Startseite TSV Spandau 1860 e.V. holt Weltmeistertitel bei den Open Panamerican Championships in Guatemala Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-16 15:43. TSV Spandau 1860 e.V. feiert den Weltmeistertitel im modernen Fünfkampf bei den Open Panamerican Championships in Guatemala - ein großartiger Moment für unsere Athleten und den Verein! Guatemala, 2. Dezember 2024 - Mit großer Begeisterung meldet der TSV Spandau 1860 e.V. , dass unsere Athleten im modernen Fünfkampf bei den Open Panamerican Championships und der NORCECA 2024 angetreten sind und sich den Weltmeistertitel gesichert haben! Internationale Beteiligung Die UIPM (Union Internationale de Pentathlon Moderne) ist der internationale Dachverband des Modernen Fünfkampf und veranstaltete am 28 November bis 1 Dezember 2024 die Open Pan American Championships der U13, U15, U17, U19 sowie die NORCECA Senior in Guatemala-Stadt (Guatemala) Die prestigeträchtigen Wettbewerbe zogen Teilnehmer aus einer Vielzahl von Ländern rund um den Globus an. Unter den teilnehmenden Nationen fanden sich nicht nur Athleten aus den Vereinigten Staaten, sondern auch aus Kanada, Brasilien, Mexiko, Argentinien und Deutschland. Kulturelle Begegnungen Diese internationale Präsenz spiegelte nicht nur die Vielfältigkeit der Sportgemeinschaft wider, sondern auch die hohe Leistung und Entschlossenheit der Athleten, die in ihren jeweiligen Disziplinen antraten. Die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe der Teilnehmer trugen dazu bei, dass die Wettbewerbe nicht nur sportliche Höhepunkte, sondern auch Begegnungen zwischen Kulturen waren. Zuschauer und Teilnehmer hatten die Möglichkeit, die Leidenschaft und den Teamgeist zu erleben, die in jedem Land einzigartig sind. Unsere Sieger in Guatemala U15 - Ein glänzendes Trio! Diese jungen Talente haben mit ihrem Können und ihrer Entschlossenheit eine wahre Inspiration für alle sportbegeisterten Menschen geschaffen. Jasmin Freide: * Weltmeisterin im modernen Fünfkampf

* 2. Platz bei den NORCECA 2024 Charlotte Cuffee: * Weltmeisterin im modernen Fünfkampf

* 2. Platz bei den NORCECA 2024 Valentin Rovinolo: * Weltmeister im U15-Mannschaftswettbewerb

* Weltmeister in der Staffel U19 - Starke Leistungen! Unsere U19-Mannschaft hat bei den internationalen Wettbewerben herausragende Leistungen gezeigt. Sulena Ackerman: * 3. Platz in der U19 Mix-Mannschaft bei der Weltmeisterschaft

* 3. Platz im Einzelwettbewerb der U19 im modernen Fünfkampf Sofian Smaili: * 3. Platz in der U19 Mix-Mannschaft Ein herzliches Dankeschön an unsere Trainer Ein großer Dank geht an unsere engagierten Trainer, Sandra Schlüricke und Thora Meyer Efland, die die Athleten mit viel Herzblut und Hingabe begleitet haben. Ihre Unterstützung, Motivation und sorgfältige Vorbereitung haben entscheidend zum Erfolg unserer Sportler beigetragen Die Erfolge der Sportler des TSV Spandau 1860 e.V. im modernen Fünfkampf bei den Panamerican Championships und NORCECA 2024 in Guatemala zeugen von der hohen Trainingsqualität und dem unermüdlichen Einsatz der Athleten und Trainer. Ein großes Dankeschön an die Organisatoren Ein herzlicher Dank geht an die UIPM (Union Internationale de Pentathlon Moderne) sowie an die Stadt Guatemala-Stadt für die hervorragende Ausrichtung dieses bedeutenden Events. Ihr Engagement und die professionelle Organisation haben es ermöglicht, Teilnehmer aus aller Welt willkommen zu heißen. Dank Ihrer Unterstützung konnten wir ein unvergessliches Erlebnis schaffen, das den Austausch und die Wertschätzung verschiedener Kulturen fördert. Wir freuen uns auf zukünftige Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam weiterhin Brücken zwischen den Nationen zu bauen! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TSV Spandau 1860 e.V.

Der TSV Spandau 1860 e.V., einer der ältesten noch existierenden Sportvereine Berlins, wurde am 29. August 1860 gegründet und zählt aktuell über 3.200 Mitglieder (Stand: 30. Dezember 2024). Als traditionsreicher Verein widmet sich der TSV der Förderung von Gesundheit, Gemeinschaft und sportlicher Betätigung. Im Laufe der Jahre ist der Verein zu einem festen Bestandteil der Sportgemeinschaft in Spandau geworden. Durch das Engagement von Athleten, Trainern und Unterstützern ist eine starke Gemeinschaft gewachsen, die Zusammenhalt und Teamgeist fördert. Unsere Werte basieren auf Gemeinschaft, Respekt, Inklusion, Integration und Fairplay. Wir setzen uns dafür ein, Menschen aller Altersgruppen und Herkunft die Möglichkeit zu bieten, sich sportlich zu betätigen und ein aktives, gesundes Leben zu führen. Durch unsere vielfältigen Angebote fördern wir nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch den sozialen Zusammenhang innerhalb der Gemeinschaft. Der TSV Spandau 1860 e.V. stellt ein breites Spektrum von über 50 Sportdisziplinen für alle Altersgruppen und Leistungsniveaus zur Verfügung.

