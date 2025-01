Startseite Schlagerfete´25: Die neuen Schlagerhits! Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-17 14:05. Jetzt auf CD - und ab 8.2. auch im TV! Liebe Medienpartner, nach der erfolgreichen "Schlagerfete24", die - im Lufthansa Bordprogramm - sogar über den Wolken begeisterte, veröffentlicht der Winnender Musikvermarkter 7us media Group GmbH erneut einen Sampler mit Gute-Laune-Garantie: "Schlagerfete´25", so der Titel, bietet - erstmals präsentiert vom arrivierten Schlagermagazin HOSSA! - eine wahrlich wohlklingende Mischung aus Schlager und Pop, dargeboten von vorrangig Künstlern ihres Schlagerlabels Herz7: Ob DSDS-Sieger Prince Damien oder das Power-Duo Tanja und Ines, ob Schmuse-Star Steffen Sturm oder TV-Legende Wolfgang Lippert, ob "Rampensau" und Stuttgarter Faschingsprinz Jörg Augenstein oder die singende Unternehmerin Vivien Jäger - für jeden Schlagerfan ist etwas dabei! Mit: Louella, der charismatischen Hamburger Popsängerin und SAFIYA, Frankfurter Powerfrau, freuen sich die Compilation-Macher, auch zwei Sängerinnen arrivierter Dritt-Labels präsentieren zu können. Denn "Qualität", so Herz7-Chef Hans Derer, sollte nicht vor Firmentoren halt machen." Bereits eine Woche nach Veröffentlichung jettet der Sampler auf Position 48 der Amazon-Schlagercharts. Durchaus zurecht. Neben chartnotierten Hör-Highlights wie "Nur mit Dir" von Daisiana, "Sugar Sugar" von Laura Angela oder "Chaos Queen" der 50-er Jahre Combo The MICCI´s glänzt das prallvolle Hitpaket mit gleich zwei brandneuen und bislang unveröffentlichten Schlagern, die allesamt erst im Januar released werden: Powerstimme Christian Deussen, gerade zum Münchner Faschingsprinz gekürt, eröffnet mit seinem neuen Deutschpop-Hit "Beste Zeit" das Album, während die Formation "Hotwife" mit "Wo ist der Prinz" einen augenzwinkernden Vorschlag für einen Karnevalshit liefert. Dr. Maibach, charmanter Großneffe Lilo Pulvers, indes lässt mit seinem chartnotierten Radio-Renner "Magie" beste Bohlen-Zeiten wieder aufleben, während die hanseatischen Ausnahmestimmen Esther Filly und Anthony Bauer Jr. mit viel Stimmstärke zeigen, warum sie zu den meistgebuchten Entertainern im Land zählen. Zwei Acts stammen aus der bewährten Hitfabrik des bayrischen Tonkutschers Florian Glötzl: Mario Albers, ein sympathischer Newcomer, dessen Herz7-Debüt in der heimischen Presse frenetisch gefeiert wurde und Anuschka Miccoli, Deutsch-Italienisches Curvy-Model, deren "Das ist doch genau mein Stil" von keinem geringen als Axel Breitung (DJ Bobo etc..) geschrieben wurde. Aus eigener Feder, nämlich der Diana Herolds, stammt der Abschluss-Song des prallgefüllten Samplers: "Wunder Leben" hat sich die schauspielende Sängerin selbst auf die Stimmbänder geschrieben. Kein reinrassiger Schlager, aber eine persönliche, positive Pop-Perle, die das Wichtigste feiert, was wir haben: das Leben! In diesem Sinne: Nichts wie CD eingelegt und viel Spaß. PS: Ab 8.2. gibt's die Highlights der Schlagerfete´25 auch im TV zu erleben: Regio TV strahlt die begeisternde CD-Präsentation am 8.2. und 9.2. aus, dann ist der komplette Event, aufgezeichnet in der Kultlocation "Zur durschtigä Dupfee", auch auf Youtube abrufbar. Hier kann man die CD Schlagerfete´25 bestellen! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sevenus media group GmbH

