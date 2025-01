Startseite Reinigungsservice auf Sylt Pressetext verfasst von cleanxsylt am Do, 2025-01-16 19:01. Wir sind Ihr Ansprechpartner für alles, ganz gleich was Sie gereinigt haben möchten. Ob in Haus, Wohnung oder im Büro – wir sind Ihr zuverlässiger Partner in Sachen Grundreinigung, Fensterreinigung und Teppichreinigung. Neben vielen Privathaushalten, zählen auch Gewerbetreibende und Ferienhausvermietungen zu unseren Auftraggebern. CleanX steht für schnelle, flexible und kurzfristig Terminwahl und ist somit der ideale Partner für einmalige Aufträge auf Sylt! Keine versteckten Kosten! Wir erstellen Ihnen ein kostenloses und unverbindliches Angebot, das individuell an Ihre Wünsche angepasst ist. CleanX ist zur Stelle wann immer und wo immer Sie uns brauchen. Geben Sie uns einfach Ihren Wunschtermin durch! Clean X ist seit vielen Jahren Ansprechpartner rund um die Themen Reinigung und Hygiene für Privatkunden und Gewerbekunden auf Sylt. Wenn Feriengäste Ihr Appartement beziehen, möchten Sie diese selbstverständlich in einem absoluten Top Zustand vorfinden. Das heißt: Die gesamte Wohnung soll sauber und rein sein, das Inventar (Geräte, Geschirr etc.) einsatzbereit an Ort und Stelle, die Betten frischbezogen und ein Stapel Handtücher fein säuberlich gefaltet bereit liegen. All dies wird durch unsere erstklassige Endreinigung möglich: Das CleanX Team richtet Ihr Feriendomizil nach einer Abreise wieder so her, dass Sie und Ihre Gäste sich hier während der Urlaubszeit rundum wohlfühlen können. Sie suchen nach einem vertrauensvollen Partner für Ihr wertvolles Ferienhaus? Jemandem, der Ihren Feriengästen die Schlüssel bei einem Mieterwechsel übergibt? Der Ihren Gästen Handtücher und Bettwäsche zur Verfügung stellt? Der Ihre Immobilie reinigt? Und regelmässig nach dem Rechten schaut? Dann suchen Sie nicht länger, denn wir sind wir Ihr Ansprechpartner mit jahrelanger Erfahrung in der Appartementbetreuung auf Sylt. Wir bieten Ihnen ein rundum Sorglospaket rund um Ihr Appartement, bei dem Sie sich um nichts mehr selber kümmern müssen. Sprechen Sie uns an. CleanX – Sylt

Wenningstedter Weg 83

25980 Sylt

Telefon: 04651/ 9676007

Mobil: 0151 / 22552200

Fax: 04651 / 9676008

Web: https://cleanx-sylt.de Über cleanxsylt Komplettes Benutzerprofil betrachten