Öffentliche Versteigerung von Unternehmensanteilen am 31.01.2025 Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-01-13 14:04. Aufgrund vertraglichen Pfandrechts Die Deutsche Pfandverwertung Ostermayer & Dr. Gold GbR ist beauftragt, die bevorstehende öffentliche Versteigerung von 100 % der GmbH-Anteile an der G2 Immobilien GmbH, Wilhelmshaven (HRB 209831, AG Oldenburg), bekanntzugeben. Die Versteigerung findet am Freitag, den 31. Januar 2025, um 14:00 Uhr statt. Grundlage der Verwertung ist ein vertraglich vereinbartes Pfandrecht.

Attraktives Anlageobjekt

Die G2 Immobilien GmbH verfügt über ein Portfolio an diversen Immobilien, das sie zu einem attraktiven Investitionsobjekt macht. Interessierte Käufer können umfassende Unterlagen und Informationen zur Gesellschaft nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung (NDA) im passwortgeschützten Datenraum einsehen.

Ablauf der Versteigerung

Die Versteigerung wird von Herrn F. Eberhard Ostermayer, allgemein öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer, durchgeführt. Die Gebotsabgabe erfolgt:

• Online-live: Über die digitale Betriebsstätte der Deutschen Pfandverwertung (Zugangsdaten: https://shorturl.at/MgrAq)

• Telefonisch: Nach vorheriger Absprache

• Schriftlich oder online: Als Vorgebote

Die Teilnahme setzt eine vorherige Registrierung voraus. Die Versteigerungsbedingungen und weitere Informationen sind auf der Website der Deutschen Pfandverwertung (www.deutsche-pfandverwertung.de) unter der Rubrik "Versteigerungstermine" einsehbar.

Wichtige Hinweise für Interessenten

• Datenraumzugang: Die Besichtigung der relevanten Unterlagen erfolgt über den virtuellen Datenraum. Voraussetzung ist die Abgabe einer Vertraulichkeitserklärung (NDA).

• Versteigerungsbedingungen: Die Gebote müssen den Versteigerungsbedingungen entsprechen, die ebenfalls auf der Website abrufbar sind.

• Anmeldung: Eine rechtzeitige Registrierung zur Teilnahme an der Versteigerung ist erforderlich.

Kontakt

Für weitere Informationen zu dieser Versteigerung wenden Sie sich bitte an:

Herr F. Eberhard Ostermayer Deutsche Pfandverwertung Ostermayer & Dr. Gold GbR

Bierhäuslweg 9, 83623 Dietramszell

Tel.: +49 (0)8027 908 9928

E-Mail: office@deutsche-pfandverwertung.de

