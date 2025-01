Startseite Udo Golfmann - ein Hellseher und Engelmedium hat den Premium Zukunftsblick Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-10 09:39. Udo Golfmann ist seit mehr als 25 Jahren als Hellseher, Engelmedium, Kartenleger und Geistheiler tätig. Zum Anlass des neuen Jahres und seiner neugestalteten Webseite gibt es im Januar 25% Rabatt. Bretten, 10.01.2025 - Gönne Dir den Blick in deine Zukunft - im Januar mit 25 Prozent Rabatt Nachdem Udo Golfmann in jungen Jahren eine erstaunliche Lebenserfahrung mit einem Erzengel machen durfte, eröffneten sich seine medialen Fähigkeiten für seine zukünftige Lebensaufgabe, der er heute noch nachgeht: die spirituelle Lebensberatung. Gerade erst wurde seine persönliche Webseite einer Neugestaltung unterzogen. Zu diesem Anlass erhalten Sie einen Rabatt für alle Angebote in Höhe von 25 Prozent. Dieser Rabatt steht Interessenten noch im gesamten Januar 2025 zur Verfügung. Spirituelle Lebensberatung und mehr von Udo Golfmann

Wer mehr über die aktuellen Angebote des Engelmediums erfahren möchte, sollte die Webseite nach der Neugestaltung aufrufen und sich in Ruhe umsehen. Der Schwerpunkt der Arbeit von Udo Golfmann liegt in der Beratung seiner Klienten und Klientinnen. Mit Hilfe von Methoden wie dem Kartenlegen, dem Engelreading und weiteren erhalten Sie spirituelle Beratung in verschiedensten Lebensthemen. Aktuelle Lebenskrisen lassen sich so leichter überwinden und zeitnah stellt sich wieder Ruhe und Frieden ein. Lebensverändernde Seminare in Deutschland, Österreich und Online Darüber hinaus können Sie an den vielfältigen Seminaren teilnehmen, die von dem Hellseher angeboten werden. Dabei stehen Ihnen verschiedene Seminar-Angebote zur Verfügung, wie zum Beispiel "Begegne Deinem Geistführer", bei dem es sich um ein praktisches Online-Seminar handelt. Sie können von zu Hause aus teilnehmen und müssen für die Teilnahme nicht extra anreisen. So profitieren Sie doppelt, denn in den Seminaren erhalten Sie wertvolles Wissen aus der Welt der Spiritualität, die Ihnen ein leichteres Gefühl verleihen wird. Die Meditation hat bekanntlich zahlreiche vorteilhafte Auswirkungen auf das Leben, das Wohlbefinden und die Gesundheit ihrer Anwender. Wenn Sie Unterstützung oder Anleitung suchen, um selbst die Vorzüge der Meditation in Anspruch zu genießen, wenden Sie sich an Udo Golfmann: Sie haben auf der Webseite nach der Neugestaltung die Wahl aus verschiedenen Meditationen wie "Dein inneres Kind heilen". Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie die heilsamen Worte in Ihrem Kopf wirken! Neben den Ferneinweihungen steht Ihnen außerdem ein Angebot zur Energie-Heilung zur Verfügung - im Januar mit 25 Prozent Rabatt. Viele zufriedene Kundinnen und Kunden Udo Golfmann betrieb seine Webseite vor der Neugestaltung schon für längere Zeit und kann daher auf reichlich Erfahrung in seiner Tätigkeit zurückblicken. Davon zeugen auch die zahlreichen Stimmen der zufriedenen Klientinnen und Klienten, die auf der Website veröffentlicht wurden. Das positive Feedback ist überzeugend, lesen Sie es selbst! Besuchen Sie gleich die Webseite nach der Neugestaltung, verschaffen Sie sich einen Überblick und nehmen Sie gern selbst den Rabatt in Höhe von 25 Prozent in Anspruch, etwa für eine spirituelle Lebensberatung! Das Erstgespräch ist kostenlos, nehmen Sie daher noch heute Kontakt zum Engelmedium und Hellseher Udo Golfmann auf oder abonnieren Sie die Engel-News, den kostenlosen Newsletter. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Engeltherapie Deutschland

Herr Udo Golfmann

Max-Reger-Str. 1

75015 Bretten

Deutschland fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren. Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: "Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg." Pressekontakt: Engeltherapie Deutschland

