Aryaka kündigt Start des Aryaka Cyber Threat Research Lab an Investitionen sollen Unified SASE as a Service-Sicherheit und KI-Führerschaft stärken Aryaka, Spezialist für Unified SASE as a Service, hat das Aryaka Cyber Threat Research Lab (CTRL) ins Leben gerufen, ein proaktives Forschungszentrum, das sich der Identifizierung, Analyse und Entschärfung aufkommender Netzwerksicherheitsrisiken und -bedrohungen widmet. Zudem hat das Unternehmen zwei neue Positionen besetzt. Geleitet wird das CTRL, das auch für die Weiterentwicklung von Unified SASE as a Service sorgen soll, von Aditya Sood, VP of Security Engineering and AI Strategy, der sich auch als Autor des Buches "Combating Cyberattacks Targeting the AI Ecosystem" hervorgetan hat. Das CTRL-Team wird proaktive Forschung betreiben, um Daten zu analysieren und den neuesten Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein. Durch die Priorisierung von realen Bedrohungsanalysen und die Zusammenarbeit mit Forschungsgruppen aus der Industrie stellt CTRL sicher, dass die Lösungen von Aryaka weiterhin den neuesten Stand der Technik bei der Abwehr von fortgeschrittenen Bedrohungen bieten. CTRL veröffentlicht regelmäßig Inhalte im Aryaka-Blog. "Die Einführung von Aryaka CTRL unterstreicht das Engagement von Aryaka, unseren Kunden wirksame und umsetzbare Abwehrmaßnahmen zu bieten, die bereits durch die in unsere OnePASS-Architektur eingebetteten Kontrollen auf Netzwerkebene bereitgestellt werden", erläutert Renuka Nadkarni, Chief Product Officer bei Aryaka. "Proaktive Forschung und Bedrohungsdaten von CTRL werden die Innovationen von Unified SASE as a Service weiter vorantreiben, um unvergleichlichen Schutz vor sich entwickelnden Cyberangriffen zu bieten, einschließlich solcher, die auf GenAI-Implementierungen abzielen." Neben der Investition in das CTRL hat Aryaka zwei Personalentscheidungen getroffen. Vidyaranya Maddi, seit über 12 Jahren in führender Position bei Aryaka, wurde zum Chief Customer Officer ernannt. In den letzten zehn Jahren hat Maddi die globalen Bereitstellungs- und Supportfunktionen von Aryaka angeführt und die Netzwerke und die Netzwerksicherheit der Kunden transformiert. Seine Arbeit hat dazu beigetragen, dass die durchschnittliche Verweildauer der Kunden bei Aryaka mehr als acht Jahre beträgt und das Unternehmen von Gartner Peer Insights mit 4,7 von 5 Punkten bewertet wurde, was den Ruf von Aryaka als Branchenführer unterstreicht. In seiner erweiterten Rolle wird Maddi die gesamte Kundenerfolgsfunktion beaufsichtigen, um nahtlose Interaktionen und die Bereitstellung von Werten über alle Berührungspunkte hinweg sicherzustellen. Als erfahrener Cybersecurity- Spezialist mit mehr als 25 Jahren Erfahrung wird Scott Fanning dem Aryaka-Team beitreten, um die Weiterentwicklung von Unified SASE as a Service zu beschleunigen und die OnePASS-Architektur des Unternehmens zu nutzen, um differenzierte Möglichkeiten zu bieten, um den ständig wachsenden Bedrohungen und neuen Angriffsflächen zu begegnen, die mit der Einführung von KI entstehen.

Aryaka ist führend und der erste Anbieter von Unified SASE as a Service, der einzigen SASE-Lösung, die entwickelt und gebaut wurde, um Leistung, Agilität, Einfachheit und Sicherheit ohne Kompromisse zu bieten. Aryaka holt die Kunden dort ab, wo sie sich auf ihrem einzigartigen Weg zu konvergenter Netzwerksicherheit befinden, und ermöglicht es ihnen, ihre Netzwerk- und Sicherheitsumgebungen nahtlos zu modernisieren, zu optimieren und zu transformieren. Die flexiblen Bereitstellungsoptionen von Aryaka ermöglichen es Unternehmen, ihren bevorzugten Ansatz für die Implementierung und Verwaltung zu wählen. Hunderte von globalen Unternehmen, darunter mehrere der Fortune 100, verlassen sich auf Aryaka, wenn es um Cloud-basierte Software-definierte Netzwerk- und Sicherheitsdienste geht. Mehr über Aryaka finden sich unter www.aryaka.com.

