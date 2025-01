Startseite Moving in Circles - die neue Single von Herr Dennehy Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2025-01-10 10:07. Nach dem Erfolg von „Yellow And Blue“ präsentiert Herr Dennehy mit „Moving in Circles“ eine weitere eindrucksvolle Kostprobe aus seinem kommenden Album. Mit kraftvollen, rockigen Klängen beschreibt der Singer-Songwriter den endlosen Kreislauf der Gewohnheit, der nur durch bewusste Entscheidungen und Eingriffe durchbrochen werden kann. Der Song ist ein dynamischer Weckruf an alle, die ihr Leben aktiv gestalten und verändern möchten. „Moving in Circles“ entstand in enger Zusammenarbeit mit Ben Eifert an der Lead-Gitarre, Dominik Göschl am Schlagzeug und Stefan Göls als Produzent. Die inspirierende Musik des Tracks regte Ilenia Dennehy zur Gestaltung des Coverbildes an. Der Münchner Musiker Herr Dennehy ist bei Smart & Nett buchbar für Events. Mit irisch-englisch-fränkischen Wurzeln und einem ehrlichen und unverfälschten Sound, der tief in den Traditionen der Songwriter-Größen der Sechziger und Siebziger verwurzelt ist, begeistert Herr Dennehy sein Publikum. UPC 3617667661283

Release 10.01.2025 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/. Anhang Größe cover Moving in Circles by Ilenia Dennehy .jpg 18.49 KB Über SmartNett Komplettes Benutzerprofil betrachten