Startseite Hauptsache asymmetrisch: Lampenwelt.de präsentiert organische Lichtideen & Accessoires Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-16 15:42. Die Poesie des bewusst Nicht-Perfekten begegnet uns bei diesen Leuchtendesigns in faszinierender Vielfalt. Lampenwelt.de präsentiert Lichtideen in Formen, wie sie uns die Natur vormacht. Fulda, 16. Januar 2025 - Die Poesie des bewusst Nicht-Perfekten begegnet uns bei diesen Designs in faszinierender Vielfalt. Ganz nach den Grundsätzen des Wabi Sabi, die Schönheit im Unvollkommenen zu entdecken, gestalten die Leuchtendesigner Decken-, Pendelleuchte & Co. in Formen, wie sie uns die Natur vormacht: Von Bienenwaben über Schmetterlingsschwärme bis zu Wellen, Treibholz und Muscheln ist unsere Umwelt ein großer Inspirationsquell für Gestaltungen in organischer Eleganz. Und nicht nur Leuchten erfreuen uns in dieser Optik. Auch Accessoires aus Metall, Rattan und Glas mit bewussten Asymmetrien geben unserem Interieur eine erdende Note, die uns daran erinnert, achtsam und wertschätzend mit unserem Hab und Gut umzugehen. Lampenwelt.de präsentiert: Deckenleuchten in organischer Schönheit

Geschwungen, geschichtet, verwirbelt - so außergewöhnlich können Deckenleuchten aussehen und in unseren Wohnräumen für Allgemeinbeleuchtung, Ambiente und Extravaganz sorgen. Wer diesen Stil feiert, stärkt seine Verbindung zur Natur, zu Ruhe und der Liebe, die im Detail steckt. In Sachen Stil passen diese Lichtideen ebenso in den Cosy-Nature-Look wie ins Skandi-Flair oder auch Art-Déco-Ambiente. Wandleuchten in wohltuender Asymmetrie

Sie schaffen es sofort, uns gedanklich an Sehnsuchtsorte zu versetzen. Denn ihr gestalterisches Vorbild waren Blüten, Äste und das Meer. Mit warmweißem Licht verwandeln diese Wandleuchten unsere Wohnräume in harmonische Erholungsorte und lassen unseren Blick gerne bewundernd auf ihnen ruhen. Am besten wirken und entfalten sich diese edlen Designs mit viel Raum um sie herum - ganz ohne Ablenkung. Organisch-anmutige Pendelleuchten

Sie strahlen eine einmalige Dynamik aus - ganz so, als wären sie von den Naturgewalten geformt worden. Pendelleuchten, die jeglicher Gleichförmigkeit und Symmetrie den Rücken kehren, bringen Leichtigkeit in unser Interieur. Mit ihren Materialien von Bambus bis Papier unterstreichen sie die Vielfalt, die die Natur uns bietet, und die auch unsere vier Wände zu einem Wohlfühlort machen können. Tischleuchten mit elegant fließenden Linien

Ein Zyklon, eine Qualle, eine Höhle mit Stalakmiten - all diese Naturphänomene fließen in die Designs organischer geformter Tischleuchten mit ein. Ihr warmweißes Licht und ihre fließenden Formen bringen Ruhe in Bereiche unserer Wohnung, in die wir uns gerne zur Erholung zurückziehen. Helle Cremetöne schmeicheln diesen Designs ganz besonders ebenso wie Pastellfarben in Blau und Grün. Stehleuchten in natürlicher Anmut

Schilf, Treibholz, ein Federkleid oder auch blühende Sträucher - all dies können wir uns mit Stehleuchten mehr oder weniger stilisiert in unsere vier Wände holen. Das Beste: Stehleuchten sind im Handumdrehen installiert - alles, was es braucht, ist ein freier Platz mit viel Raum zum Wirken und eine Steckdose. Und schon entfalten diese organischen Designhighlights mit warmweißem Licht ihre Schönheit. Accessoires in asymmetrischer Schönheit

Was Leuchtendesigns vermögen, können auch Accessoires von der Vase bis zur Uhr: nämlich durch ihre bewusst nicht geraden Linien zu beeindrucken und ein Stück vollkommene Nicht-Perfektion in unsere Wohnräume einzuladen. Gerade in Verbindung mit Blumen und Früchten entsteht ein Blickfang in der Wohnung, der die Schönheit der Natur feiert und Raum zum Nachsinnen und Entspannen schafft. Auch hier gilt: Weniger ist mehr. Eine Handvoll Lieblingsstücke mit viel Paltz zum Wirken beruhigen Geist und Seele und schaffen Erholungsinseln in unserem Alltag. Hochauflösende Pressefotos auf Anfrage Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Lampenwelt GmbH

Frau Tina Ducke

Rabanusstraße 14-16

36037 Fulda

Deutschland fon ..: 06612969621168

web ..: https://www.lampenwelt.de

email : presse@lampenwelt.de Lampenwelt hat sich in 25 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 27 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 95 E-Commerce Shops in 34 Ländern. Pressekontakt: Lampenwelt

Frau Tina Ducke

Rabanusstraße 14-16

36037 Fulda fon ..: 06612969621168

email : presse@lampenwelt.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten