Startseite Schenk & Partner bieten kostenlosen 360°-Nachfolge-Check für KMU Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-01-20 11:04. Ein kostenloser 360°-Nachfolge-Check bietet KMUs eine umfassende Unternehmensbewertung. Schenk & Partner, ein Beratungsunternehmen spezialisiert auf Unternehmensnachfolge, bietet im Rahmen einer Sonderaktion einen kostenlosen 360°-Nachfolge-Check für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) an. Der Nachfolge-Check dient zur Berechnung des Firmenwertes und dem Aufspüren möglicher Verkaufsrisiken. Gleichzeitig erhalten die Unternehmer*innen eine Analyse von möglichen Wachstumspotenzialen. Mit diesen drei Faktoren hat man eine solide Grundlage für die Planung seiner Unternehmensnachfolge. Hintergrund Viele Unternehmer planen den Erlös aus dem Firmenverkauf für ihre Altersvorsorge ein. Ein umfassender Nachfolge-Check ist daher essenziell, um die Verkaufschancen zu maximieren und Risiken zu minimieren. Im Gegensatz zu automatisierten Online-Bewertungen, die sich hauptsächlich auf wirtschaftliche Kennzahlen konzentrieren, berücksichtigt der 360°-Nachfolge-Check von Schenk & Partner auch sogenannte "Soft Skills" und individuelle Besonderheiten des Unternehmens. Leistungsumfang des 360°-Nachfolge-Checks * Bewertung der Verkaufschancen: Identifizierung von potenzieller Risiken, die einen Käufer abschrecken könnten.

* Genaue Berechnung des Firmenwertes: Ermittlung des optimalen Verkaufspreises unter Berücksichtigung aller kaufpreisrelevanten Faktoren

* Erhöhte Erfolgschancen: Minimierung von Risiken zur Steigerung der Verkaufschancen

* Umsetzbare Handlungsempfehlungen: Detaillierte Beschreibung von Risiken und Vorschläge zu deren Eliminierung, um das Unternehmen bestmöglich für den Verkauf vorzubereiten

* Verbesserte Entscheidungsfindung: Bereitstellung faktenbasierter Erkenntnisse für fundierte Entscheidungen im Verkaufsprozess

* Verbesserte Planungssicherheit: Unterstützung bei der Planung der Unternehmensnachfolge Wichtige Hinweise Der Nachfolge-Check ist eine umfassende Analyse aller Unternehmensbereiche. Die Bewertung wird daher von einem erfahrenen Nachfolgeexperten durchgeführt, der als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung steht. Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt Die Bewertung dauert in der Regel 1-2 Wochen, nachdem alle Unterlagen vorliegen. Kostenlose Sonderaktion Im Rahmen einer Sonderaktion ist der 360°-Nachfolge-Check derzeit kostenlos. Interessierte können sich jetzt kostenlos informieren. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Schenk & Partner

Herr Manfred Schenk

Dycker Weinhaus 19

Jüchen 41363

Deutschland fon ..: 021828278442

web ..: https://www.schenk-und-partner.com

email : info@schenk-und-partner.de In den vergangenen 15 Jahren war unser Team an 240 Firmenverkäufen beteiligt. Gleichzeitig habe ich persönlich über 1.000 Firmenbewertung (Nachfolge-Check) vorgenommen. Wir wissen, daher wie Firmen-Transaktionen geplant und umgesetzt werden müssen. Die Größe der Firma spielt nur dahingehend eine Rolle, als dass sich der Arbeitsaufwand mit der Größe des Unternehmens erhöht. Die Transaktionen laufen für jede Unternehmensgröße nach einem klar strukturierten Prozedere ab. Dieser rote Faden bedeutet, dass wir uns immer auf das Wesentliche konzentrieren und alles Unnötige - was nur zusätzlichen Aufwand und damit Kosten verursachen würde - ignorieren. Die SCHENK & PARTNER Nachfolgeberatung ist eins der wenigen Unternehmen, die für jede Unternehmensgröße und für jeden Kaufinteressenten, spezielle Leistungspakete anbietet. Pressekontakt: Schenk & Partner

