Viessmann Österreich gibt Kooperation mit Verbund bekannt - www.viessmann.at

Die VERBUND-Komplettlösung umfasst Wärmepumpen der Serie Vitocal 250-A und 252-A von Viessmann Österreich. Diese Luft/Wasser-Wärmepumpen eignen sich auch für die Modernisierung älterer Gebäude. Sie arbeiten mit dem umweltfreundlichen, FCKW-freien Kältemittel R290 und erreichen Vorlauftemperaturen von bis zu 70 Grad Celsius - selbst bei Außentemperaturen von minus 15 Grad. Damit können nicht nur Fußbodenheizungen, sondern auch bestehende Heizkörperanlagen auf eine CO-freie Heizung umgerüstet werden. In Österreich entfallen mehr als 50 % des Energieverbrauchs auf die Wärmeerzeugung. Trotzdem werden immer noch 35 % der rund vier Millionen Hauptwohnsitze mit fossilen Brennstoffen wie Erdgas oder Öl beheizt. Der Umstieg auf eine umweltfreundliche Heizlösung spricht vor allem aufgrund von Nachhaltigkeit, Kosteneffizienz und der Unabhängigkeit von fossilen Importen für sich. Wärmepumpen zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz aus: Sie erzeugen bis zu doppelt so viel Wärmeenergie, wie sie an elektrischer Energie verbrauchen. Durch den Verzicht auf fossile Brennstoffe tragen sie signifikant zur Reduzierung von CO-Emissionen und zur Senkung der Treibhausgase bei. Darüber hinaus nutzen sie erneuerbare Energiequellen und stellen eine zukunftssichere Alternative zu Öl- und Gasheizungen dar. Für die Bundesförderung besteht zudem die Möglichkeit einer attraktiven Zwischenfinanzierung über die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien. In den meisten Bundesländern gibt es zusätzliche Förderprogramme, die die Anschaffungskosten weiter senken. Für alle, die 2024 die Bundesförderung aus der Aktion "Raus aus Öl und Gas" in Anspruch nehmen, bietet die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien in Zusammenarbeit mit VERBUND eine einfache Zwischenfinanzierung an. Auch für Teilnehmer der Aktion "Sauber Heizen für Alle 2025" besteht die Möglichkeit, die Fördersumme vorab zu finanzieren.

