Startseite Neu: Überbrückungskredit für Kleinunternehmen und Selbständige innerhalb Stunden! Pressetext verfasst von kmuinnovation am Fr, 2025-01-10 15:49. FinTech macht's möglich: Antrag in 5 Minuten! Kreditentscheidungen innerhalb weniger Stunden bis zu 500.000 €. Es handelt sich um Kurzzeitkredite mit Laufzeiten bis 24 Monate. Das FinTech Unternehmen iwoca ist Experte für schnelle und kurzfristige Firmenkredite für Kleinunternehmen, Gewerbetreibende und Selbständige. Schnelligkeit und Flexibilität haben oberste Priorität: Kreditentscheidungen innerhalb weniger Stunden und damit innerhalb eines Werktages Zugriff auf bis zu 500.000 €. Es handelt sich um Kurzzeitkredite mit Laufzeiten bis 24 Monate. Mit der iwoca Online-Plattform können Kleinunternehmen, Gewerbetreibende und Selbständige mit wenigen Klicks Firmenkredite beantragen, um z.B. Waren zu kaufen, unerwartete Rechnungen zu begleichen oder Wachstum zu sichern. Damit ist iwoca bestens positioniert für kurzfristige Finanzierungslösungen als Zwischenfinanzierung, Überbrückungskredit und zur Problemlösung von unvorhergesehenen Finanzierungsengpässen oder Liquiditätslücken. iwoca ist seit 2012 aktiv und bietet europaweit unbürokratische und flexible Firmenkredite an. Damit erhalten auch Kleinunternehmen, Gewerbetreibende und Selbständige reale Chancen zur Kreditfinanzierung, welche bislang nur größeren Unternehmen vorbehalten waren. Mittels Einsatz neuer, selbst entwickelten innovativen Technologien ist iwoca in der Lage, Kosten zu sparen und gleichzeitig seinen Kunden eine höhere Transparenz zu bieten. Kurzum: Schnelle Entscheidungen, keine versteckten Kosten, wenig Papierkram und kurze Vertragslaufzeiten. Eine einzigartige Technologie ermöglicht es iwoca, revolutionäre Risikomodelle zu fahren, welche die Geschäftsdaten von Kleinunternehmen, Gewerbetreibende und Selbständigen analysieren. Berücksichtigt werden dabei beispielsweise Kundenbewertungen, Saison-Tendenzen und Gewinnmargen, um den zukünftigen Erfolg des Antragstellers vorherzusagen. Bei der Einschätzung eines jeden einzelnen Kunden analysiert iwoca eine große Anzahl von Daten unter Einbezug individueller Anliegen, um so eine zeitnahe und faire Entscheidung treffen zu können. Weitere Informationen unter: https://www.kmukredite.de/iwoca/ Direkt zum iwoca-Antrag: https://www.kmukredite.de/empfiehlt/iwoca Über kmuinnovation Komplettes Benutzerprofil betrachten