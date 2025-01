Startseite Kostenloses Webinar: Code Coverage leicht gemacht – Testwell CTC++ im Überblick Pressetext verfasst von Polina Handzhiyska am Mi, 2025-01-22 16:16. Eine einzigartige Gelegenheit, mehr über die effiziente Messung von Code Coverage zu erfahren! Nutzen Sie die Möglichkeit zur Anmeldung für unser kostenloses Webinar am Donnerstag, 20. Februar 2025 um 10:00 Uhr MEZ (Berlin, Zürich, Wien) und erhalten Sie wertvolle Einblicke in den Einsatz von Testwell CTC++ – einer leistungsstarken Lösung für die Testabdeckung. Themen im Überblick: • Verifysoft Technology GmbH als verlässlicher Partner: Erfahren Sie, wie wir Sie bei Ihren Softwaretestprozessen unterstützen können. • Warum Code Coverage messen?: Lernen Sie die Bedeutung und die Vorteile der Code Coverage Messung für die Qualitätssicherung Ihrer Software kennen. • Testwell CTC++ im Vergleich: Einblick in die einzigartigen Features und die Leistungsfähigkeit von Testwell CTC++ im Vergleich zu anderen Lösungen. • Beispielhafte Coveragemessung mit Testwell CTC++: Sehen Sie eine Live-Demonstration der Messung von Code Coverage mit Testwell CTC++ in der Praxis. • Zertifizierung, Klassifizierung und Validierung: Wie Testwell CTC++ Sie bei der Erfüllung von Normen und Standards für Zertifizierung und Validierung unterstützt. Warum teilnehmen? In diesem Webinar werden praxisorientierte Informationen und nützliche Tipps gegeben, um die Code Coverage in Ihren Projekten zu optimieren und Softwaretests noch effizienter zu gestalten. Ideal für Entwickler, Qualitätssicherer und alle, die an hochwertiger Softwareentwicklung interessiert sind. Hier geht es zur Anmeldung für das kostenfreie Webinar am Donnerstag, 20. Februar 2025 um 10:00 Uhr MEZ (Berlin, Zürich, Wien):

https://verifysoft.com/de_ctcpp_webinar.html Info: Das Webinar findet am selben Tag um 15:00 Uhr MEZ auch in englischer Sprache statt.