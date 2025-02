Startseite Warum eine fachgerechte Motorradverschrottung wichtig ist Pressetext verfasst von Schrott-Metall am So, 2025-02-02 10:09. Wenn ein Motorrad oder Roller nicht mehr fahrbereit ist oder als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft wurde, ist eine umweltgerechte Entsorgung unerlässlich. Eine professionelle Motorradentsorgung sorgt dafür, dass wertvolle Rohstoffe recycelt und umweltschädliche Substanzen sicher entfernt werden.

Gesetzliche Vorschriften zur Motorradverschrottung

Laut dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und der Altfahrzeugverordnung ist es erforderlich, ein ausgedientes Motorrad nur bei zertifizierten Verwertungsbetrieben zu verschrotten. Eine unsachgemäße Entsorgung kann hohe Bußgelder nach sich ziehen. Zudem muss das Fahrzeug ordnungsgemäß bei der Zulassungsstelle abgemeldet werden.

Motorradentsorgung mit Abholung - Der bequeme Weg

Viele Fahrzeugbesitzer haben weder die Zeit noch die Möglichkeit, ihr defektes Motorrad selbst zur Verschrottung zu bringen. Deshalb bieten professionelle Entsorgungsdienste eine kostenlose Abholung an. Motorrad Verschrotten muss nicht Kompliziert sein. Unser Service umfasst:

" Abholung direkt vor Ort - Schnell und unkompliziert

" Fachgerechte Demontage und Recycling

" Komplette Erledigung der Abmeldung bei der Zulassungsstelle

Welche Fahrzeuge können verschrottet werden?

Wir übernehmen die Verschrottung und Abholung folgender Fahrzeuge:

" Motorräder aller Klassen (125ccm, 500ccm, 1000ccm usw.)

" Motorroller & Mopeds

" Quads und Trikes

" E-Scooter und Elektromotorräder

Ablauf beim Motorrad Verschrotten

1. Kontaktaufnahme

Sie erreichen uns telefonisch, per E-Mail oder über unser Online-Formular. Senden Sie uns einfach Standort und Bilder des Fahrzeugs, damit wir Ihnen schnellstmöglich helfen können.

2. Terminvereinbarung und Abholung

Nach der Terminabsprache holen wir Ihr Motorrad kostenlos ab. Falls das Fahrzeug nicht mehr rollfähig ist, setzen wir spezielle Transportmittel ein.

3. Fachgerechte Entsorgung und Recycling

Das Fahrzeug wird in einem zertifizierten Verwertungsbetrieb demontiert und recycelt. Hierbei werden folgende Schritte durchgeführt:

" Trennung und Sicherstellung umweltgefährdender Stoffe (Öle, Bremsflüssigkeit, Batterie)

" Zerlegung des Motorrads in wiederverwertbare Materialien

" Entsorgung nicht mehr brauchbarer Teile gemäß Umweltauflagen

4. Abmeldung bei der Zulassungsstelle

Nach der Verschrottung kümmern wir uns auf Wunsch um die Abmeldung des Fahrzeugs, sodass keine weiteren Gebühren für Steuer oder Versicherung anfallen.

Häufige Fragen zur Motorradentsorgung

Ist die Abholung wirklich kostenlos?

Motorräder mit Papieren und Schlüssel können Kostenlos abgeholt werden, Motorroller sind in der Regel Kostenpflichtig.

Muss ich bei der Abholung anwesend sein?

Nein, wenn Sie uns im Vorfeld die notwendigen Fahrzeugpapiere übergeben haben, kann die Abholung auch ohne Ihre Anwesenheit erfolgen.

Wie lange dauert die gesamte Abwicklung?

In der Regel dauert der gesamte Prozess von der Abholung bis zur Verschrottung nur wenige Tage. Die Abmeldung erfolgt in den meisten Fällen innerhalb von 24-48 Stunden.

Vorteile unserer Motorradverschrottung auf einen Blick

