Startseite 3i S10 Ultra Saugroboter feiert Deutschlandpremiere: Bahnbrechend Technologie für Ihr Zuhause Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-22 08:17. 3i bietet Frühbuchern einen exklusiven Rabatt von über 20%. Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, das S10 Ultra zum Sonderpreis von nur €1499,99. Mit der offiziellen Markteinführung des 3i S10 Ultra in Deutschland revolutioniert 3i den Markt für intelligente Haushaltsgeräte und markiert einen echten Wendepunkt in der Branche. Der 3i S10 Ultra, ausgestattet mit der weltweit ersten WaterRecycle™-Technologie, hebt die Bodenreinigung auf ein völlig neues Level: Kein manueller Wasserwechsel, keine komplizierten Installationen - nur pure Innovation. Dieses bahnbrechende System unterstreicht 3is kompromissloses Engagement, die Zukunft des Smart Homes neu zu gestalten und mit wegweisender Technologie neue Maßstäbe zu setzen. Der 3i S10 Ultra vereint modernste Technologien, die Reinigung schneller, gründlicher und komfortabler machen: 1. WaterRecycle™-System: Das weltweit erste selbstversorgende Reinigungssystem für Wasser Als erstes WaterRecycle™-System der Welt setzt es einen neuen Industriestandard für mühelose Reinigung, indem es auf manuelle Wasserwechsel oder komplizierte Installationen verzichtet. Durch fortschrittliche Abwasser-Destillation und Luftfeuchtigkeitskondensation gewährleistet das System eine kontinuierliche und selbstversorgende Wasserversorgung. Ob in Räumen ohne feste Wasseranschlüsse oder in abgelegenen Gebieten - das 3i S10 Ultra bietet stets zuverlässiges, sauberes Wasser für optimale Leistung. 2. UltraReach™ Roller Mop: Streifenfreie Sauberkeit bis in die Ecken Der UltraReach™ Selbstreinigende Rollenwischmopp revolutioniert die Haushaltsreinigung durch bahnbrechende Innovationen und unübertroffene Leistung. Mit einem wegweisenden Selbstreinigungssystem und 12 präzisen Sprühdüsen bleibt die Rolle stets makellos sauber und sorgt bei jedem Wischgang für strahlend reine Böden. Doch das ist noch nicht alles - die automatische Verlängerungsfunktion hebt die Reinigung auf ein neues Niveau, indem sie mühelos entlang von Wänden, tief in Ecken und sogar unter Möbeln reinigt. 3. DirtScan™ Cleaning Strategy: Anpassung an jede Verschmutzung Unsere Roboter "sehen" und "denken", indem sie mithilfe KI-gesteuerter Präzision 68 verschiedene Arten von Schmutz identifizieren. Die Green Light-Technologie hebt Flecken, Flüssigkeiten, Staub und Ablagerungen hervor, während die Präzisionskamera in Echtzeit erfasst und reagiert - mit erhöhter Saugkraft für Staub und Haare, angepasstem Wasserfluss für verschüttete Flüssigkeiten und intensivem Schrubben für hartnäckige Flecken. Intelligente Reinigung für makellose Ergebnisse. Mit diesen Funktionen ermöglicht der 3i S10 Ultra eine einfache, effektive und gründliche Reinigung - jederzeit und überall. Innovative Technologien und exklusive Angebote: Entdecken Sie den 3i S10 Ultra 3i bietet Frühbuchern einen exklusiven Rabatt von über 20%. Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, das S10 Ultra zum Sonderpreis von nur €1499,99. Erleben Sie, wie der 3i S10 Ultra mit seiner bahnbrechenden Technologie und intelligenten Funktionen Ihren Alltag auf ein neues Level hebt. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen und profitieren Sie von modernster Technologie zu einem unschlagbaren Preis! Ausblick: Globale Expansion und technologische Vorreiterrolle Mit dem Markteintritt in Deutschland verstärkt 3i seine globale Präsenz und unterstreicht seine Vision, den Smart-Home-Markt durch bahnbrechende Technologien neu zu definieren. Der S10 Ultra kombiniert Spitzentechnologie mit einfacher Bedienung und bietet eine smarte Lösung, die nicht nur Zeit spart, sondern auch das Reinigungserlebnis transformiert. Mit dem deutschen Markteintritt festigt 3i seinen Status als Innovator und treibt die Revolution der intelligenten Haushaltsführung weltweit voran. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: 3i

Frau Milo Xiao

Shenzhen No.1

511464 Shenzhen

Volksrepublik China fon ..: +1 (866) 288-8883

fax ..: +1 (866) 288-8883

web ..: https://us.3itech.com/

email : pr@3itech.com Mit dem Markteintritt in Deutschland verstärkt 3i seine globale Präsenz und unterstreicht seine Vision, den Smart-Home-Markt durch bahnbrechende Technologien neu zu definieren. Der S10 Ultra kombiniert Spitzentechnologie mit einfacher Bedienung und bietet eine smarte Lösung, die nicht nur Zeit spart, sondern auch das Reinigungserlebnis transformiert. Mit dem deutschen Markteintritt festigt 3i seinen Status als Innovator und treibt die Revolution der intelligenten Haushaltsführung weltweit voran. Pressekontakt: Bit Global News

Frau Susan Young

1st SenStar Building 1st SenSta

50000 Kuala Lumpur fon ..: 6015874621

email : shirley@bitglobalnews.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten