Startseite Business Hotel Freiburg - moderner Komfort, zeitgemäße Ausstattung und Wohlfühl-Atmosphäre Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-16 09:24. Geschäftsreisende im Breisgau freuen sich über das Business Hotel Freiburg, wo moderner Komfort auf Business-Ausstattung trifft. Das Hotel bietet hochwertige Annehmlichkeiten für Geschäftsreisende. Umkirch, 16.01.2025 - Für Business Reisende im Südwesten Deutschlands ein Geheimtipp Das Hotel Heu.Loft der Heuboden Eventgastronomie in Umkirch bei Freiburg feiert 2024 sein 5-jähriges Bestehen. Mit moderner Ausstattung, Veranstaltungsräumen und komfortablen Arbeitsplätzen eignet es sich besonders für Geschäftsreisende. Zimmereigene Saunen und ausgezeichnete Gastronomie sorgen für Wohlfühlatmosphäre vor und nach getaner Arbeit. Anforderungen für Geschäftsreisende Businessreisende haben andere Anforderungen als Urlauber: Ihr perfektes Hotel ist schnell und flexibel buch- und erreichbar, am besten mit separatem Business-Service und guter Erreichbarkeit. Es verfügt über Räume für Veranstaltungen wie Tagungen und gut ausgestattete Arbeitsplätze, aber auch über Erholungsmöglichkeiten für die Zeit nach der Arbeit. Die Hotels der Heuboden Eventgastronomie erfüllen diese Ansprüche für Reisende im Raum Freiburg. Die Heuboden Eventgastronomie betreibt in unmittelbarer Nähe von Freiburg zwei Hotels, das Hotel Landhaus Blum am Kaiserstuhl und seit Mai 2019 das moderne Businesshotel Heu.Loft . Die Hotels sind nur wenige Kilometer von Freiburg entfernt. Business Metropole und Entspannung in unmittelbarer Nähe Die Gäste buchen ihr Zimmer bequem online und das rund um die Uhr. Kurzfristige Buchungen sind kein Problem. Mit weniger als zehn Minuten vom Zentrum der Stadt Freiburg zum Hotel gestaltet sich die Anreise einfach. Dies schätzen viele Business-Reisende die im Südwesten Deutschlands, oder in den angrenzenden Ländern geschäftlich zu tun haben. Diese besondere Lage schätzen auch Gäste aus der Schweiz. Vor Ort erwartet Businessreisende das moderne Tagungszentrum . Dieses bietet vier große Schulungsräume und einen Besprechungsraum für kleinere Meetings mit bis zu 10 Teilnehmenden. Die barrierefreien Räume sind nach Erkenntnissen der Lernpsychologie gestaltet und verfügen über modernste Technik. Sie lassen sich einzeln oder in Kombination buchen. Teil der Tagungspakete sind je nach Wunsch Pausenverpflegung, Mittagstisch und Abendessen. Moderne Ausstattung und ansprechender Komfort Die 46 Standard-Gästezimmer und 6 Suiten des Businesshotels sind mit einem großen Schreibtisch sowie Telefon und W-LAN-Zugang ausgestattet. So lässt sich komfortabel arbeiten. In den Suiten des 4-Sterne-Hotels sorgt eine Sauna für Entspannung. Abwechslung finden Reisende in den Heuboden Dancing-Clubs, die in zwei Minuten fußläufig erreichbar sind. Für die Verpflegung zeichnet sich das Heuboden Restaurant Landhaus Blum verantwortlich. Dort erwarten die Gäste badische, saisonale Speisen und Weine regionaler Winzer. Zum Frühstück steht ein umfangreiches Buffet bereit. Das Business Hotel Heu.Loft erwartet Sie Das Hotel Heu.Loft ist als Businesshotel bestens auf die Ansprüche von Geschäftsreisenden eingestellt: Einfache Buchung und schnelle Anreise machen kurzfristige Buchungen für das Hotel bei Freiburg problemlos möglich. Das Tagungszentrum und komfortable Arbeitsplätze auf den Zimmern erleichtern das Arbeiten, während die nahegelegenen Dancing-Clubs und die zimmereigene Sauna für Abenteuer und Entspannung sorgen. Planen Sie eine Geschäftsreise in den Südwesten Deutschlands und möchten das Heu.Loft Hotel in Freiburg kennenlernen, nehmen Sie Kontakt zu uns auf! https://www.heuboden.de/hotel.html Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Heuboden GmbH

Der Heuboden - wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

