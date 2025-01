Startseite Implantat-Pflege und Nachsorge: So hält das neue Implantat viele Jahrzehnte Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-22 10:09. Wie man mit einfachen Strategien sowie von Experten empfohlenen Tipps und Tricks die Lebensdauer eines neuen Implantates auf viele Jahrzehnte verlängern kann, um die Mundgesundheit zu erhalten. Ludwigshafen, 22.01.2025 - Strategien für eine sehr langfristige Haltbarkeit von neuen Implantaten Zahnimplantate haben heutzutage eine Lebensdauer von zehn Jahren und mehr. Wer auf eine gute Nachsorge nach der Implantation achtet, kann sich oft sogar ein Leben lang über eine optimale Funktionsfähigkeit und Ästhetik freuen. Genau das ist jedoch der springende Punkt: Ein Zahnimplantat zu pflegen, sollte ebenso selbstverständlich sein wie die Mundhygiene bei natürlichen Zähnen. Das zahnmedizinische Zentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen, das zu den führenden Spezialisten für Implantologie zählt, übernimmt nicht nur die Nachsorge nach der Implantation, sondern erklärt auch ausführlich, wie man zu Hause das Zahnimplantat pflegen sollte. Darum ist es so wichtig, ein Zahnimplantat zu pflegen Entzündliche Prozesse können nicht nur bei natürlichen Zähnen auftreten, sondern auch bei Implantaten. Allerdings sprechen Zahnmediziner dann nicht von einer Parodontitis, sondern einer Periimplantitis. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich dabei um eine Zahnfleisch- bzw. Zahnbettentzündung, die sich um das Implantat ausbreitet. Ebenso wie bei der Parodontitis besteht hier die Gefahr, dass die Entzündung unbehandelt immer weiter fortschreitet und zu einem Abbau von Zahnfleischgewebe und Kieferknochen führt. Es drohen eine Lockerung und ein Verlust des Implantats. Die Risikofaktoren für eine Parodontitis und eine Periimplantitis sind sich sehr ähnlich. Eine unzureichende Mundhygiene und das Rauchen gehören ebenso dazu wie Vorerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes. Auch Versäumnisse bei der Nachsorge nach der Implantation sind eine häufige Ursache. Das Zahnimplantat pflegen: So funktioniert's Die sorgfältige Reinigung des kleinen Zwischenraums zwischen Zahnfleisch und Implantat ist für die Mundgesundheit und die Haltbarkeit des festsitzenden Zahnersatzes von höchster Bedeutung. Ansonsten setzen sich dort Keime und Bakterien fest, welche eine Parodontitis beziehungsweise Periimplantitis auslösen können. Für zu Hause rät Prof. Dr. Dhom zu einer eher weichennicht zu harten Zahnbürste, damit das Zahnfleisch bei der Reinigung nicht verletzt wird. Interdentalbürstchen und eine spezielle Implantat-Zahnseide helfen dabei, auch schwer zugängliche Bereiche rund um das Implantat gründlich zu reinigen. Zudem sollte zur Vermeidung von bakteriellen Ablagerungen ein Zungenreiniger verwendet werden. Für eine umfassende und professionelle Nachsorge nach der Implantation reichen diese Maßnahmen allein jedoch nicht aus. Dem Zahnmedizinischen Zentrum von Prof. Dr. Dhom stehen für die fachgerechte Zahn- und Implantatreinigung modernste Methoden und Geräte zur Verfügung. Mit ihrer Hilfe kann die Haltbarkeit der Implantate auf ein Maximum verlängert werden. Die regelmäßigen Kontrolltermine sollten nach Möglichkeit nicht versäumt werden. Das Kompetenzzentrum von Prof. Dr. Dhom verfügt über eine umfangreiche Erfahrung: Nicht nur im Bereich der Implantologie beziehungsweise der Nachsorge, sondern auch in vielen anderen zahnmedizinischen Gebieten. So bleibt das Zahnimplantat ein treuer Begleiter Implantate sind beim Zahnersatz heute das Mittel der Wahl und bieten zahllose Vorteile. Dennoch sollen auch sie gut gepflegt werden, und zwar nicht nur zu Hause, sondern auch im Rahmen einer kontinuierlichen Nachsorge nach der Implantation. Bei Prof. Dr. Dhom sind Patienten diesbezüglich in besten Händen. Interessenten können jederzeit einem Termin für ein Beratungsgespräch vereinbaren. https://www.prof-dhom.de/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH

Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinlad-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.

