express und die Bayern LB.

Weitere Vermarktungsaktivitäten sind das Deutsche Theater München, die Münchner Kulturstrände oder das Freeride Testival, Europas größtes Test-Event für Freerider.

In der jüngeren Vergangenheit hat die Agentur weitere hochkarätige Referenzprojekte vorzuweisen, wie z.B. die Vermarktung der Hauptversammlungen Deutscher Städtetag oder das Entertainmentprogramm zur IAA Mobility im Open Space am Königsplatz München.

Zur Zukunft von PRO EVENTS sagt Bernd Roos: „Wir befinden uns aktuell in einer Wirtschaftskrise, die auch die Bereiche Event, Sponsoring und Vermarktung tangiert. Daher haben wir unsere Akquisitionsaktivitäten mit Erfolg verstärkt. So haben wir bei Klassik am Odeonsplatz den größten Sponsoring-Umsatz seit Bestehen der Veranstaltung erreicht. Für die Kulturstrände in München konnten wir einen großen Titel-Sponsor und viele Lifestyle-Promotions akquirieren. Im Bereich Vermarktung gibt es Anfragen von Veranstaltern und Locations.“