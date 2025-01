Startseite Europameistertitel für den TSV Spandau 1860 e.V. - Unsere Wushu Mannschaft glänzt in Stockholm! Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-17 08:37. Der TSV Spandau 1860 e.V. feiert den Europameistertitel! Großmeisterin Wu Min und unsere Wushu-Mannschaft haben in Stockholm mit beeindruckenden Leistungen überzeugt! Spandau, 5 Mai 2025 - In einem aufregenden Wettkampf um den Titel der 19. Europameisterschaft im Wushu (19. EWC) , die kürzlich in Stockholm, Schweden, stattfand, haben die Athleten des TSV Spandau 1860 e.V. eindrucksvoll ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Mit großer Freude verkünden wir, dass unsere Sportler den Europameistertitel errungen haben. Diese Leistung ist nicht nur ein persönlicher Triumph für unsere Athleten, sondern auch ein stolzer Moment für unseren gesamten Verein. Gastgeber Die 19. Europameisterschaft im Wushu, organisiert von der Wushu Kungfu Federation of Europe (WKFE) und ausgerichtet von der Swedish Kung Fu & Wushu Federation (SKWF) , ist die offizielle Kontinentalmeisterschaft der Sportart Wushu. Die Veranstaltung fand vom 3. bis 5. Mai 2024 in Stockholm statt und vereinte Athleten aus ganz Europa. Der Wettbewerb Alle zwei Jahre werden die offiziellen Europameisterschaften im Wushu in verschiedenen Ländern Europas ausgetragen. Der Wettbewerb umfasst sowohl Junioren- als auch Seniorenklassen und besteht aus zwei Hauptkategorien: Taolu (Formen), eine Abfolge von Techniken, die innerhalb von 1,5 bis 2 Minuten ausgeführt werden. Sanda ist das Vollkontakt-Kampfsystem mit Schlägen, Tritten und Takedowns, die auf einer 80 cm hohen Plattform ausgeführt werden, wobei die besten von zwei 2-Minuten-Runden gewinnen. Erfolge unserer Athleten Christ Liang 1. Platz in der U15 - Disziplin Jianshu (Europameister)

2. Platz in der U15 - Disziplin Changquan (Vize-Europameister) Anton Liu 2. Platz in der U12 - Disziplin Jianshu (Vize-Europameister)

2. Platz in der U12 - Disziplin Changquan (Vize-Europameister)

2. Platz in der U12 - Disziplin Qiangshu (Vize-Europameister) Diese Erfolge sind das Ergebnis jahrelangen Trainings, unermüdlicher Hingabe und der Unterstützung durch Trainer, Familie und Freunde. Wir danken Wushu-Großmeisterin Wu Min ist die Trainerin unseres Wushu-Teams und eine beeindruckende Persönlichkeit in der Welt des Wushu. Ihr Engagement und ihre Leidenschaft für Wushu tragen maßgeblich zur Förderung dieser Kampfkunst in Deutschland und Europa bei. Der TSV Spandau 1860 e.V. gratuliert Wu Min herzlich zu ihrem beeindruckenden Erfolg bei der Wushu Europameisterschaft in Stockholm und würdigt damit ihre außergewöhnlichen Leistungen im Kampfsport. Seit ihrem 11. Lebensjahr trainiert Wu Min intensiv die Kampfkunst Wushu. Mit 14 Jahren begann sie ein spezielles Wettkampftraining, das sie auf den internationalen Wettbewerb vorbereitete. Mit 17 Jahren wurde sie Mitglied des internationalen Wushu-Teams der VR China und baute ihre Fähigkeiten weiter aus. Mit 21 Jahren begann sie ihr Studium im Taiji. In den Jahren 1992 bis 1995 war sie Nationaltrainerin des bolivianischen Wushu-Teams und ist seit 1999 als Wettkampfschiedsrichterin bei nationalen und internationalen Wettkämpfen tätig. Im Jahr 2001 übernahm sie die Trainerposition des deutschen Nationalteams und wurde im Mai 2002 Teamleader bei der Wushu-Weltmeisterschaft in Shanghai. Im Juni 2002 wurde sie als Stützpunkttrainerin der DWF (Deutsche Wushu Föderation) für Berlin anerkannt. Seit 2003 leitet sie die Wushu-, Taiji- und Qigong-Abteilung beim TSV Spandau 1860. Ihre Expertise führte zur Ernennung zur Bundestrainerin für Wushu im Jahr 2011. Bei den Wushu-Weltmeisterschaften in Huangshang (China) errang sie beeindruckende 4 Goldmedaillen, 2 Silbermedaillen und 1 Bronzemedaille. Im Jahr 2008 war sie als Volontärin bei den Olympischen Spielen in Beijing tätig, was ihre Verbindung zur internationalen Sportgemeinschaft stärkt. Im Jahr 2010 absolvierte sie erfolgreich die Prüfung zum 7. Dan und wurde feierlich zur Großmeisterin ernannt 2018 gründete Wu Min die erste Schule in Europa, die chinesische Sprache und Wushu kombiniert: Die Berlin Wenwu Schule. Sie ist aktives Mitglied der Deutschen Wushu Föderation (DWF), der Europäischen Wushu Föderation (EWUF) und der Internationalen Wushu Federation (IWUF). Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TSV Spandau 1860 e.V.

email : sportwart@tsv-spandau-1860.de Der TSV Spandau 1860 e.V., einer der ältesten noch existierenden Sportvereine Berlins, wurde am 29. August 1860 gegründet und zählt aktuell über 3.200 Mitglieder (Stand: 30. Dezember 2024). Als traditionsreicher Verein widmet sich der TSV der Förderung von Gesundheit, Gemeinschaft und sportlicher Betätigung. Im Laufe der Jahre ist der Verein zu einem festen Bestandteil der Sportgemeinschaft in Spandau geworden. Durch das Engagement von Athleten, Trainern und Unterstützern ist eine starke Gemeinschaft gewachsen, die Zusammenhalt und Teamgeist fördert. Unsere Werte basieren auf Gemeinschaft, Respekt, Inklusion, Integration und Fairplay. Wir setzen uns dafür ein, Menschen aller Altersgruppen und Herkunft die Möglichkeit zu bieten, sich sportlich zu betätigen und ein aktives, gesundes Leben zu führen. Durch unsere vielfältigen Angebote fördern wir nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch den sozialen Zusammenhang innerhalb der Gemeinschaft. Der TSV Spandau 1860 e.V. stellt ein breites Spektrum von über 50 Sportdisziplinen für alle Altersgruppen und Leistungsniveaus zur Verfügung. Pressekontakt: TSV Spandau 1860 e.V.

