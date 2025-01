Startseite Eliatra kündigt Early Access für MEOD - Managed Eliatra OpenSearch Distro an Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-16 09:01. Eliatra erweitert die Verfügbarkeit von MEOD schrittweise, um höchste Servicequalität zu gewährleisten. [Berlin, Deutschland, 16.01.2025] " Eliatra, Gründungsmitglied der OpenSearch Software Foundation und führender Anbieter im OpenSearch-Ökosystem, gibt den Start seines Early-Access- Programms für MEOD (Managed Eliatra OpenSearch Distro) bekannt. MEOD ist ein neuer Managed Service, der auf der leistungsstarken Eliatra OpenSearch Distribution (EOD) basiert und von IONOS, einem führende europäische Digitalisierungs-Partner für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit strengen Datenschutzstandards und vollständiger DSGVO- Konformität, betrieben wird. Nehmen Sie am MEOD Early Access Programm teil!

Eliatra erweitert die Verfügbarkeit von MEOD schrittweise, um höchste Servicequalität zu gewährleisten. Registrieren Sie sich einfach über unser Formular . Wir wählen regelmäßig neue Registranten aus, und selbst falls Sie nicht sofort ausgewählt werden, bleibt Ihre Bewerbung für zukünftige Runden bestehen. MEOD basiert auf EOD, Eliatras erweiterter OpenSearch-Distribution, die 100% Kompatibilität mit Standard-OpenSearch und Langzeit-Support garantiert. Als Managed Service adressiert MEOD die komplexen Herausforderungen von Unternehmen bei der Wartung geschäftskritischer Suchoperationen unter Einhaltung höchster Datensicherheits- und Schutzstandards.

"MEOD repräsentiert die nächste Evolution unserer OpenSearch-Expertise", sagt Jochen Kressin, Mitgründer von Eliatra. "Als Gründungsmitglied der OpenSearch Software Foundation sind wir einzigartig positioniert, einen Managed Service anzubieten, der Enterprise-Grade- Zuverlässigkeit mit fundierter Expertise vereint. Unsere Partnerschaft mit IONOS stellt sicher, dass MEOD die strengsten Datenschutzstandards erfüllt." Hauptmerkmale von MEOD:

• Aufgebaut auf der bewährten, sicheren Basis von EOD

• Enterprise-Grade-Zuverlässigkeit und -Sicherheit

• Professioneller 24/7-Support mit garantierten SLAs

• DSGVO- und deutscher Datenschutz-Konformität durch IONOS-Infrastruktur Über Eliatra

Eliatra bietet kundenspezifische Entwicklung für OpenSearch und OpenSearch Dashboards, um eine nahtlose Implementierung aller erforderlichen Anwendungsfälle zu ermöglichen. Unser Fokus liegt ausschließlich auf der OpenSearch-Plattform, wodurch wir Ihnen vertrauenswürdige Expertise, operativen Support und professionelle Dienstleistungen anbieten können.

