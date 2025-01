Startseite In 3 Wochen zum Erfolg: Überwinde Ängste und erreiche deine Ziele mit dem Speed Coaching von Ali Jamil Malik Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-09 14:56. In nur 3 Wochen zum Endgegner deines Lebens!

Mit dem Speed Coaching von Ali Jamil Malik überwindest du Ängste, steigerst dein Selbstbewusstsein und erreichst deine Ziele. Pressemitteilung: Speed Coaching - In 3 Wochen zum Endgegner deines Lebens! Frankfurt am Main, 01. Januar 2025 - Starte kraftvoll ins neue Jahr! Mit dem "Speed Coaching" von Ali Jamil Malik überwindest du Ängste, stärkst dein Selbstbewusstsein und erreichst dein volles Potenzial - und das in nur 3 Wochen. Dieses intensive Programm bietet dir die Möglichkeit, in kürzester Zeit tiefgreifende Veränderungen zu erleben. Mehr Details zum Programm findest du auf www.explainsmart.de. Ali Jamil Malik, einer der führenden Hypnose- und Erfolgstrainer Deutschlands, hat bereits hunderten Menschen dabei geholfen, ihre Ziele zu erreichen. Sein innovativer Ansatz kombiniert Meditation, Hypnose und bewusste Transformation, um Menschen dabei zu unterstützen, ihre Ängste zu überwinden und ihr Selbstbewusstsein nachhaltig zu steigern. Das Speed Coaching-Programm ist in drei Phasen unterteilt:

• Woche 1: Selbstvertrauen & Klarheit - Durch Meditation und Hypnose stärkst du dein inneres Vertrauen und gewinnst mentale Klarheit.

• Woche 2: Ängste loslassen - Befreie dich von tiefsitzenden Ängsten und negativen Glaubenssätzen, die dich zurückhalten.

• Woche 3: Handlung & Umsetzung - Setze konkrete Schritte, um deine Ziele zu verwirklichen und dein volles Potenzial zu leben. Ob im Gruppencoaching oder im 1:1-Coaching - du hast die Wahl! Sichere dir jetzt deine kostenlose Erstberatung und starte 2025 mit neuer Kraft und Motivation. Kontakt:

Ali Jamil Malik

E-Mail: malik@explainsmart.de

Telefon: 0172 1456881

