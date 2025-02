Startseite SMACK Communications entwickelt neues Corporate Branding und E-Shop für Fillogy® Pressetext verfasst von Smack01 am Do, 2025-02-06 12:24. Berlin, 6.2.2025 – Die Berliner Strategie- und Kommunikationsagentur SMACK Communications hat das Corporate Branding sowie die neue Website mit integriertem Konfigurator und Webshop für das modulare Abfüllsystem Fillogy® entwickelt. Das innovative Baukastensystem zur automatisierten Abfüllung von flüssigen und viskosen Produkten richtet sich an Direktvermarkter und Manufakturen weltweit. „Filling with a smile“ ist nicht nur der neue Produktslogan von Fillogy®, sondern auch Maßgabe für die gesamte User Experience. In mehreren Kampagnenmotiven werden die wichtigsten Vorteile des Systems aufmerksamkeitsstark transportiert. Basierend auf dem neuen Corporate Design wurde auch der Internetauftritt komplett überarbeitet und zusätzlich ein Online-Shop integriert. „Unsere Aufgabe war es, ein konsistentes Markenerlebnis zu schaffen, das sowohl visuell als auch funktional überzeugt. Der neue Webauftritt mit integriertem Konfigurator und Webshop macht die Produkte für Kunden noch zugänglicher und erlebbarer“, so Regula Bathelt, Geschäftsführerin von SMACK Communications. Entwickelt wurde das Kreativkonzept von dem Creative Director Martin Bruss. Die neue Plattform von fillogy.com verbindet durchdachtes UX-Design mit einer intuitiven Navigation und einer optimierten Customer Journey. Kunden können ihre individuellen Produktkonfigurationen direkt online vornehmen und diese bequem über den Webshop bestellen. Der Konfigurator sorgt für eine einfache und transparente Produktanpassung, wodurch der Kaufprozess erheblich erleichtert wird. „Mit der Neuentwicklung unseres Brandings und unserer digitalen Infrastruktur setzen wir auf eine klare, kundenorientierte Kommunikation und eine starke visuelle Identität. SMACK Communications hat uns hierbei perfekt unterstützt und unsere Marke auf ein neues Level gehoben“, erklärt Barbara Wandke Geschäftsführerin der Filling Evolution GmbH, die die Marke Fillogy® entwickelt und vertreibt. Mit dem Launch dieser umfassenden Marken- und Digitalstrategie setzt SMACK Communications erneut Maßstäbe in der Entwicklung ganzheitlicher, strategisch fundierter Markenauftritte und E-Commerce Lösungen für B2B-Unternehmen. Weitere Informationen: www.fillogy.com Ansprechpartner für die Presse:

SMACK Communications GmbH, Dagmar Thiam

Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin

T +49 (0)30 700 159 531, welcome@smack-communications.com Über SMACK Communications

Die Berliner Strategie- und Kommunikationsagentur wurde 1997 von Regula Bathelt und Martin Bruss gegründet und gehört zu den Pionieren für integrierte Kommunikation. Die cross-medial arbeitende Agentur unterstützt Unternehmen – meist als Leadagentur – bei ihren internationalen Marketingaktivitäten. Weitere Schwerpunkte sind die Investorenkommunikation sowie Employer Branding. Zu den Leistungen zählen: Strategic Branding, Creative Concepts, Experience Design sowie Web- und E-Commerce-Lösungen. Aktuelle Kunden sind u. a. DockChemicals, Landeshauptstadt Mainz, NORMA Group, Kursana GmbH, RKW Group. www.smack-communications.com