Mehr erneuerbare Energien, mehr Stromspeicher, mehr Rohstoffe

Die Zahl der aus erneuerbaren Energien erzeugten Terawattstunden steigt global beständig an. 2023 betrug die weltweite Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gemäß dem World Energy Outlook 2024 rund 9.029 Terawattstunden, damit fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Knapp die Hälfte kam dabei aus dem Bereich Wasserkraft. Die Kapazitäten in den Sektoren Solar- und Windenergie wachsen auch seit Jahren stark an. Allein bei der Solarenergie ist zwischen 2010 und 2023 die global installierte Leistung um das Vierzigfache nach oben gegangen. Auch hierzulande nehmen die erneuerbaren Energien von Jahr zu Jahr zu. 2024 erreichte Deutschland mit einem Anteil erneuerbaren Energien von 62,8 Prozent einen neuen Rekordwert. Die Stromerzeugung aus Kohle geht weiterhin stark zurück. Damit steigt die Nachfrage nach Speicherkapazität. Denn Wind- und Solarstrom sind schwankend. So werden Photovoltaikanlagen in privaten Haushalten in der Regel zusammen mit einem Heimspeicher installiert. Bei den Elektrofahrzeugen schreiten die Technologien ebenso voran wie bei den erneuerbaren Energien. Viele neue Entwicklungen verbessern und erleichtern den Übergang in eine CO2-arme Zukunft. So hat jetzt beispielsweise ein deutscher Autobauer (Mercedes) eine Art Solarlack entwickelt. Damit könnte sich die Reichweite von Elektrofahrzeugen extrem erweitern. Der Strom würde an das elektrische System des Fahrzeugs geleitet werden oder die Batterie aufladen. Bei optimalen Lichtverhältnissen soll ein Elektroauto mit Solarlack bis zu 12.000 Kilometer pro Jahr schaffen. Die Reichweitenangst wäre damit vom Tisch. Wann oder ob die Lacktechnologie eingesetzt werden kann, da hat sich der Autobauer noch nicht geäußert. Noch fährt die Mehrzahl der Elektrofahrzeuge mit Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien. Tatsache ist, dass der Bedarf an Speicherkapazität steigt. Batteriemetalle wie Lithium sollten daher auch weiterhin stark nachgefragt sein. Lithium besitzt Century Lithium - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/century-lithiu... - in seinem Angel-Island-Projekt in Nevada. Die Pilotanlage dort liefert bereits Lithiumkarbonat mit einer Reinheit von 99,5 Prozent. Auf Batterierohstoffe, unter anderem Nickel, hat Green Bridge Metals - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-meta... - den Fokus gelegt. Die Projekte befinden sich in Ontario und Manitoba.

