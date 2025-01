Startseite Innovative Ladestationen: Vapiano Düsseldorf setzt auf EuroChargeMedia für mehr Gästekomfort Pressetext verfasst von EuroChargeMedia am Fr, 2025-01-31 14:19. Düsseldorf, 31. Januar 2025 EuroChargeMedia, Anbieter von Ladestationen mit integrierten Werbebildschirmen, startet eine Kooperation mit dem Vapiano Düsseldorf. Die modernen Geräte ermöglichen Gästen, ihre Smartphones, Tablets oder Laptops kostenlos aufzuladen, während Unternehmen eine innovative Plattform für zielgerichtete Werbung erhalten. „Die Geräte sind ein echter Mehrwert für die Gäste,“ betont Olga Funk, Geschäftsführerin von EuroChargeMedia. „Neben dem Komfort, den der kostenlose Ladeservice bietet, eröffnen die integrierten Werbebildschirme eine völlig neue Möglichkeit, Markenbotschaften direkt und ohne Ablenkung zu präsentieren. Gerade in einer entspannten Umgebung wie unserer können Gäste die Werbung aufmerksam wahrnehmen. Wir freuen uns, diese Innovation als eines der ersten Restaurants in Düsseldorf anzubieten.“ Das Vapiano Düsseldorf plant darüber hinaus, auch seine zweite Location, das VAPIANO Düsseldorf Golzheim in der Kaiserswerther Straße 229, 40474 Düsseldorf, noch im Februar mit den Ladestationen von EuroChargeMedia auszustatten. Damit erweitert das Unternehmen das Angebot für seine Gäste an beiden Standorten. Hochfrequente Einsatzbereiche der Ladestationen Die Ladestationen von EuroChargeMedia eignen sich für eine Vielzahl von Einsatzorten, darunter: • Bars & Diskotheken

• Beauty-Salons

• Berghütten

• Bildungseinrichtungen

• Bowlingbahnen

• Cafés

• Events und Messen

• Fitnessstudios

• Freizeitparks & Zoos

• Geschützte Außenbereiche

• Hotels (Lobby, Zimmer, Konferenzräume, Rezeption)

• Restaurants

• Seminar-, Meetingräume und Lounges

• Spielcasinos & Wettbüros Diese breite Anwendbarkeit macht die Geräte zur idealen Lösung für Locations, die ihren Gästen zusätzlichen Komfort bieten möchten, und Unternehmen, die eine aufmerksamkeitsstarke Werbeplattform suchen. Aufkleber machen den Service sichtbar Besonderes Augenmerk wurde auf die Gestaltung von Aufklebern gelegt, die Gäste direkt auf den kostenlosen Ladeservice hinweisen. Diese einfache, aber effektive Maßnahme sorgt dafür, dass der Service optimal wahrgenommen wird. Einladung ins Vapiano Düsseldorf: Wer die Geräte live erleben möchte, ist herzlich eingeladen, das Vapiano Düsseldorf in der Königsallee 60d, 40212 Düsseldorf zu besuchen. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Handy kostenlos aufzuladen und die Geräte persönlich kennenzulernen. Über EuroChargeMedia: EuroChargeMedia kombiniert moderne Technologien mit einer effektiven Werbelösung. Die Ladestationen bieten Gästen Komfort und Unternehmen eine Plattform, ihre Botschaften direkt und exklusiv am Point of Sale zu platzieren – eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Kontakt für Presseanfragen: EuroChargeMedia

E-Mail: info@eurochargemedia.com

Telefon: 015679593158

HP: www.eurochargemedia.com Besuchen Sie das Vapiano Düsseldorf und erleben Sie die Ladestationen von EuroChargeMedia live in Aktion!