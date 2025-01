Startseite Eröffnung der ersten veganen Kochschule in Griechenland - "SOYBIRD" in Athen Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-16 16:44. "SOYBIRD" in Athen ist Griechenlands erste vegane Kochschule, gegründet von Roman Witt aus Hamburg. Sie bietet Kurse zu griechischer und internationaler veganer Küche sowie Teambuilding-Events. Athen, Januar 2025 - Mit großer Freude und einer klaren Vision eröffnet Roman Witt, CEO der renommierten "Kurkuma Kochschule" in Hamburg, die erste vegane Kochschule Griechenlands - "SOYBIRD" in Athen. Die neue Kochschule richtet sich an eine breite Zielgruppe, von Touristen, die mehr über die griechische Küche erfahren möchten, bis hin zu griechischen Gästen, die sich für internationale vegane Gerichte interessieren. "Die griechische Küche hat so viele vegane Schätze zu bieten, und ich möchte dazu beitragen, diese noch mehr ins Rampenlicht zu rücken", erklärt Roman Witt. "Wenig bekannt ist, dass Griechen zur Fastenzeit traditionell fast vegan leben, mit einer Vielzahl an köstlichen und gesunden Gerichten, die jeder entdecken sollte." "SOYBIRD" wird nicht nur für griechische Gaumen ein einzigartiges Erlebnis bieten, sondern auch internationale Gäste in die Geheimnisse der griechischen veganen Küche einführen. Das Kursangebot umfasst authentische griechische Gerichte, die während der Fastenzeit genossen werden, sowie eine Vielzahl internationaler Länderküchen. Von der japanischen Küche mit köstlichen Ramen und Gyoza über die thailändische Küche bis hin zu familienfreundlichen Kochkursen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein weiterer Fokus liegt auf Teambuilding-Events in Form von Kochkursen, die sowohl für Unternehmen als auch für Gruppen ein interaktives und spaßiges Erlebnis bieten. "Kochen fördert das Miteinander und ist eine großartige Möglichkeit, das Teamgefühl zu stärken", so Witt weiter. Roman Witt ist gebürtig aus Kiel, geboren 1974, und führt seit über zehn Jahren erfolgreich zwei Kochschulen in Hamburg, die sich ebenfalls auf vegane Kochkurse spezialisiert haben. "SOYBIRD" setzt nun auf diese bewährte Philosophie, um eine gesunde, nachhaltige und kreative Küche in Griechenland zu fördern. Die Kochschule befindet sich im Herzen von Athen und bietet eine Reihe von Kursen, die für Anfänger ebenso geeignet sind wie für erfahrene Köche, die ihre Fähigkeiten weiterentwickeln möchten. Besondere Akzente werden auf lokale, saisonale Zutaten gelegt, die in authentischen Rezepten verarbeitet werden. "Griechenland hat kulinarisch so viel zu bieten, und ich freue mich, einen Beitrag dazu zu leisten, die vielfältigen, pflanzenbasierten Traditionen der griechischen Küche weltweit bekannt zu machen", so Witt. Über SOYBIRD: "SOYBIRD" ist die erste vegane Kochschule in Griechenland und wurde von Roman Witt gegründet, um eine nachhaltige, gesunde und kreative Küche zu fördern. Die Kochschule bietet ein breites Kursangebot, das sowohl griechische als auch internationale vegane Gerichte umfasst. Besonderer Wert wird auf den Einsatz von saisonalen und lokalen Zutaten gelegt. Für weitere Informationen und Bildanfragen:

email : studio@soybird.com Roman Witt zog vor 25 Jahren nach Hamburg und begann seine Karriere im Eventmarketing, wo er zunächst in verschiedenen Agenturen arbeitete. Später wurde er selbstständig und betreute große Kunden wie Porsche Deutschland und African Airways. 2010 eröffnete er in Hamburg das erste Dessertrestaurant der Stadt, das Prinsessan. Nur ein Jahr später folgte die Eröffnung der ersten veganen Wohnküche in Hamburg, wo er nicht nur frische Mahlzeiten zubereitete, sondern auch abends Kochkurse anbot. 2015 eröffnete Witt die erste vegane Kochschule Deutschlands, Kurkuma. Aufgrund seiner Liebe zu Griechenland expandierte er 2013 und gründete die erste vegane Kochschule in Athen. Pressekontakt: Soybird Kochschule Athen

