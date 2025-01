Padel Goes Malediven

Deutschlands Nr.1 Denise Höfer gibt Padel-Masterclass im The Nautilus Maldives

Die Trendsportart Padel ist auf den Malediven angekommen. Das ultra-luxuriöse Private Island-Resort The Nautilus Maldives bietet vom 22. bis zum 25. März 2025 eine "Padel-Masterclass" mit Denise Höfer, der zurzeit besten Padel-Spielerin Deutschlands. Die Masterclass findet im Rahmen des "Masters for Masters"-Programms von The Nautilus statt, mit dem das Privatinsel Resort seinen Gästen die Möglichkeit bietet, von den Besten der Besten zu lernen. Die Rheinstetterin ist nicht nur Deutsche Meisterin und Kapitänin der Deutschen Nationalmannschaft, sondern sie zählt zu den weltweit 50 einflussreichsten Personen im Padel-Business. Für The Nautilus-Gäste ist die Masterclass die Chance, eine der einflussreichsten Padel-Sportlerinnen der weltweit am schnellsten wachsenden Sportart hautnah zu erleben, sich mit ihr auszutauschen und von ihr in der paradiesischen Kulisse des Indischen Ozeans zu lernen.

Bereits über 30 Millionen Menschen spielen Padel. Eine Sportart, die durch ihre Dynamik und Spielfreude besticht. Während der Masterclass im The Nautilus trainiert Denise Höfer die Teilnehmer in nach Können maßgeschneiderten Gruppen und bietet zusätzlich Privatstunden an. Im The Nautilus Kinderprogramm "Young Wonderers" werden die künftigen Padel-Fans spielerisch und mit speziell konzipierten Kinder Kursen an die Sportart der Zukunft herangeführt.

Nach den Trainingseinheiten lockt das Solasta Spa mit maßgeschneiderter Regeneration. Exklusive Behandlungen von Maison Caulières - darunter Massagen, Tiefengewebebehandlungen, Vulkanstein-Therapien und Wärmebehandlungen - sorgen für Tiefenentspannung und neue Energie. Die Kombination aus sportlicher Aktivität und erholsamen Momenten macht den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Mit nur 26 ultra-luxuriösen Villen und Residenzen ist The Nautilus ein intimes Refugium im Baa-Atoll, einem UNESCO-Biosphärenreservat. Umgeben von weißen Sandstränden, Korallenriffen und kristallklarem Wasser definiert das private Inselparadies The Nautilus maßgeschneiderte Gastfreundschaft neu. Jeder Aufenthalt ist individuell gestaltet und sorgt bei den Gästen für völlige Entspannung, Erneuerung und neue Erfahrungen.

Ob beim Verfeinern der Padel-Technik oder beim Genießen der Ruhe der Insel - The Nautilus ist der Inbegriff eines exklusiven Reiseziels für anspruchsvolle Reisende.

Mehr zur Padel-Masterclass im The Nautilus Maldives unter:

https://www.thenautilusmaldives.com/elevate-your-padel-game

Über The Nautilus Maldives:

The Nautilus Maldives ist eine Privatinsel im Herzen des Baa-Atolls, dem UNESCO Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay. Die Insel ist von weißen Sandstränden und lebhaften Korallenriffen umgeben - natürliche Schätze, zu deren Erhalt sich das The Nautilus verpflichtet fühlt. Mit nur 26 avantgardistisch eingerichteten Villen und Residenzen ist The Nautilus das einzige Privatinsel-Erlebnis, ohne einen tatsächlichen Kauf oder der Buchung eines gesamten Resorts. In dem Insel-Refugium wird maßgeschneiderter Luxus auf ein neues Niveau gehoben. Es bietet unvergleichliche Freiräume und absolute Privatsphäre, persönlichen Komfort und einen engagierten Butler-Service, gleichgültig was, wann, wo oder wie, im The Nautilus Maldives ist es möglich. Das The Nautilus wurde von einem Visionär der maledivischen Hotelindustrie gegründet, der maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher preisgekrönter Resorts beteiligt war. Das The Nautilus ist nicht nur auf den Malediven, sondern weltweit der Maßstab für absoluten Luxus. Sein Vermächtnis wird durch die Bohème-Philosophie der Insel von der nächsten Generation der Familie weitergeführt.

