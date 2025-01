Startseite Ostseekreuzfahrten: Wo Geschichte und Natur aufeinander treffen Pressetext verfasst von pr-partners am Di, 2025-01-14 20:59. Reisen ist eine unvergleichliche Möglichkeit, neue Kulturen kennen zu lernen und den Alltag hinter sich zu lassen - auch wenn es nur ein Kurzurlaub ist. Die Ostsee mit ihrer reichen Geschichte, ihren malerischen Küsten und faszinierenden Hansestädten ist ein ideales Ziel für einen Kurzurlaub. Hier finden Reisende mit wenig Aufwand eine Mischung aus Erholung und Abenteuer. Der Charme der Küstenstädte an der Ostsee und die Annehmlichkeiten an Bord eines modernen Kreuzfahrtschiffes machen eine Ostseekreuzfahrt zu einem besonderen Erlebnis. Neben unvergesslichen Landgängen locken erstklassige Wellnessangebote, sportliche Aktivitäten und kulinarische Highlights. Abgerundet wird das Angebot durch ein abwechslungsreiches Entertainment-Programm, das sowohl für Erwachsene als auch für Kinder zahlreiche Möglichkeiten bietet. Beim spezialisierten Kreuzfahrtanbieter kreuzfahrten-reisebuero.de können Interessierte aus einer großen Auswahl an Ostsee-Kreuzfahrten wählen. Hier findet man beispielsweise die „AIDAmar - Kurzreise nach Danzig und Bornholm“. Ostseekreuzfahrten zu wunderschönen Küstenstädten Die fünftägige Ostseekreuzfahrt startet im Hafen von Warnemünde, einem beliebten Ausgangspunkt für Ostseekreuzfahrten. Der malerische Ort an der deutschen Ostseeküste beeindruckt mit maritimem Flair, charmanten Cafés und einem langen Sandstrand. Nach dem Ablegen bietet sich ein spektakulärer Blick auf die Küstenlinie, bevor die Passagiere dieser Ostseekreuzfahrt einen entspannten Tag auf See genießen können. Dieser Seetag bietet die Möglichkeit, die vielfältigen Einrichtungen an Bord der AIDAmar zu erkunden und sich auf die bevorstehenden Höhepunkte einzustimmen. Der dritte Tag der Ostseekreuzfahrt führt ins polnische Danzig. Die historische Hansestadt an der Ostsee besticht durch ihre wunderschöne Altstadt, die nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg liebevoll restauriert wurde. Der Lange Markt mit seinen prächtigen Fassaden, das Goldene Tor und der Neptunbrunnen gehören zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten. Ein Spaziergang entlang der Uferpromenade oder ein Besuch der imposanten Marienkirche bieten weitere Möglichkeiten, die Stadt zu erkunden. Danzig ist auch für seinen Bernsteinhandel bekannt und ein Besuch in einem der zahlreichen Geschäfte, die Schmuck und Kunstwerke aus dem „Gold der Ostsee“ anbieten, lohnt sich. Am vierten Tag der Ostseekreuzfahrt erreicht das Schiff die zu Dänemark gehörende Insel Bornholm. Bornholm punktet mit unberührter Natur, charmanten Fischerdörfern und imposanten Granitfelsen. Die Hafenstadt Roenne lädt mit ihren kopfsteingepflasterten Gassen und bunten Häusern zum Bummeln ein. Besonders sehenswert sind die Rundkirchen, die als Wahrzeichen der Insel gelten. Wer die Natur erleben möchte, kann die Sandstrände von Dueodde besuchen oder die Klippen von Hammershus erkunden, wo sich die Ruinen einer mittelalterlichen Burg befinden. Bornholm bietet eine ideale Mischung aus Kultur und Natur, die jeden Aufenthalt unvergesslich macht. Am letzten Tag der Ostseekreuzfahrt kehrt die AIDAmar nach Warnemünde zurück. Ein Traum auf See: Luxuriöse Erlebnisse an Bord des Kreuzfahrtschiffes Obwohl die Ostseekreuzfahrt nur wenige Tage dauert, hinterlässt sie bleibende Eindrücke von den abwechslungsreichen Reisezielen und dem Komfort an Bord. Leistungen wie Vollpension, ausgewählte Getränke zu den Mahlzeiten und die Nutzung der kostenlosen Bordeinrichtungen sorgen für ein unbeschwertes Reiseerlebnis. Die AIDAmar, ein Schiff der bekannten Reederei AIDA Cruises, bietet eine perfekte Kombination aus Komfort und Unterhaltung, denn das Schiff zeichnet sich durch eine moderne Ausstattung und ein abwechslungsreiches Bordprogramm aus. Die Reisenden können sich auf erstklassige Wellnessangebote, sportliche Aktivitäten und kulinarische Highlights freuen. Verschiedene Restaurants, darunter Buffet- und Spezialitätenrestaurants, bieten eine große Auswahl an Speisen für jeden Geschmack. Mehr Informationen gibt es auf:

https://www.kreuzfahrten-reisebuero.de/ostsee-kreuzfahrten Kurzprofil:

Die Moana Reisen GmbH & Co. KG aus Uelzen ist seit vielen Jahren ein etablierter Anbieter von Reisen und Kreuzfahrten. Das Unternehmen konzentriert sich auf Hochsee- und Flusskreuzfahrten, die von renommierten Reedereien durchgeführt werden. Detaillierte Angaben zu den verschiedenen Reiseangeboten, einschließlich Routen, Schiffsdetails und weiteren Leistungen, sind auf dem firmeneigenen Online-Reiseportal zu finden. Für individuelle Beratung steht der hilfsbereite Kundenservice sowohl per E-Mail als auch telefonisch zur Verfügung. Unternehmensinformation:

Moana Reisen GmbH & Co. KG

Ringstraße 4

29525 Uelzen Über pr-partners Komplettes Benutzerprofil betrachten